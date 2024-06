Tesla baisse les prix et offre le service Superchargeur pour écouler ses stocks

Crédit : Unsplash

Il n’y a pas que BYD qui fait face à un problème de stockage de voitures électriques, Tesla se trouve exactement dans la même situation. Le constructeur automobile a stoppé sa Gigafactory de Berlin où sont produits les véhicules destinés au marché européen : difficile de ne pas y voir un rapport avec les parkings où s’empilent les Model Y et 3 invendues.

Pour remédier à cette situation, la firme d’Elon Musk a pris deux décisions :

Baisser les prix (dans certains pays)

(dans certains pays) Offrir le service Superchargeur aux nouveaux clients

Tesla baisse les prix de ses voitures électriques en Allemagne

Pour écouler ses stocks, Tesla a décidé de remédier aux décisions du gouvernement allemand. En effet outre-Rhin, le bonus écologique n’existe plus. Les consommateurs sont beaucoup moins incités à acheter une voiture électrique. La compétitivité de Tesla face à des voitures thermiques de marques comme Volkswagen est bien érodée.

Tesla a ainsi mis en place une remise de 6 000 euros sur certains véhicules. Car la firme ne veut écouler que ceux qui pourrissent dans les parkings : cette promotion ne s’applique donc que sur les voitures préconfigurées, livrables immédiatement. Peut-on espérer une baisse de prix similaire en France ? Seul l’avenir nous le dira.

Tesla offre 20 000 kilomètres de recharge sur les Superchargeurs

Cette mesure est cette fois-ci valable pour la France : 20 000 kilomètres de recharge en Superchargeur. Les nouveaux clients qui auront commandé n’importe quelle voiture Tesla proposée en France y ont droit, de la Model 3 à la Model S, en passant par le SUV Model Y et la Model X. Cette fois-ci pas de privilège pour les véhicules préconfigurés, tous les clients peuvent prétendre à cette alléchante offre de bienvenue.

Car 20 000 kilomètres de recharge, ce n’est pas rien. Cela représente à peu près un an d’utilisation d’un véhicule en moyenne. D’autant plus que ce n’est pas n’importe quelle recharge : les Superchargeurs proposent une vitesse de recharge bien plus élevée que la concurrence. De quoi faire une pause café dans la station et repartir immédiatement avec son véhicule.

En cette fin de semestre, Tesla compte sur ces mesures pour relancer les ventes et présenter de jolis résultats aux actionnaires. Actuellement, le constructeur semble dans une mauvaise passe, après un énorme plan de licenciement et des ventes en berne. Elon Musk lui-même menace de partir si on ne lui verse pas un salaire de 56 milliards de dollars. Bref, rien ne va plus.