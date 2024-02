Temu : 95 % des jouets en vente sont dangereux pour les enfants, selon une étude

© Unsplash, Temu

Temu écrase tout sur son passage et va bientôt faire tomber AliExpress, un des autres plateformes phares de l’e-commerce chinois avec Wish. Début février, la valorisation boursière de Pinduoduo et Alibaba, respectivement propriétaires de Temu et d’AliExpress, étaient semblables, ce qui témoigne de la progression fulgurante du site crée en 2022.

Cependant, la plateforme suscite aussi la polémique, notamment chez nous. L’association 60 millions de consommateurs a récemment épinglé Temu pour ses produits jugés de mauvaise qualité et contrefaits. Cette fois, c’est la La Fédération européenne des industries du jouet, Toy Industries of Europe, qui monte au créneau pour dénoncer la dangerosité des jouets vendus sur Temu.

Presque tous les jouets vendus sur Temu sont dangereux pour les enfants, selon une association

Toy Industries of Europe, la Fédération européenne des industries du jouet, publie une enquête édifiante sur la qualité des jouets vendus sur Temu. Les résultats de celle-ci devraient fortement inquiéter les parents qui achètent de quoi occuper leurs enfants sur la plateforme.

À lire > Amazon, Temu : ne tombez pas dans le piège des colis non réclamés sur Facebook !

« TIE a acheté 19 jouets sur la place de marché en ligne TEMU pour constater qu’aucun d’entre eux

n’était conforme à la réglementation de l’Union européenne et que 18 présentaient un réel danger pour

la sécurité des enfants », indique l’association.

TIE précise que les jouets en question peuvent entraîner « des coupures, des blocages des voies respiratoires, des étouffements, des strangulations, des perforations et des dangers chimiques ». Elle cite en exemple un « hochet ruban arc-en-ciel » aux bords tranchants et aux pièces trop petites.

© Unsplash

Dans son communiqué, Toy Industries of Europe demande de bloquer les sites Internet qui vendent de tels produits comme le fait Temu. Elle regrette également qu’à cause de la législation de l’Union Européenne, les vendeurs tiers (hors UE) opérant sur les plateformes d’e-commerce ne puissent pas être tenus pour responsable lorsqu’un jouet présente des défauts de sécurité.

En 2020, la Fédération européenne des industries du jouet, publiait déjà une enquête dévoilant la dangerosité des jouets commercialisés par des vendeurs tiers. Même si Temu n’existait pas à l’époque, 97 % des jouets achetés en ligne n’étaient déjà pas conformes à la législation européenne et 76 % représentaient un risque pour les enfants.