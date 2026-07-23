Amazon : cette nouvelle arnaque vicieuse peut vous faire perdre gros

Une nouvelle campagne d’hameçonnage cible les clients français d’Amazon. Les escrocs envoient un e-mail alarmant les invitant à appeler un faux service client pour annuler un prétendu paiement de 1030 euros. Il ne faut surtout pas s’exécuter.

© Amazon, Tom’s Guide

Amazon sert très régulièrement de couverture aux cybercriminels. Après l’arnaque visant les clients Prime Video, une nouvelle campagne de phishing se propage actuellement en France. Les internautes reçoivent un courriel ou un SMS les alertant d’un prétendu paiement de 1030 euros qui aurait été débité de leur compte. “Si vous n’êtes pas à l’origine de cette opération, veuillez contacter immédiatement notre service”, peut-on notamment lire dans le message frauduleux.

Comme à l’accoutumée, les escrocs misent sur le sentiment d’urgence pour pousser les victimes à réagir rapidement, sans prendre le temps de vérifier l’authenticité de la demande. Plutôt que de cliquer sur un lien frauduleux, les victimes sont cette fois-ci incitées à appeler un numéro de téléphone. Si elles s’exécutent, elles seront mises en relation avec un escroc qui se fera passer pour le service client d’Amazon.

« – 1000 € sur votre compte bancaire » : Ne tombez surtout pas dans le piège de cette escroquerie https://t.co/Xc5pHSfZIW pic.twitter.com/Qn3Ib7d4XI — Procureur #Matricule525 🔻🌈🍉 #StandUpAlepp (@menalahy) July 20, 2026

Les clients Amazon ciblés par une arnaque au faux paiement

Le malfrat tentera alors de leur soutirer des données sensibles, comme leurs identifiants ou leurs informations bancaires. Craignant que leur compte soit débité d’un montant de plus de 1000 euros, certaines personnes baisseront malheureusement leur garde. L’escroc profitera de la situation pour les inciter à divulguer des informations privées ou à se rendre sur une plateforme frauduleuse où ils risqueront d’être détroussés.

Il faut d’ailleurs garder à l’esprit que les arnaqueurs disposent souvent d’informations exactes sur leurs victimes, récupérées lors de fuites de données. Ces éléments personnels leur permettent de rendre leurs discours plus crédibles et de mieux manipuler leurs interlocuteurs.

Heureusement, plusieurs indices permettent de repérer la supercherie avant qu’il ne soit trop tard. Il suffit comme souvent de vérifier l’adresse email de l’expéditeur : “medhi.X@social.aston-ecole.com”. Le célèbre détaillant ne se servira jamais d’une telle adresse pour joindre ses utilisateurs.

“Les e-mails Amazon approuvés contiennent ‘Amazon.fr’ et sont envoyés depuis une adresse e-mail Amazon.fr. Les principaux fournisseurs de messagerie électronique affichent l’icône du logo Amazon Smile dans leur boîte de réception lorsqu’Amazon est le véritable expéditeur”, rappelle ainsi le géant du e-commerce sur une page d’assistance.