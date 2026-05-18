Google Messages : la méthode la plus simple pour y accéder sur PC va disparaître

Jusqu’à présent, il suffisait de scanner un QR code pour accéder à Google Messages sur son PC et retrouver l’ensemble de ses conversations. Mais cette méthode pratique va bientôt disparaître.

Google Messages n’est pas uniquement accessible sur smartphone. Il est également possible de retrouver ses discussions et de converser sur ordinateur grâce à l’application Web. Jusqu’ici, deux méthodes de connexion coexistaient : scanner un QR Code ou se connecter au même compte Google utilisée sur l’app mobile. A l’avenir, seule cette seconde alternative devrait être conservée, un changement qui était dans les tuyaux depuis un certains temps.

Plusieurs indices suggèrent en effet la disparition imminente de cette méthode de connexion. En explorant la version bêta 20260511 de Google Messages, Android Authority a découvert que l’association par QR Code n’était plus proposée. “Utilisez votre numéro de téléphone pour envoyer et recevoir des messages sur les appareils connectés à votre compte Google”, peut-on simplement lire sur la page dédiée à l’association d’appareils. Le bouton “Associer avec un QR Code” a tout bonnement disparu.

Google Messages' easiest pairing method is about to disappear



A new Google message beta update completely removes the QR code pairing option, signaling a forced transition for desktop users.



✅ Details – https://t.co/TObVxI3h57 pic.twitter.com/DQ7kpcaK6p — AssembleDebug (Shiv) (@AssembleDebug) May 18, 2026

Comment se connecter à Google Messages sur votre ordinateur ?

Dans les faits, cela signifie que les utilisateurs ne pourront bientôt plus utiliser la méthode du QR code. Pour utiliser Google Messages sur le Web via un autre appareil, ils devront forcément saisir les identifiants de leur compte Google. Voici comment il faudra procéder :

Ouvrez l’application Web de Google Messages en cliquant ici.

Connectez-vous au même compte Google ouvert sur l’application mobile.

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Cette évolution n’est pas encore effective dans la version stable de l’application. Google n’a, pour l’heure, communiqué aucun calendrier précis concernant la suppression définitive de cette option de connexion. Si l’entreprise pourrait théoriquement encore revoir sa position, cette hypothèse apparaît très peu probable au regard du chantier déjà engagé.