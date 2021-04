Tesla a remboursé les clients qui avaient été facturés deux fois pour leurs voitures

Tesla a bien remboursé les clients qui avaient été facturés deux fois pour l’achat de leur voiture et leur a offert un crédit de 200 dollars sur la boutique en ligne de la société en guise de dédommagement.

Tesla Model S, Model X, Model 3 – Crédit : Tesla

Les frais en double facturés par Tesla s’échelonnent entre 37 000 dollars et 71 000 dollars. Il semble que les clients concernés avaient acheté la Tesla Model 3 2021, la Tesla Model Y 2021 et la nouvelle Model S Grande Autonomie. Le constructeur américain a récemment établi un nouveau record de ventes, puisqu’il a livré 185 000 voitures au premier trimestre 2021, deux fois plus qu’il y a un an.

Un internaute nommé « Everyday Chris » a posté sur le forum Tesla qu’il a finalement réussi à entrer en contact avec un employé de Tesla et qu’il a reçu le remboursement de ses 56 579 dollars environ cinq jours ouvrables après la double facturation. Durant les premiers jours après l’erreur, Tesla a d’abord prétendu que leurs relevés ne montraient qu’une seule facturation, avant de finalement revenir sur ses déclarations.

Tesla fait payer deux fois le prix à ses clients

Dans sa dernière vidéo sur le sujet, Everyday Chris conseille aux internautes qui paient d’avance leur nouvelle Tesla d’utiliser un chèque de banque (plutôt qu’un transfert ACH ou en bitcoin) pour éviter que cela ne se reproduise. Cependant, on imagine que Tesla a déjà corrigé l’erreur après qu’une dizaine de clients ont été touchés aux États-Unis.

Tesla a présenté ses excuses par e-mail aux propriétaires concernés et leur a accordé un crédit de 200 dollars à dépenser en une seule visite sur la boutique en ligne de la société en dédommagement pour la gêne occasionnée. Tesla précise cependant que ce crédit ne peut être utilisé pour la Tequila Tesla et sa bouteille et forme d’éclair, et qu’il expire le 30 janvier 2022.

Certains clients ont vraiment souffert de cette situation, puisqu’ils étaient par conséquent dans l’impossibilité d’acheter une nouvelle maison ou de retirer de l’argent de leur compte bancaire pour couvrir les dépenses du quotidien.

