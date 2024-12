Test de Proton VPN, un VPN performant et respectueux de votre confidentialité

Que vaut Proton VPN ? Le service d’origine helvétique se veut être l’un des plus respectueux de votre confidentialité. Il ne manque pas d’atouts, grâce à une infrastructure qui ne cesse de grandir et des options nombreuses. Notre test.

9/10 Proton VPN A partir de 2,99€ Voir le verdict Bons débits en France comme à l’étranger

Large choix de pays et de villes

10 connexions simultanées

Excellent d’un point de vue de la confidentialité

Bloqueur de publicités performant

Interface très agréable sur PC et sur Mac

Très bon pour le streaming

Version gratuite disponible Interface un peu vieillotte sur smartphone

Support majoritairement en anglais

Il est possible de trouver moins cher

Ce n’est peut-être pas le plus célèbre des VPN du marché, mais Proton VPN mérite votre attention, car ce n’est pas un service de VPN comme les autres ! D’origine suisse et fondé par des scientifiques du CERN, ce logiciel atypique est en effet distribué par une structure à but non lucratif, qui a pour objectif de défendre la confidentialité des internautes et proposer une alternative aux offres des géants de la Silicon Valley. Mais que vaut ce service d’un point de vue technique ? Son infrastructure de serveurs VPN est-elle de qualité ? Ses logiciels sont-ils performants et pratiques à utiliser ? Voici notre avis complet sur Proton VPN.

🧐 Proton VPN, qu’est-ce que c’est ?

L’histoire de Proton VPN débute en 2017, trois ans après l’apparition de Proton Mail, le tout premier service proposé par Proton AG. Cette entreprise s’est en effet d’abord fait connaître grâce à son service de messagerie sécurisée, avant de diversifier son offre avec un calendrier, du stockage en ligne, un gestionnaire de mots de passe…

Le fondateur de Proton AG, Andy Yen, était chercheur en physique des particules au Cern, organisme européen basé près de Genève, déjà célèbre pour avoir été le berceau du World Wide Web au début des années 1990. C’est donc tout naturellement que Yen a implanté son entreprise en Suisse en 2014, avec pour ambition de concevoir des services en ligne garants de la confidentialité de leurs utilisateurs. Il faut dire que la période s’y prêtait parfaitement : les révélations du lanceur d’alerte Edward Snowden venaient en effet à l’époque de montrer l’ampleur de la surveillance de masse orchestrée de concert par l’administration américaine et les géants du web.

Proton VPN est la suite logique de cette volonté de protection des internautes. C’est donc un service particulièrement respectueux de votre confidentialité. En l’utilisant, vous profitez du régime juridique suisse sur les données personnelles, particulièrement protecteur pour l’utilisateur.

C’est aussi l’un des VPN les plus complets du marché. Proton VPN vous permet non seulement de profiter d’une infrastructure réseau très solide, qui couvre plus de cent pays à travers le monde, ainsi que de nombreuses fonctions avancées que nous allons vous détailler ici.

💶 Quels sont les prix de Proton VPN ?

Comme la plupart des solutions VPN, le tarif de l’abonnement à Proton VPN dépend de la durée de celui-ci. L’abonnement d’un mois est proposé à 9,99 € par mois… Mais il descend à 4,99 € par mois si l’on opte pour un an d’abonnement, avec un paiement unique de 59,88 €. Si l’on opte pour un engagement de deux ans, l’abonnement mensuel passe à 2,99 € par mois (paiement unique de 71,76 €). Mais comme tous les VPN, proton change régulièrement ses tarifs donc d’un mois sur l’autre, on peut observer quelques différences mais l’ordre de grandeur reste le même.

Important : Proton VPN est l’un des rares services de VPN à proposer un service gratuit. Il est certes fortement limité, puisqu’il ne vous permet d’accéder qu’à 282 serveurs dans cinq pays… Mais il permet tout de même de découvrir le service et de répondre à certains besoins ponctuels.

Autre précision utile : Proton VPN vous propose une garantie « satisfait ou remboursé » durant 30 jours.

🌎 Les serveurs et pays de Proton VPN

Le monde est à vous ! Proton VPN vous propose d’accéder à pas moins de 9294 serveurs différents à l’heure où nous écrivons ces lignes, dans pas moins de 112 pays différents ! L’infrastructure de Proton VPN ne cesse de s’améliorer, avec un nombre de serveurs qui a presque doublé en moins d’un an.

Mieux, les pays les plus demandés par les utilisateurs sont couverts par de nombreux serveurs différents, afin de proposer d’excellents débits quel que soit le moment de la journée. En France, par exemple, Proton compte presque 300 serveurs, répartis entre Paris et Marseille. Et aux États-Unis, un pays très populaire pour les utilisateurs de VPN, ce ne sont pas moins de 2340 serveurs, répartis dans quatorze villes, qui vous sont proposés.

L’immense majorité de ces serveurs sont appelés « serveurs Plus ». Exclusivement réservés aux utilisateurs de l’offre payante de Proton VPN, ils offrent tous des fonctionnalités supplémentaires : support des services de streaming (Netflix, Disney+, Amazon Prime Vidéo…) pour accéder aux contenus géobloqués, un bloqueur de publicités intégré ultraperformant baptisé Netshield, ainsi que le support des connexions BitTorrent.

🛠️ Les fonctionnalités de Proton VPN

Proton VPN est l’un des services de réseau privé virtuel les plus riches en matière de fonctionnalités avancées. Voici les principales.

Netshield

C’est l’un des grands atouts de Proton VPN, en tout cas l’une de nos fonctions préférées ! Netshield fonctionne sur l’intégralité des serveurs de Proton VPN et vous permet de surfer sans vous soucier des publicités intrusives, des traqueurs publicitaires, ainsi que des logiciels malveillants. Ce puissant filtre peut bloquer, selon votre choix, l’intégralité des publicités… ou se contenter de vous prémunir des malwares.

Lors de nos essais, Netshield s’est montré diablement efficace : il a supprimé les liens publicitaires de Google, mais aussi les publicités vidéo pénibles de certains jeux mobiles… Car, contrairement aux bloqueurs de publicités qui s’installent dans votre navigateur, il fonctionne sur l’ensemble des logiciels et applications qui se trouvent sur votre ordinateur ou votre smartphone. Attention, toutefois, Netshield bloque aussi l’accès à certains liens publicitaires : si vous tenez absolument à les visiter, il faudra d’abord le désactiver dans l’interface de Proton VPN.

Vous pourrez par ailleurs vous rendre compte de ses performances aisément, car Proton VPN vous indique d’un clic combien de publicités et de traqueurs ont été bloqués par Netshield, ainsi que le volume de données que cela représente.

Secure Core

Avis aux paranoïaques : Secure Core est la fonction qu’il vous faut. Cette option, qui s’active d’un clic depuis l’interface, vous permet de protéger votre connexion d’éventuelles oreilles trop indiscrètes. Les serveurs Secure Core sont en effet des machines sécurisées, mis en place et gérés par Proton VPN dans les pays les plus respectueux de la confidentialité des internautes (Islande, Suisse et Suède). Quand vous activez Secure Core, votre connexion passera d’abord par ces serveurs ultrasécurisés, avant d’aboutir dans le pays de votre choix. De cette manière, même si votre connexion est compromise dans le pays de sortie, il sera impossible de vous tracer au-delà du serveur de Secure Core.

Cette protection haut de gamme a un coût : lors de nos essais, nous avons mesuré des débits parfois moins importants, et surtout un temps de latence beaucoup plus élevé, un lag notable lors de notre navigation. C’est dommage, mais logique, étant donné que votre connexion passe par deux serveurs différents.

Accès à Tor

Autre option pratique pour assurer une confidentialité sans faille : Proton VPN propose quelques serveurs spécialisés qui permettent de router votre trafic internet par le réseau Tor. Pour rappel, Tor est un réseau informatique décentralisé qui permet d’anonymiser les connexions. Les serveurs Tor de Proton VPN ont plusieurs avantages : ils protègent parfaitement vos données personnelles, mais vous permettent aussi d’accéder aux sites du dark web (en .onion) sans avoir à télécharger un navigateur spécifique.

Pratique, mais attention : les serveurs TOR de Proton VPN se sont révélés bien plus lents que les autres lors de nos tests et la connexion aux sites cachés est parfois capricieuse.

Stealth

Au-delà des protocoles classiques de connexion que sont OpenVPN et Wireguard, Proton VPN propose également sa propre technologie, baptisée Stealth. Ce protocole est particulièrement utile si vous avez besoin de vous connecter depuis un pays qui restreint l’accès à certains sites web ou aux VPN. Stealth est en effet un protocole conçu pour masquer l’utilisation du VPN en faisant passer le trafic de Proton VPN pour une connexion HTTPS anodine.

Très utile si vous vous rendez dans un pays dans lequel le trafic VPN est contrôlé, Stealth est en revanche d’une utilité moindre dans nos contrées. D’autant qu’il a un sérieux impact sur les débits : nous avons mesuré des débits divisés par deux et une latence importante quand nous l’avons essayé.

Arrêt d’urgence (Kill Switch)

Plus classique, le kill switch intégré de Proton VPN est néanmoins indispensable ! Si vous l’activez, il coupera automatiquement votre accès à Internet si la connexion VPN venait à tomber pour une raison ou pour une autre. De cette manière, votre identité réelle – votre adresse IP – ne pourra pas être transmise au site que vous étiez en train de consulter.

Split Tunneling

Cette option vous permet de choisir quelles applications (ou quelles IP locales) vous désirez voir passer par le VPN, et d’en exclure d’autres. Une fonction pratique pour de nombreux usages. Vous pouvez, par exemple, indiquer à Proton VPN le navigateur que vous utilisez pour regarder des séries sur des plates-formes situées à l’étranger… Tout en conservant votre IP classique sur un second navigateur, afin de surfer à pleine vitesse.

💫 Les vitesses de Proton VPN

Afin de mesurer les performances des serveurs de Proton VPN, nous avons effectué plusieurs mesures de débits sur des serveurs situés en France, en Allemagne et aux États-Unis. Nous les avons à chaque fois comparées à une mesure « étalon », effectuée sans VPN.

Nous avons à chaque fois utilisé la méthode de connexion « Smart » proposée par Proton VPN, sur une ligne fibre Free à 1 Gbit/s. Les mesures ont été effectuées avec Nperf, sur un serveur situé en France (Anycast-FR, 100 Gb/s, Free).

Test de vitesse sans VPN

Voici les résultats que nous obtenons sur notre ligne fibre Free sans utiliser Proton VPN. La vitesse descendante atteint 898 Mbit/s, le téléversement 674,8 Mbits/s, et la latence est très faible, à 5,3 ms.

Test de vitesse sur un serveur en France, connexion Wireguard (UDP)

Sur les serveurs Français, les débits de Proton VPN sont satisfaisants, même s’ils sont loin d’atteindre les débits élevés de notre ligne fibre. Nous perdons, en descente, 57 % du débit environ, et 45 % du débit en téléversement. Ces baisses peuvent paraître importantes, mais elles ne doivent pas vous effrayer : une telle bande passante vous permet non seulement de surfer sans aucun problème, mais aussi d’utiliser des plates-formes de streaming vidéo en qualité maximale. Par ailleurs, on note une très faible latence lors de l’utilisation du VPN, ce qui vous permet d’envisager des usages avancés, comme du jeu en ligne, par exemple.

Test de vitesse en France avec Secure Core (double connexion, serveur sécurisé situé en Suède)

Nous avons aussi effectué un test en utilisant la fonction Secure Core (voir plus haut) vers un serveur Proton VPN situé en France, après un passage derrière un serveur sécurisé en Suède. Et, bonne surprise, les débits sont plutôt bons, notamment en réception. Ils chutent un peu plus en envoi, tout en restant corrects. En revanche – et c’est logique, étant donné que notre connexion passe par deux serveurs différents – la latence augmente beaucoup : à 70,60 ms, le « lag » est légèrement notable lorsque l’on surfe.

Test de vitesse sur un serveur éloigné (Los Angeles, Wireguard UDP)

Que se passe-t-il quand on se connecte à un serveur situé à plus de 9000 km de Paris ? Eh bien Proton VPN se défend, là encore, plutôt bien. Evidemment, les vitesses de réception et d’envoi prennent un sacré coup : le débit est 78 % moins élevé que sur notre étalon en descente, et 88 % moins élevé en envoi. La latence est par ailleurs vraiment notable, à 283,6 ms. Cependant, Proton VPN est loin d’être à genoux, et vous permet de surfer tout à fait correctement.

🍿 Proton VPN est-il un bon allié pour le streaming ?

Soyons clairs : il est difficile de répondre de manière définitive à cette question, tant les plates-formes de streaming, comme Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Video font « la chasse » aux serveurs VPN, afin d’empêcher les internautes de profiter de contenus auxquels ils n’ont en théorie pas accès.

Cependant, compte tenu son infrastructure importante, Proton VPN se débrouille très bien à ce petit jeu. Nous avons ainsi pu nous connecter à la version américaine de Netflix et accéder à des films et séries indisponibles en France en nous connectant simplement à un l’un des nombreux serveurs américains proposés par Proton VPN.

Nous avons également fait le même exercice avec Disney+ et Amazon Prime Video, et là encore, nous n’avons rencontré aucun problème.

Attention toutefois, il est beaucoup plus facile d’accéder au catalogue américain des grandes plates-formes qu’à celui d’autres pays. Nous ne sommes pas parvenus, par exemple, à profiter de films et de séries exclusivement destinées au Netflix allemand, par exemple…

👷‍♂️ La sécurité de Proton VPN

De ce point de vue, Proton VPN est un service exemplaire. Comme nous l’évoquions en introduction, il assure d’abord votre confidentialité grâce aux lois sur les données personnelles suisses : Proton VPN ne récolte aucune donnée lorsque vous utilisez le service, et a fortiori ne partage pas vos informations avec des tiers.

Proton VPN se targue en effet d’être un service sans aucune forme de journalisation (no log). Aucune trace de votre activité en ligne n’est conservée, et votre IP réelle, celle fournie par votre fournisseur d’accès, n’est pas conservée. Pour prouver ses dires, Proton VPN se livre d’ailleurs régulièrement à des audits indépendants. Le dernier date de juillet 2024 et a été effectué par Securitum, une entreprise spécialisée dans la sécurité informatique. Disponible en ligne, il confirme que Proton VPN respecte ses engagements en matière de protection de la vie privée.

D’un point de vue du chiffrement, Proton VPN fait appel à deux protocoles différents, qui sont tout simplement les plus performants du marché. Lorsqu’on utilise le protocole de connexion OpenVPN, les connexions sont sécurisées avec AES-256, que l’on peut considérer comme inviolable, même par les ordinateurs les plus puissants du monde. Lorsqu’on se connecte avec WireGuard, c’est le protocole ChaCha20 qui est utilisé : il est aussi sécurisé qu’AES-256, mais un peu plus rapide.

Test de fuites d’adresse (IP, DNS, WebRTC)

Pour savoir si Proton VPN pouvait éventuellement faire fuiter votre véritable adresse IP, nous avons soumis le logiciel à divers tests disponibles sur le site Browserleaks.com après connexion à un serveur situé en France.

Nous n’avions pas de doute à ce sujet, mais cela va mieux en le disant : Proton VPN protège évidemment bien votre adresse IP, comme le montre la capture d’écran ci-dessous, qui affiche bien l’IP du serveur auquel nous étions connectés.

De la même manière, nous n’avons pas connu de problème en effectuant un test de fuite par le protocole WebRTC, qui autorise votre machine à établir une connexion Peer-to-Peer à d’autres ordinateurs pour diverses applications, comme la visio, par exemple.

Enfin, un test sur le site DNSleaktest.com, qui permet de discriminer d’éventuelles fuites qui révèleraient votre adresse IP réelle lors d’une requête DNS, s’est révélé négatif. Proton VPN est tout à fait sûr de ce point de vue, également.

Sur un ordinateur

1 – Rendez-vous sur le site officiel : Protonvpn.com/fr

2 – Cliquez sur “créez un compte” et choisissez votre formule d’abonnement. Vous pouvez également opter pour un abonnement gratuit.

3 – Une fois connecté, rendez-vous dans la rubrique « Téléchargements » et installez le logiciel.

4 – Connectez-vous au compte que vous avez préalablement créé.

5 – Proton VPN est prêt à être utilisé !

Sur un smartphone

C’est encore plus simple que sur ordinateur : il vous suffit de télécharger l’application Proton VPN depuis le Play Store ou l’App Store, selon que vous utilisiez un iPhone ou un smartphone sous Android.

Sur un téléviseur

Bonne nouvelle, Proton VPN est aussi disponible pour AndroidTV et Apple TV. C’est notamment pratique afin d’accéder aux contenus d’autres pays sur des plates-formes de streaming. Là encore, il n’y a rien de plus facile pour l’installer : rendez-vous simplement sur le Play Store ou l’App Store, et téléchargez l’application.

Proton VPN fait partie des logiciels VPN les plus agréables à utiliser. Son interface présente un planisphère qui vous permet, d’un clic, de vous connecter dans le pays que vous désirez. Simple et efficace, même si on regrette de ne pouvoir sélectionner les serveurs par ville dans les pays où plusieurs choix sont possibles.

L’une des forces de Proton VPN est aussi de proposer des « profils » configurables en quelques clics, qui vous permettent ensuite de vous connecter simplement à des serveurs différents, en fonction de vos besoins. Vous pouvez par exemple créer un profil « Etats-Unis » pour accéder au Netflix américain, un profil « Grande-Bretagne » pour accéder aux services de la BBC, ou encore un profil « P2P » dédié aux téléchargements en peer-to-peer.

Sur l’interface principale, vous aurez aussi accès à plusieurs options bien pratiques : vous pourrez ainsi activer ou désactiver le bloqueur de publicités Netshield, le kill switch ainsi que la redirection de ports.

A noter aussi : tous les serveurs du pays que vous choisissez sont accessibles par menu déroulant, ainsi que leur niveau de charge. Proton VPN va automatiquement choisir le serveur qu’il estime être le plus rapide, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, vous connecter à une autre machine.

Sur smartphone, l’interface de Proton VPN perd sa carte du monde et paraît un peu vieillotte, mais reste facile à utiliser. L’écran d’accueil, simplissime, vous propose de vous connecter au serveur le plus rapide disponible, simplement pour cacher votre IP et éventuellement bloquer les publicités par le biais de Netshield. Une deuxième rubrique « Pays » vous permet de choisir et de chercher le serveur de sortie dont vous avez besoin.

📱 Quels sont les appareils compatibles avec Proton VPN ?

Proton VPN est utilisable sur de nombreux appareils, avec ou sans application, en allant chercher, depuis votre espace « compte » vos identifiants OpenVPN/IKEv2.

Ordinateurs : Windows, macOS, Linux (avec ou sans interface graphique), Chromebook, Raspberry Pi

: Windows, macOS, Linux (avec ou sans interface graphique), Chromebook, Raspberry Pi Smartphones et tablettes : Android et iOS

Android et iOS Smart TV : Android TV, Apple TV, Amazon Fire TV

Android TV, Apple TV, Amazon Fire TV Routeurs : tous les routeurs qui gèrent OpenVPN ou Wireguard comme client

tous les routeurs qui gèrent OpenVPN ou Wireguard comme client Navigateurs : Extensions pour Chrome, Edge et Firefox, et tous les navigateurs basés sur Chromium

🔟 Combien d’appareils peut-on connecter à Proton VPN ?

Proton VPN vous permet de connecter simultanément jusqu’à 10 appareils à ses services. C’est largement suffisant pour connecter tous les ordinateurs et smartphones de votre foyer.

📞 Que vaut le service client de Proton VPN ?

Les pages d’aide de Proton VPN sont malheureusement pour l’essentiel en anglais. Tous les abonnés bénéficient d’un support accessible par chat 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, assuré par la plate-forme Zendesk. Nous avons posé une question au support qui nous a répondu en moins de cinq minutes. Attention toutefois : nous avons posé nos questions en français, mais on nous a répondu… en anglais !