Temu : elle achète un jouet pour son chat et se retrouve avec un casier judiciaire

Une consommatrice vit une amère expérience à cause d’un achat sur Temu. Elle voulait simplement offrir un nouveau jouet à son chat, mais sa commande lui vaut de sérieux démêlés judiciaires.

Temu se trouve dans le viseur de plusieurs associations en France. 60 millions de consommateurs point du doigt la qualité des produits vendus sur la plateforme et leur potentielle dangerosité. Même chose pour Toy Industries of Europe, la Fédération européenne des industries du jouet.

Une enquête de l’organisme révélait récemment que 95 % des jouets en vente sur Temu étaient dangereux pour les enfants. Même en achetant un objet à priori banal sur la plateforme, la situation peut mal tourner. C’est ce que vient de vivre une consommatrice qui a simplement commandé un laser pour son chat sur Temu.

Une cliente achète un jouet pour son chat sur Temu et se retrouve devant la justice

Une Suissesse résidant dans le canton de Vaud ne pensait probablement pas se retrouver embarquée dans des démêlés judiciaires à cause d’un achat sur Temu. C’est pourtant bien ce qui s’est passé suite à la simple commande d’un jouet d’intérieur avec un laser intégré pour son chat.

Alors qu’elle attendait de recevoir le colis chez elle, surprise : l’objet de la marque Rojeco ne s’y trouve pas. À la place, une lettre de la justice qui lui indique que la douane conserve le laser, considéré comme une arme en Suisse.

« L’interdiction concerne tout pointeur laser des classes 1M, 2, 2M, 3R, 3B et 4. La loi suisse est plus restrictive que la loi française, qui autorise les pointeurs laser des classes 1, 1M, 2, 2M (décret n° 2012-1303 du 26 novembre 2012). Le durcissement de la législation suisse fait suite à divers incidents survenus en Suisse dus à l’utilisation de ces pointeurs », précise le CERN.

Une mesure prise à cause du danger que représentent les lasers pour les yeux. Malheureusement pour Patricia, ses ennuis ne s’arrêtent pas à la rétention du jouet de son chat par la douane. Elle se retrouve avec une dénonciation auprès du Ministère public, une amende et un casier judiciaire à cause de sa commande, explique-t-elle à la RTS.

Méfiez-vous donc des achats que vous faites sur Temu et les plateformes d’e-commerce, car les objets vendus ne respectent pas forcément la législation de votre pays.