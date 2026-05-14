L’Epic Games Store frappe fort en offrant deux gros jeux pendant une semaine

Pour l’ouverture des Méga Soldes, l’Epic Games Store propose une nouvelle sélection de jeux gratuits à récupérer pendant une semaine. Au menu : du Batman et un RPG coopératif très accessible.

Le rituel hebdomadaire est désormais bien connu des joueurs PC. Tous les jeudis, au moins un jeu complet est proposé gratuitement sur l’Epic Games Store pendant une semaine. En temps normal, la plateforme annonce le prochain titre offert une semaine à l’avance. Pour le lancement des Méga Soldes, elle a toutefois relancé son opération “jeux mystère”, nous forçant à patienter jusqu’au jeudi suivant. Les deux cadeaux, disponibles du 14 au 21 mai, viennent ainsi tout juste d’être révélés.

Epic Games Store : deux jeux gratuits pour les fans de Batman et de RPG coopératif

Les joueurs pourront notamment s’offrir The Telltale Batman Shadows Edition, un bundle qui regroupe les deux opus de The Telltale Series. Les fans du chevalier noir devraient apprécier cette aventure centrée aussi bien sur Bruce Wayne que sur Batman, dans une Gotham plus sombre et politique que jamais. Le gameplay repose sur des dialogues à choix multiples, des enquêtes et des séquences d’action interactives typiques des productions Telltale.

Vos choix influenceront directement l’histoire et les relations entre les personnages. Vous retrouverez des protagoniste iconiques de l’univers DC comme le Joker et Catwoman et profiterez des textures remastérisées pour cette édition.

Second cadeau hebdomadaire, Sunderfolk mise sur une approche originale du RPG tactique coopératif au tour par tour. En coopération locale, les smartphones font office de manettes et d’interface grâce à l’application gratuite Manette Sunderfolk. Un seul exemplaire du jeu suffit ainsi pour tout le groupe (jusqu’à 4 joueurs). En ligne, les joueurs contrôlent directement leurs héros à la souris et au clavier. Chaque participant doit posséder sa propre copie du jeu.

L’aventure se déroule dans les Sunderlands, un univers fantasy où les joueurs incarnent différents héros aux compétences uniques et complémentaires. À travers un système de cartes, ils devront planifier leurs actions et coordonner leurs stratégies pour vaincre leurs adversaires. “Surpassez vos ennemis, adaptez vos tactiques et affrontez des boss épiques”, détaille le synopsis qui invite également les joueurs à se reposer dans le village d’Arden, entre deux affrontements.

Une zone où ils pourront acquérir de nouveaux équipements, améliorer les boutiques et tisser des liens avec les habitants.