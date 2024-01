Temu est le 2ème site de vente le plus populaire, Amazon en danger ?

Temu n’arrête pas sa percée fulgurante ! Le géant chinois dépasse Shein et s’impose en seconde position des sites de vente les plus visités. Mais Amazon reste largement en tête de ce classement.

TL;DR Temu est le second site de vente en ligne le plus visité en décembre 2023 avec 467 millions de visiteurs uniques, un exploit

Si le géant chinois se rapproche d’Amazon, la société de Jeff Bezos reste en tête avec 2,6 milliards de visiteurs uniques

Temu arrive à égalité avec Aliexpress tandis que Shein se trouve en troisième position du classement

En très peu de temps, Temu s’est imposé comme un incontournable du e-commerce. Malgré des polémiques comme la présence supposée d’un mouchard dans l’application ou le signalement de plusieurs arnaques, le succès se confirme. Comme nous le rapporte SimilarWeb, Temu est le deuxième plus visité des services de vente en ligne.

Temu effectue une percée mais Amazon reste loin devant

Ces données se basent sur le mois dernier, en décembre 2023. On apprend que Temu a accueilli 467 millions de visiteurs uniques, à égalité avec Aliexpress. Bien évidemment, Amazon reste en tête avec un score impressionnant : 2,6 milliards de visiteurs ! Il n’est donc pas en danger, du moins pour le moment. Temu affiche donc une augmentation du nombre de visiteurs uniques de 106,4% en l’espace de six mois.

Amazon : 2,6 milliards de visiteurs uniques Temu et Aliexpress : 467 millions de visiteurs uniques Shein : 172,3 millions de visiteurs uniques

Si le site de e-commerce détenu par le géant chinois PDD Holdings a encore beaucoup à faire pour concurrencer Amazon, cette percée fulgurante impressionne. Il faut dire que la communication et le marketing de la plateforme sont très agressifs avec des prix jugés faux. Ce qui pourrait provoquer l’interdiction de Temu en France.

2023 a été une belle année pour Temu

Les ventes de Temu ont atteint 5 milliards de dollars au troisième trimestre 2023 avec un objectif de 14 milliards fixé. Pour 2024, PDD Holdings vise les 30 milliards de dollars. La plateforme est présente dans plusieurs pays, sur tous les continents, et domine les classements de l’App Store et du Play Store. Temu a même réussi l’exploit de dépasser TikTok, Instagram ou encore Google en termes de téléchargements. Rien qu’en Angleterre, Google Trends affiche une hausse de 2850% des recherches à propos du site entre 2022 et 2023.

Reste à savoir si cette percée fulgurante se confirmera en 2024 face aux nombreuses polémiques qui entourent Temu depuis son lancement.