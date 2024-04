Ce jouet connecté pour enfant peut prendre feu, ne l’utilisez surtout pas

Le fabricant d’un jouet rappel son produit dans le monde entier à cause d’un risque d’incendie. Si vous possédez l’appareil chez vous, il faut impérativement empêcher votre enfant de l’utiliser.

© Yoto

À cause des jouets supposés dangereux pour les enfants, Temu se trouve dans le viseur de Toy Industries of Europe, la Fédération européenne des industries du jouet. Selon une enquête, 95 % de ceux vendus sur la plateforme représenteraient un danger pour les plus petits.

Malheureusement, les parents doivent prendre de grandes précautions quel que soit l’endroit où ils achètent les jouets de leurs enfants. Nouvelle preuve avec le rappel de la mini-enceinte Yoto Mini, qui peut tout simplement prendre feu.

Le jouet pour enfant Yoto Mini rappelé à cause d’un risque d’incendie

Ne laissez surtout pas votre enfant jouer avec la mini-enceinte Yoto Mini. L’entreprise Yoto vient de publier un communiqué dans lequel elle stipule qu’un important problème de sécurité a été détecté sur ses enceintes Bluetooth fabriquées entre 2021 et 2023.

À lire > Meilleure enceinte Bluetooth portable : quel modèle faut-il acheter en 2024 ?

« Sur les 340 000 vendus, nous avons reçu sept signalements de Yoto Mini dont la batterie a surchauffé lorsqu’elle a atteint un niveau de charge élevé, présentant un risque potentiel de brûlure et d’incendie. Aucune blessure due à ce problème n’a été signalée » indique Yoto.

Si vous possédez l’appareil, le fabricant vous invite à commander un nouveau câble de recharge intelligent « Yoto Mini Smart Cable ». Il permettra à l’enceinte de charger la batterie jusqu’à un niveau ne représentant aucun danger.

Pour obtenir un nouveau câble, voici les étapes à suivre :

Vous connecter sur le site de Yoto

Trouver le numéro de série de l’enceinte Yoto Mini (à la base du produit)

Commandez votre Yoto Mini Smart Cable

Récupérez votre bon cadeau de 15 € par mail

Vous recevrez le dédommagement de Yoto dans un délai de quatre semaines après votre commande. Le câble, lui, arrivera entre 2 et 8 jours ouvrables après l’expédition. Notez que vous pouvez demander l’objet gratuitement même si vous n’avez pas acheté votre Yoto Mini sur le site officiel. Le constructeur précise que les Yoto Player de 2ᵉ et 3ᵉ génération ne sont pas affectés par ce grave problème.