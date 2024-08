Tesla d’occasion : fuyez, elles sont parmi les moins fiables du marché

Les Tesla sont souvent vues comme le summum de l’innovation automobile. Mais derrière cette image de modernité se cache une réalité moins reluisante, surtout pour ceux qui achètent ces voitures en occasion. Il y a peu, nous vous expliquions à quel point les Tesla d’occasion étaient considérées comme étant les moins fiables du marché. Mais une autre étude vient enfoncer le clou.

Acheter une tesla d’occasion ? Cette nouvelle étude dit non

C’est donc une nouvelle étude, cette fois-ci de Consumer Reports, l’un des organismes les plus respectés en matière de tests automobiles, qui vient jeter un autre pavé dans la mare. Le constat est clair : les Tesla d’occasion âgées de 5 à 10 ans figurent parmi les véhicules les moins fiables du marché. Avec un score de 30 sur 100, elles affichent un palmarès peu enviable. Les problèmes sont légion et touchent des composants essentiels.

Précisons toutefois que ces soucis concernent principalement les Model S et Model X produites entre 2014 et 2019. À cette époque, Tesla se lançait dans l’inconnu avec des technologies encore jamais testées à grande échelle. Résultat : des voitures qui accumulent les problèmes au fil des ans… Et qui décotent à énormément sur le marché de l’occasion.

En revanche, d’autres marques s’en sortent particulièrement bien, comme Lexus, Toyota, Mazda, Acura, ou Honda.

© Consumer Reports

Il faut toutefois bien comprendre que Tesla est encore un jeune acteur dans l’industrie automobile. La Model S, lancée en 2012, était le premier modèle entièrement conçu par la marque. Elle embarquait des innovations technologiques révolutionnaires, mais aussi immatures. Le résultat ? Une fiabilité qui laisse à désirer et qui coûte cher, très cher, aux propriétaires. On pourrait espérer que les modèles plus récents, comme la Model 3 ou la Model Y, soient plus fiables.

Il est vrai que ces études sont principalement basées sur les modèles américains. Les Tesla produites ailleurs, comme en Chine ou en Allemagne, pourraient mieux s’en sortir. Néanmoins, la réputation de fiabilité de Tesla, notamment pour ses véhicules d’occasion, est sérieusement entachée.