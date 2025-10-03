Test Huawei Watch GT 6 Pro : nous l’avons soumise à l’avis d’un grand sportif

La Huawei Watch GT 6 Pro est une montre connectée conçue pour les sportifs « avancés » et en particulier les cyclistes. Nous avons demandé à l’un d’entre eux si la promesse était tenue.

La Huawei Watch GT 6 Pro annonce tout de suite la couleur, elle s’adresse en particulier à ceux qui pratiquent des « sports de plein air avancés » et en particulier aux cyclistes. En effet, le constructeur sait qu’après la course à pied, le vélo est l’une des activités sportives les plus pratiquées sur les montres connectées. Huawei a donc choisi d’ajouter des fonctions comme la simulation de puissance de pédalage pour convaincre tous les cyclistes qu’elle est l’accessoire ultime pour doper ses performances.

Nous avons donc fait appel à Josselin Riou, un grand sportif, pour nous aider à évaluer la pertinence de des nouvelles fonctionnalités proposées par Huawei dans le cadre d’une pratique sportive intense et du vélo en particulier.

🚴 Josselin Riou, 28 ans, cycliste, coureur à pied et journaliste sportif 🏃‍♂️



Après des années de bon niveau cycliste de Nantes à Paris, champion régional de contre-la-montre chez les jeunes et quelques dizaines de victoires, j’ai participé à la Race Across France 2021, épreuve d’ultra distance à travers le pays avec 1700 kilomètres au compteur.



Je bascule désormais doucement mais surement vers la course à pied, du 5km (16:50) et 10km (35:30) jusqu’à la découverte prochaine du marathon avec un objectif en 2h45 à Valence.

💰 Prix et disponibilité

Disponible depuis le 19 septembre. La Huawei Watch GT 6 pro est proposée en 3 versions :

Noir (Bracelet en fluoroélastomère)

=> 379,00 + écouteurs FreeBuds 6i d’une valeur de 99,99€ offerts

(Bracelet en fluoroélastomère) => 379,00 + écouteurs FreeBuds 6i d’une valeur de 99,99€ offerts Marron (Bracelet tissé en composite)

=> 379,00 + écouteurs FreeBuds 6i d’une valeur de 99,99€ offerts

(Bracelet tissé en composite) => 379,00 + écouteurs FreeBuds 6i d’une valeur de 99,99€ offerts Titane (Bracelet en titane)

=> 499,99 € + écouteurs FreeBuds 6i d’une valeur de 99,99€ + bracelet supplémentaire fluoroélastomère offerts

Avec l’achat de la montre, on peut accéder gratuitement pendant 3 mois à la partie premium de l’application. Rien d’incroyable mais cela permet d’accéder à des cours de fitness, des séances de méditation et autres exercices de respiration. Au-delà des 3 mois, cela vous coûtera 7,99€/mois (ou 59,99€/mois).

👩‍🎨 Design

Huawei a fait appel à des matériaux de qualité pour concevoir sa montre. Ainsi le verre est en saphir synthétique et le boîtier avant en alliage de titane. Les finitions sont impeccables et il se dégage une impression de solidité de la Watch GT 6 Pro conçue pour résister aux chocs. On peut cependant lui reprocher un format un peu imposant (boitier de 46 mm uniquement) et un poids de 54 g qui peut s’avérer gênant pour la pratique de certains sports comme la course à pied.

En revanche, le très large écran (1,47 pouce) est clairement un point positif lorsqu’il s’agit de lisibilité. La luminosité de crête annoncée est de 3000 nits, et il est vrai que même en plein soleil la lisibilité est parfaite, ce qui est appréciable notamment pour afficher des cartes.

Le bracelet en fluoroélastomère présent sur notre modèle de test s’est révélé agréable à porter.

📱 Application & Interface

La prise en main de l’interface que ce soit directement depuis la montre ou depuis le smartphone via l’application compagnon (Huawei Health) est relativement simple, mais vu le nombre de fonctionnalités intégrées, cela peut vous prendre un certain temps pour la paramétrer selon vos besoins.

Certains points auraient pu être optimisés. Il aurait été plus simple d’ajouter les sports que l’on souhaite garder depuis l’application plutôt que de devoir supprimer un à un les sports inutiles depuis la montre.

Passé le cap de l’indispensable mais un peu fastidieuse prise en main, l’interface est très pratique à utiliser et les changements s’effectuent facilement d’autant que l’écran tactile de la montre est très réactif.

🔋 Autonomie incroyable

C’est le gros point fort de cette montre. Huawei promet 21 jours. Une durée que vous obtiendrez si vous avez un usage basique. En revanche avec un usage quotidien assez intensif cela peut paraitre un peu ambitieux, mais vous tiendrez sans aucun problème 15 jours. Il vous faudra environ 90 minutes pour la recharger.

Comparé aux performances des Apple Watch, par exemple, qui atteignent péniblement les 2 jours, l’autonomie offerte par la Watch GT 6 pro est très appréciable. On peut partir pour des séjours sportifs longue durée sans avoir à se préoccuper de recharger sa montre.

📲 HarmonyOS, toujours incomplet

Cela reste l’un des points faibles de cette montre, elle n’utilise ni Android ni iOS mais HarmonyOS, le système d’exploitation développé par Huawei en réaction aux sanctions américaines de 2019. C’est la version 6.0 qui est présente sur la Watch GT 6 pro.

Cela signifie que vous ne pourrez pas installer sur votre montre les applications présentes sur Android ou iOS. Manquent donc à l’appel toutes les applications Google, Spotify, Twitter, Facebook…

La Huawei Watch GT 6 Pro limite le désagrément en affichant toutes les notifications qui apparaissent sur votre smartphone quelle que soit l’application d’origine (What’s App, SMS…). Vous aurez ainsi l’expéditeur et le titre du message, mais vous n’aurez pas la possibilité d’y répondre depuis votre montre. Certes c’est une limite, mais au quotidien cela n’est pas vraiment gênant, car répondre sur un clavier virtuel depuis sa montre n’est pas un exercice très plaisant.

L’application favorite de beaucoup de sportifs, Strava, ne peut pas être installée non plus. Mais Huawei a contourné le problème en rendant possibles les échanges de données entre la montre et le service Strava. Ainsi, les courses effectuées avec votre montre pourront être intégrées à Starva.

Pour la musique pas de possibilité de stockage, mais la Watch GT 6 Pro peut diffuser la musique de votre smartphone. Ce qui n’a pas grand intérêt.

Plus gênant, il est impossible de payer avec sa Watch GT 6 Pro car Huawei ne possède pas d’accord avec les banques françaises pour l’instant.

Nous avons testé la Watch GT 6 Pro avec un iPhone et nous n’avons rencontré aucun souci de compatibilité. Il est ainsi possible de répondre aux appels depuis la montre et les échanges étaient d’une bonne qualité sonore pour les 2 parties.

🩻 Données santé, beaucoup de précision

On s’en doutait, il y a peu de mesures qui échappent à la Huawei Watch GT 6 Pro : électrocardiogramme, rythme cardiaque, température interne, oxygène dans le sang (SpO2), arythmie, sommeil et même détection de la souplesse des artères…

Vous l’aurez compris, il ne manque rien à la panoplie des capteurs que l’on trouve aujourd’hui sur la plupart des montres connectées haut de gamme.

Si vous êtes en pleine forme, il est probable que tous ces indicateurs ne vous apprennent pas grand-chose au quotidien. Température interne ou SpO2 par exemple, ne varie quasiment pas d’un jour à l’autre.

En revanche, ceux qui sont intéressés par ce genre de mesures ne seront pas déçus car les données collectées se sont révélées fiables. Josselin a notamment été impressionné par la précision de l’électrocardiogramme. « Alors qu’un test en hôpital nécessite de s’allonger au moins 30 minutes, avec cette montre on doit juste rester assis pendant quelque temps, on place les doigts sur les capteurs qui sont sur les côtés du cadran et, en 30 secondes, on obtient un électrocardiogramme très précis. » Le résultat a été partagé avec un médecin du sport, qui a confirmé la grande précision des mesures fournies.

Si vous cherchez une montre pour surveiller votre santé, la Huawei Watch GT 6 pro est un bon choix.

🛰️ GPS, la précision est au rendez-vous

Après l’autonomie, c’est l’un des arguments phare de Huawei, qui promet grâce à son GPS double fréquence de délivrer une très grande précision dans le suivi de vos trajets.

La connexion avec le satellite est effectivement très rapide (mais pas plus que celle obtenue avec la Garmin Forerunner 235 portée en même temps par Josselin). Les tracés obtenus étaient eux aussi très précis mais le résultat n’a pas semblé si éloigné de celui obtenu avec la Garmin.

Donc oui, le GPS est très précis mais la différence avec d’autres systèmes n’a pas forcément été marquante.

🐰 Le Compagnon intelligent, un lièvre motivant

Le compagnon intelligent est une fonction intéressante pour les adeptes de la course à pied qui cherchent à se motiver. Josselin a apprécié cette fonctionnalité qui permet de se comparer à un coureur fictif. Grâce à un suivi en temps réel, on est informé en permanence de son retard ou de son avance par rapport à cet adversaire guidé par l’IA.

Pour définir le niveau de ce Compagnon intelligent, la montre propose quelques réglages prédéfinis : standard – 6min30/km ou professionnel – 5 min/km. Une mesure qui amuse Josselin, « c’est un détail mais ça ne correspond pas du tout à un rythme professionnel. Il faudrait être sous les 3 min au km pour prétendre à un niveau professionnel. Cela amène une question : à qui s’adresse la montre. »

Alors que Huawei a annoncé particulièrement mettre l’accent sur les fonctionnalités proposées aux cyclistes, on peut regretter que cela ne soit pas intégré à l’activité vélo.

🗺️ Le Suivi dynamique, un format taillé pour les réseaux sociaux

Signalons une fonctionnalité que Josselin a particulièrement appréciée, le « suivi dynamique ». Ce n’est pas spécifique à la Watch GT 6 Pro mais accessible depuis l’application Huawei Health. Cela permet d’obtenir une vidéo qui restitue ta course.

« A partir de ton tracé GPS, il te restitue ton parcours en vidéo. Cela délivre un format sympa à partager sur les réseaux sociaux pour une story par exemple. Cela indique tes pics de vitesse, ton altitude la plus élevée et ton rythme cardiaque le plus haut.

Le rendu est personnalisable avec de la musique ou des photos et surtout c’est gratuit alors que sur Strava, par exemple, cela fait partie de l’offre payante. C’est aussi plus simple à générer qu’en passant par des services comme Relive.



• Voir un exemple de Suivi dynamique sur YouTube

💪 Simulation de puissance de pédalage Huawei a largement communiqué sur l’arrivée de cette nouvelle donnée : la puissance de pédalage. Une information utilisée par de plus en plus de cyclistes même des amateurs mais pour l’obtenir il faut être équipé d’un pédalier avec capteurs ou de posséder des pédales spéciales. Des accessoires qui coûtent chers (l’entrée de gamme se situe aux environs des 400 euros) et que nous n’avions pas à notre disposition lors de ce test. Pour obtenir ce chiffre, il faut indiquer le poids de son vélo même s’il n’est pas toujours facile de disposer d’un chiffre précis (présence d’un bidon d’eau par exemple). Plusieurs catégories de vélos sont pré-enregistrés sur la montre (vélo urbain, VTT…) pour des poids variant de 5kg à 30 kg. Des chiffres que Josselin trouve surprenants : « les vélos de moins de 7 kilos, ça n’existe pas. Quant aux vélos de 30 kilos, on n’est plus sur du vélo cargo que du vélo de course. » Il faut également communiquer son poids et, pour être précis, il faudrait tenir compte de la présence d’un éventuel sac à dos et du type de chaussures utilisées. Toutes ces détails peuvent sembler relever du pinaillage mais cette mesure n’a vraiment d’intérêt que si elle est précise. De même, communiquer sur les watts n’a pas grand sens, les cyclistes s’intéressant uniquement aux watts par kilo. Délivrer 300 watts selon que l’on pèse 60 ou 90 kg n’aura pas le même sens. Au final, on ne sait pas trop comment la Watch GT 6 Pro s’y prend pour délivrer cette simulation de puissance de pédalage. Donner une moyenne est-il pertinent ? Comment sont calculées les descentes ? Comment le vent est-il pris en compte ? Les questions sont nombreuses. Il est donc probable que le chiffre donné ne soit pas parfaitement conforme à la réalité, mais c’est un début. Si Huawei parvient progressivement à restituer de façon plus adaptée cette donnée et qu’elle se révèle fiable cela peut devenir très intéressant et constituer une alternative crédible à des capteurs qui sont aujourd’hui très onéreux.

🎯 Grands sportifs : une cible parfois manquée

A vouloir être sur tous les fronts, la Huawei Watch manque parfois sa cible. C’est le sentiment qui domine pour Josselin qui estime que les sportifs de haut niveau peuvent avoir parfois du mal à se sentir concernés.

« D’un côté on va te parler de ton seuil aérobie ou anaérobie, ce qui veut dire que tu es à un niveau très avancé dans ton sport. Même moi je ne sais pas quoi faire de cette donnée. Cela décrit le seuil ventilatoire à partir duquel tu es dans le rouge. De l’autre, tu reçois un message « levez-vous » parce que tu es assis depuis 2h. Mais quand tu fais du sport tous les jours à grande intensité, ça parait bizarre. »

De même, cette avalanche de données en tout genre ne lui semble pas correspondre aux attentes des sportifs de haut niveau. « Quand je participe à des courses, je ne regarde que l’allure et distance : je n’ai pas le temps de regarder autre chose. Même ceux qui courent le marathon en 2h et quelques ont juste de petites montres qui leur donnent l’allure au kilomètre et le rythme cardiaque. »



Même constat pour le vélo. D’après Josselin « lorsqu’ils sont en course, les cyclistes professionnels ont besoin de leur vitesse, de la carte, de la distance et de leur puissance qu’ils obtiennent avec des capteurs spécifiques. »

On ne peut pas pour autant reprocher à la Watch GT 6 Pro de donner trop d’informations car tout se paramètre et au final on n’affiche à l’écran que ce que l’on souhaite voir. Certains sportifs, même s’ils ne courent pas le marathon en moins de 2h30 pourront se révéler friands de cette masse de données.