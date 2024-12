Tesla Model Q : une version à moins de 30 000 dollars serait finalement dans les tuyaux

Les annonces concernant la sortie d’un modèle de Tesla abordable se croisent et se contredisent. Alors Model 2, Model Q, Cybercab… Qu’est-ce qui sortira en premier ?

Photo de Prometheus 🔥 sur Unsplash

Le rêve initial d’Elon Musk avec Tesla était de pouvoir proposer des voitures électriques accessibles à tous. La mise en place de ce projet passait par la production dans un premier temps de véhicules haut de gamme, pour descendre petit à petit vers des véhicules accessibles.

Aujourd’hui, seize ans plus tard, Tesla propose plusieurs berlines et SUV : Model S, Model 3, Model X et Model Y. Le Tesla Roadster, qui a navigué dans l’espace, n’est plus d’actualité avant la sortie possible d’un Roadster 2 en 2025. Aux USA, on peut également se procurer le fameux Cybertruck, dont les ventes semblent déjà s’étioler.

De tous ces modèles, la Model 3 est la plus compacte et la moins chère. Elle reste cependant assez loin de l’idée d’un véhicule abordable avec un prix de près de 40 000€.

Les fans de la marque au T n’ayant pas encore les moyens de s’offrir l’un de ces véhicules électriques sont donc encore en attente d’une gamme moins chère. Cette gamme aurait dû être celle de la Model 2, dont le prix de base était prévu autour des 25 000 $. Certains pensent même l’avoir aperçue sur la route.

Sauf que la sortie du modèle 2 a été démentie par Elon Musk lui-même lors de la conférence annuelle sur les résultats de la marque en octobre 2024. Les priorités du chef d’entreprises semblaient ainsi avoir changé, indiquant dans son discours (relayé par L’automobile Magazine) “l’avenir de Tesla passera par la conduite autonome absolue, celle de niveau 5, rendant alors un modèle abordable inutile et sans pertinence”. La sortie du Cybercab serait alors la priorité absolue.

Vers une Tesla Model Q abordable ?

Si la stratégie de Tesla en cette fin d’année 2024 est plutôt orientée vers le Robotaxi (le fameux Cybercab), il est possible que son développement ait entrainé la mise en pause du projet Model 2 précédemment annoncé.

Les dernières rumeurs sur l’arrivée d’un petit modèle chez Tesla, semblent cependant être plus que de simples allégations. En effet, la journaliste Becky Peterson, du Wall Street Journal, a indiqué sur X avoir eu entre les mains des documents officiels de la Deutsche Bank, indiquant la sortie prochaine d’une nouvelle Tesla, nom de code Model Q.

Capture d’écran X

Cette voiture serait prévue pour la première moitié de 2025 et devrait coûter moins de 30 000 $ (ou un peu plus selon les taxes mises en place par l’administration Trump). Cela nous éloigne des 25 000€ prévu pour la Model 2 à la base.

Si Model Q est bien le nom qui apparait dans le rapport, il ne semble cependant pas forcément être le nom sous lequel sortirait la nouvelle voiture. D’autres informations ressortiraient du rapport, notamment sur la voiture en elle-même qui serait 15 % plus petite et 30 % plus légère que la Tesla Model 3 (selon Teslarati).

Ce nouveau véhicule pourrait faire partie du projet Redwood, dont nous vous parlions en janvier et dont le but était de créer, enfin, une gamme de véhicules électriques abordables.

Mais alors qui faut-il croire ? Elon Musk qui disait en octobre ne pas vouloir réaliser de voitures abordables, ou le rapport de la Deutsche Bank ? Comme toujours avec Tesla et le milliardaire, difficile de séparer le vrai du faux.