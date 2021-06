Tesla : Transformer le Cybertruck en camping car de luxe, c’est possible !

Le Cybertruck est le pick-up créé par Tesla. Présenté en 2019, les premiers modèles devraient être livrés d’ici la fin de l’année. Rarement un véhicule n’aura suscité autant d’attention et d’attente. Ce monstre de métal, au design atypique aurait même dépassé le million de précommandes.

Vue 3D du Basecamp sur un Cybertruck. Crédit : Loki

Autant d’attention attire forcément les équipementiers qui espèrent profiter de la vague de succès du véhicule. Alors que son autonomie et sa capacité de traction s’annoncent particulièrement élevées, la marque Loki a décidé de proposer un module permettant de vivre à bord nommé Basecamp.

Une maison personnalisable

On connaissait déjà la capacité du pick-up Tesla à tracter et alimenter une caravane, mais Loki pousse le concept encore plus loin. La marque propose déjà des modules d’habitation pour divers pick-up comme la série F de Ford ou encore le Dodge RAM qui ne nécessitent aucune modification du véhicule d’origine.

Disponible à partir de 135 000 dollars au second trimestre 2022, les modules pour le Cybertruck peuvent être réservés avec un acompte de 10 000 dollars remboursable (ou déductible au moment du paiement final). À ce prix, le module est extrêmement bien fourni et adaptable.

Étant donné que chacun d’entre eux est fabriqué à la main, les acheteurs pourront choisir d’effectuer des modifications pour que l’espace de vie corresponde parfaitement à leur besoin.

Un équipement de série riche et modulable

Un premier espace baptisé vestiaire est prévu pour recevoir une douche amovible et un système de séchoir sur rail. Lorsque cet espace n’est pas utilisé de la sorte, il peut être converti en assise supplémentaire ou espace table afin de disposer d’un plan de travail additionnel.

Espace intérieur. Crédit : Loki

Une partie détente est prévue avec plusieurs assises, une table, de nombreux rangements et un compartiment prévu pour accueillir des toilettes portatives. Un astucieux système d’attaches permet d’ajouter, selon les besoins, un couchage supplémentaire ou une plateforme de stockage.

La kitchenette comprend un évier, un réfrigérateur, une plaque à induction ainsi que de nombreux rangements. Elle propose également des prises en courant alternatif, en courant continu ainsi qu’USB. La partie chambre à coucher accueille un lit queen size (160×200 cm), des lampes de lecture et peut être converti en espace de stockage

Le module est bien entendu isolé, dispose d’un système de chauffage et de climatisation, d’éclairages LED intérieur et extérieur et de bien d’autres éléments destinés au confort du propriétaire. Pour ce qui est de l’alimentation électrique, le module dispose d’un panneau solaire de 360 W et d’une batterie de 600 Ah rechargeable.

Il va falloir donc faire preuve d’encore un peu de patience pour les futurs propriétaires avant de partir en baroudeur avec leur nouvelle maison tout terrain. Et pour ceux qui se demandent à quoi ressemble un Cybertruck dans le trafic urbain, il est possible de voir les images de sa sortie New-Yorkaise ici.

Source : teslarati