Android : la liste des smartphones éligibles à Gemini Intelligence va doucher votre enthousiasme

Google vient de poser les conditions d’accès à sa nouvelle suite IA embarquée. Entre puce haut de gamme, 12 Go de RAM et prise en charge obligatoire de Gemini Nano v3, la majorité des téléphones actuels restent sur le carreau, y compris les Pixel 9 et le Galaxy Z Fold 7.

Google réserve Gemini Intelligence aux appareils Android haut de gamme, comme le rappelle sans ambiguïté son visuel de lancement. © Google

Annoncé lors du Android Show I/O Edition cette semaine, Gemini Intelligence désigne le socle IA premium que Google destine à ses appareils Android les plus puissants. La suite embarque plusieurs fonctionnalités inédites : un autocomplétion intelligente contextuelle, “Rambler” (un outil vocal intégré à Gboard qui nettoie la parole en temps réel), la génération de widgets personnalisés par prompt texte et l’automatisation de tâches inter-applications. L’ambition est limpide sur le papier. En pratique, le cahier des charges technique réserve ces outils à une poignée d’appareils.

Des prérequis matériels qui excluent la quasi-totalité du parc existant

Dans une note de bas de page sur sa page officielle, Google détaille huit critères cumulatifs. Le terminal doit embarquer un SoC de gamme flagship, au minimum 12 Go de RAM, la compatibilité avec AI Core et le modèle Gemini Nano v3 (ou supérieur). Côté logiciel, l’appareil doit garantir au moins cinq mises à jour majeures d’Android, six années de correctifs de sécurité et satisfaire des seuils de stabilité système (taux de crash notamment).

Le verrou principal réside dans l’exigence de Nano v3. Selon une page développeur de Google, seule une trentaine de modèles disposent aujourd’hui de cette version du modèle embarqué, et la quasi-totalité sont des appareils commercialisés en 2026 : les Pixel 10, Galaxy S26, OnePlus 15, Oppo Find X8/X9 ou encore le Honor Magic 8 Pro. Les Pixel 9, pourtant dotés de 16 Go de RAM, restent cantonnés à Nano v2. Le Galaxy Z Fold 7, sorti en juillet 2025, subit le même sort.

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Un calendrier de déploiement qui interroge

Google promet un lancement cet été sur les gammes Pixel et Samsung Galaxy. Selon le Seoul Economic Daily, le Galaxy Z Fold 8, attendu à l’événement Unpacked du 22 juillet, serait le premier appareil à embarquer Gemini Intelligence de série, via One UI 9 sous Android 17, potentiellement quelques semaines avant la série Pixel 11.

Un détail intrigue toutefois les observateurs : des fuites récentes attribuent au Pixel 11 de base seulement 8 Go de RAM. Si l’information se confirmait, le propre smartphone d’entrée de gamme de Google serait exclu de sa vitrine IA. Le seuil de 12 Go rend cette hypothèse peu cohérente avec la stratégie affichée, ce qui laisse penser que les spécifications finales du Pixel 11 pourraient encore évoluer.

Reste une zone d’ombre : Google n’a pas précisé si la compatibilité Nano v3 pourrait être étendue rétroactivement via une mise à jour logicielle. Pour les possesseurs de flagships récents, cette question conditionne tout.

Source : 9to5Google