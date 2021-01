Terminator Renaissance : Comment une fuite de script a modifié la fin du film ?

En 2008, le script de Terminator Renaissance s’est retrouvé malgré lui sur la toile. Et devant la colère des fans fasse à la fin originellement prévue, la production a dû rapidement modifier ses projets.

Tout cela ressemble à s’y méprendre à une machination savamment orchestrée. Un an avant sa sortie, Terminator Renaissance est victime d’une fuite de script sur la toile. A l’époque, seule une poignée de personnes connait la fin imaginée par la production. Dans sa version initiale, l’arc narratif prévoit en effet le meurtre de John Connor, après un combat avec un T-800. Afin de maintenir Connor en vie, la résistance devait arracher la peau de Marcus et envelopper son squelette avec celle de John. Mais cette fin n’a pas été du goût des fans de la franchise. Le studio a donc intégralement revu sa copie.

Terminator Renaissance modifie sa fin – Crédit : Warner Bros

Une source proche du studio confirme les faits. « Nous avons dû tout modifier. C’est un revirement à 180 degrés. Et finalement, cela fonctionne mieux. La nouvelle fin est moins difficile à avaler » affirme t-on ainsi en coulisses.

Quand les fans pèsent dans la balance

En découvrant les projets du studio, les fans n’ont pas caché leur colère ! Et afin de garantir un succès au box-office, tout a été orchestré afin de répondre à l’opinion populaire. Mais à l’époque, McG nie en bloc. Le réalisateur affirme que cette fin est totalement fausse, sans doute pour se protéger. Rapidement, il s’avère que la fuite est bien réelle. Démuni, Mcg continue de mentir et annonce que la fin ne sera pas modifiée. Un nouveau mensonge qui vaudra au réalisateur bon nombre d’attaques.

Afin de calmer les ardeurs, l’équipe revoit sa copie. Ainsi, Marcus finit par se sacrifier pour sauver John. Cette nouvelle fin semble beaucoup plus crédible et répond aux attentes de fans du genre. Il était primordial pour la Warner de créer une nouvelle issue que les amoureux de la franchise acceptent plus facilement.

Malgré tous les efforts, Terminator Renaissance ne séduit pas son public. Avec un budget pharaonique estimé à 200 millions de dollars, cette nouvelle mouture est un échec commercial au box-office mondial. La franchise Terminator est alors en danger. Les studios annulent sans délais les deux suites initialement prévues. C’est en 2015 qu’un retour est enfin envisagé. Mais Terminator Genisys est un nouvel échec cuisant. La version sortie en 2019 ne fera pas mieux.

La franchise doit désormais se mettre en sommeil pour de longues années. Si Terminator veut revenir plus fort que jamais, il faudra sans doute capitaliser sur la sensation de manque. Et un futur projet devra compter sur une équipe créative ultra-solide pour garantir un succès populaire !

Source : Screenrant

Terminator : Quand Schwarzenegger utilise le film pour la campagne de vaccination contre la Covid-19