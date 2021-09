Tesla Model Y : plus de 220 km/h atteints sur Autobahn

La chaine Youtube TopSpeedGermany a testé le SUV compact Tesla Model Y sur une des autoroutes sans limites de vitesse allemandes, les Autobhan. Alors que le constructeur annonçait une vitesse maximale de 217 km/h pour sa version européenne, le pilote a réussi à atteindre 221 km/h.

Tesla Model Y – Crédit : tesla.fr

Coté accélération, le conducteur a également poussé le véhicule au-delà des limites annoncées par Tesla. Ainsi, le 0 à 100 km/h a été atteint en 5,01 secondes, tandis que Tesla prévoyait 5,1 secondes. Le 100 à 200 km/h a été franchi en 12,21 secondes, conformément aux données constructeur.

Tesla Model Y : une proche cousine de la Model 3

La Tesla Model Y se base largement sur le Model 3 de la marque. En effet, 70% des pièces sont compatibles. Ainsi la base technique, la planche de bord, la motorisation ainsi que les batteries sont semblables à sa petite sœur, la Tesla Model 3. Les différences principales sont de l’ordre de l’habitabilité et du confort. Tandis que la Model 3 se veut être une berline familiale, la Model Y se rapproche plus d’un SUV, situé entre break et crossover.

La Tesla Model Y est un peu plus haute, gagnant entre 2 et 4 cm par rapport à sa proche cousine. La voiture offre également un peu plus de place au niveau des jambes à l’arrière, gagnant environ 13 cm de plus que la Model 3. En matière de volume de chargement, la Model Y fait mieux que sa petite sœur. La principale différence se situe au niveau des combinaisons pour rabattre la dernière rangée. La Tesla Model Y est disponible en 5 ou 7 places.

La production de la Tesla Model Y a commencé en début d’été. Le modèle Grande Autonomie est annoncé à un prix de départ de 59.990 euros, tandis que la version performance coutera 66.990 euros. Les premières livraisons sont prévues courant novembre.

A lire aussi : La Tesla Model Y est largement mieux conçue que la Model 3, affirme l’expert automobile Munro

Source : insideevs