Tesla Cybertruck : son pick-up futuriste pourra alimenter une caravane

Le Tesla Cybertruck, qui avait été dévoilé fin 2019, devrait bientôt rentrer en production plus tard cette année. En attendant, le constructeur américain continue de répondre aux nombreuses questions des utilisateurs concernant ce véhicule atypique.

Aujourd’hui, le PDG de Tesla, Elon Musk, a confirmé dans l’un de ses tweets que le Cybertruck sera capable d’alimenter des caravanes.

Tesla Cybertruck avec un camping-car – Crédit : TezlaMick / Twitter

Lors du dévoilement du Cybertruck, Tesla avait annoncé des caractéristiques impressionnantes pour son pick-up électrique. Il pourra notamment noter une autonomie de 800 km et une capacité de remorquage allant jusqu’à environ 6,5 tonnes. En conséquence, les propriétaires de caravanes et de tiny houses avaient tout de suite partagé leurs idées et leur enthousiasme à propos du futur pick-up entièrement électrique.

Nous avions par exemple déjà pu voir un concept d’un Cybertruck tractant une Bruder EXP-4. Celle-ci est une caravane tout terrain, qui est équipée d’un châssis conçu pour les sentiers battus. Pour satisfaire tous les potentiels clients qui aiment partir à l’aventure, Tesla pourrait même lancer un van électrique avec des panneaux solaires sur le toit.

Le Cybertruck pourra alimenter une caravane en électricité

D’après les déclarations d’Elon Musk, le Cybertruck devrait disposer d’une capacité de charge bidirectionnelle. En effet, le Cybertruck pourrait se démarquer de la concurrence en embarquant une prise de courant à 240 V. Celle-ci pourrait être utilisée pour recharger un autre véhicule électrique, faire fonctionner des outils électriques puissants. Elle pourrait même alimenter complètement une petite maison comme une tiny house ou une caravane.

Comme il n’est pas toujours possible d’avoir un Superchargeur à proximité, Elon Musk a également dévoilé que le Cybertruck viendrait avec un toit solaire en option. Celui-ci sera utile pour recharger les batteries du véhicule où que vous soyez. Il devrait également être possible de recharger le quad électrique, qui sera vendu en tant qu’accessoire du Cybertruck.

On sait que SpaceX souhaiterait à terme connecter les voitures, bateaux et avions à son réseau Internet par satellite. Il n’est donc pas impossible qu’une version du Cybertruck dispose de l’équipement requis pour se connecter à Internet partout dans le monde.

Les premières livraisons du Cybertruck de Tesla sont prévues pour la fin de l’année 2021. Cependant, la plus grande partie des commandes sera assurée en 2022. Le véhicule sera produit à la nouvelle Gigafactory de Tesla au Texas, dont la construction n’est pas encore terminée.

Source : Elon Musk