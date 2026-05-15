Gmail, Drive, Photos : Google impose une nouvelle condition pour les 15 Go de stockage gratuits

Pour limiter les abus, Google teste un durcissement de l’accès aux 15 Go de stockage gratuits. Certains utilisateurs doivent désormais associer un numéro de téléphone lorsqu’ils créent un nouveau compte, sous peine d’être limités à 5 Go d’espace sur Gmail, Drive et Google Photos.

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Lors de la création d’un compte Google, les utilisateurs bénéficient gratuitement de 15 Go de stockage pour Gmail, Google Drive et Google Photos. Une gracieuseté qui encourage les dérives. Certains usagers malicieux n’hésitent pas à créer plusieurs comptes Google pour obtenir davantage d’espace gratuit, évitant ainsi d’avoir à payer pour Google One ou de devoir supprimer leurs données. Le géant du Web tente désormais de leur mettre des bâtons dans les roues.

Sur Reddit, un utilisateur de Gmail a partagé une capture d’écran parlante après avoir ouvert un nouveau compte. Google lui indique qu’il n’a droit qu’à 5 Go de stockage gratuit car il n’a pas renseigné de numéro de téléphone au moment de l’inscription. Il doit ainsi s’exécuter pour obtenir les 10 Go d’espace supplémentaires. “Google utilisera votre numéro de téléphone pour s’assurer que l’espace de stockage n’est ajouté qu’une seule fois par personne”, peut-on notamment lire.

Google exige un numéro de téléphone contre les 15 Go de stockage gratuits

Interrogé par le site Endgaget, un porte-parole de Google précise qu’il s’agit d’une expérimentation grandeur nature. “Nous testons une nouvelle politique de stockage pour les nouveaux comptes créés dans certaines régions. Cette politique nous permettra de continuer à fournir un service de stockage de haute qualité à nos utilisateurs, tout en les incitant à renforcer la sécurité de leur compte et à optimiser la récupération de leurs données”,

On peut d’ailleurs constater que l’entreprise a modifié sa documentation, mettant à jour la phrase “Votre compte Google inclut 15 Go de stockage cloud gratuit” avec la formulation plus prudente “jusqu’à 15 Go de stockage cloud gratuit”. Un changement qui apparaît également sur une autre page d’assistance où l’on peut désormais lire : “Chaque compte Google inclut jusqu’à 15 Go de stockage, partagés entre Gmail, Google Drive et Google Photos”.

Dans les faits, Google imposait déjà très fréquemment une vérification par téléphone au moment de la création d’un nouveau compte, que ce soit sur ordinateur ou sur mobile. Il existe toutefois encore des situations où cette étape n’est pas obligatoire, notamment lors de la configuration d’un appareil Android sans carte SIM.

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Ce changement ne s’applique (pour le moment) qu’aux nouveaux comptes. Si vous en avez déjà un, il n’est pas nécessaire d’ajouter un numéro de téléphone pour conserver vos 15 Go de stockage gratuits. Le nouveau garde-fou peut être contourné en utilisant plusieurs numéros de téléphone – notamment via des services en ligne permettant d’en louer. Dans la réalité, peu d’utilisateurs iront toutefois jusque-là.