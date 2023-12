Test iRobot Roomba Combo J9+ : du style, une bonne dose d’efficacité, mais un prix trop élevé

iRobot Roomba Combo J9+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Annoncé en septembre dernier, le nouvel aspirateur-robot haut de gamme de l’américain iRobot est enfin en magasin. Baptisé Roomba Combo J9+, il succède au Combo J7+ que nous avions testé il y a quelques mois. Avec cette nouveauté, le constructeur ne réinvente pas la roue, mais apporte quelques améliorations bienvenues pour le consommateur.

iRobot Roomba Combo J9+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

D’un design proche, mais un peu plus massif que celui de son prédécesseur, le Roomba Combo J9+ est, comme lui, un robot qui aspire et lave tout à la fois. Accompagné d’une station de charge, il bénéficie surtout du même système de serpillière qui s’abaisse et se relève complètement grâce à un bras en métal, une technologie originale conçue par iRobot pour cette gamme premium.

iRobot Roomba Combo J9+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Le Roomba Combo J9+ est-il le numéro 1 en matière de ramassage de la poussière et de la saleté comme iRobot aime à le présenter ? Ou bien est-ce un simple rafraîchissement du Combo J7+, histoire d’occuper le terrain en multipliant les références ? La société qui devrait prochainement tomber dans l’escarcelle du géant Amazon a en effet parfois tendance à faire du neuf avec du vieux.

iRobot Roomba Combo J9+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Pour en avoir le cœur net, nous avons testé le Nouveau Roomba Combo J9+ en situation. Est-ce le robot aspirateur laveur qu’on attendait tous ? Celui capable de nettoyer les sols de la maison de fond en comble sans trop se fouler ? Voici les résultats de notre évaluation et notre verdict sur cette nouveauté d’iRobot.

Quels sont le prix et la disponibilité du Roomba Combo J9+ ?

Le nouveau robot aspirateur laveur de iRobot est d’ores et déjà commercialisé sur le site français du constructeur. Bien entendu, il est également disponible sur Amazon et chez la plupart des distributeurs spécialisés comme Boulanger ou Darty-Fnac.

iRobot Roomba Combo J9+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Ce modèle haut de gamme compte parmi les plus chers du marché du fait de sa polyvalence, des technologies embarquées et de sa station de charge. Son prix de lancement est de 1399 euros – soit 400 euros de plus que le Combo J7+. Pour les fêtes de fin d’année, ce tarif été revu à la baisse. Prenez garde toutefois, toutes les enseignes n’ont pas répercuté cette chute du prix momentanée. Voici le tarif actuel du J9+ et celui du J7+ qui profite aussi d’une substantielle réduction de 200 euros et ce jusqu’au 30 décembre. Autant dire que si vous comptiez acheter un aspirateur robot haut de gamme, c’est une opportunité à ne pas laisser filer.

iRobot Roomba Combo J9+ : 999 euros au lieu de 1399 euros

: au lieu de 1399 euros iRobot Roomba Combo J7+ : 799 euros au lieu de 999 euros

iRobot Roomba Combo J9+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Voilà en tout cas une offre qui met le dernier-né de iRobot en excellente position face à certains concurrents chinois de valeur comme Dreame et son L20 Ultra (1199 euros), testé par la rédaction il y a quelques semaines, et a fortiori Roborock et son S8 Pro Ultra (1499 euros).

Pour un prix actuellement sous la barre des 1000 euros, le nouveau Roomba d’iRobot est composé de :

1 robot avec son bac à poussière + filtre et son réservoir d’eau intégré

1 serpillière (+ 1 de rechange)

1 filtre (+1 de rechange)

1 sac aspirateur (+1 de rechange)

1 brosse latérale (+1 de rechange)

1 brosse rotative anti-emmêlement

1 station avec sa base d’autovidage et remplissage

1 câble d’alimentation

iRobot Roomba Combo J9+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Les éléments indispensables pour démarrer immédiatement (ou presque) le nettoyage de vos sols sont fournis. Il ne manque que le produit de nettoyage (dont vous pouvez vous passer dans un premier temps). Celui recommandé par iRobot, le nettoyant pour Braava Jet M6, coûte 14,99 euros. Ce qu’il ne faut surtout pas faire, c’est utiliser un quelconque détergent qui serait susceptible de faire de la mousse. D’une manière générale, les accessoires pour robot aspirateur sont coûteux et iRobot ne déroge pas à la règle. Comptez, par exemple, 19 euros pour un lot de 3 sacs aspirateur, 38 euros pour deux lingettes de lavage (serpillières) et 38 euros aussi pour un kit de 3 filtres + 3 brosses latérales + 2 brosses rotatives.

Quelles sont les caractéristiques techniques du Roomba Combo J9+

Comme le J7+ avant lui, le Combo J9+ se compose de l’aspirateur robot lui-même et d’une station d’accueil qui sert notamment à la recharger. Si on retrouve le système de bras qui déploie la serpillière et la remet en place quand la tâche de lavage est terminée, iRobot insiste sur deux nouveautés.

iRobot Roomba Combo J9+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Le robot gagne en indépendance grâce à un réservoir d’eau présent dans la station qui alimente le petit bac à eau intégré du robot lorsque c’est nécessaire. Le mode SmartScrub fait son apparition pour désincruster les taches les plus tenaces sur sol dur.

Voici les principales caractéristiques du Roomba Combo J9+ d’iRobot :

Aspirateur robot J9+ :

Dimensions du robot : 348 x 87 x 348 mm

Poids : 4,1 kg

Système de lavage : serpillière avec bras rétractable

Technologie Dirt Détective (ajustement auto en fonction de l’historique)

Technologie SmartScrub (mouvement de va-et-vient pour mieux laver)

Contournement des obstacles (avec évitement des déjections animales)

Compatibilité Alexa, Siri et Assistant Google

Application irobot Home Android et iOS

Aspiration : une brosse latérale et une principale rotative

Niveau sonore : 57 dB

Capacité de franchissement de seuil : 2 centimètres

Autonomie en fonctionnement annoncée : 1h30

Temps de charge annoncé : 2 heures

Caméra, détecteur d’obstacles, de déjections animales, de tapis et d’escalier

Cartographie multiétages, nettoyage ciblé et exclusions de zones possibles

Vision nocturne : oui

Fonctions annexes : programmation, pilotage au travers de l’appli iRobot

Langage : français supporté

iRobot Roomba Combo J9+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Station Clean Base

Dimensions de la station 417 x 415 x 401 mm

Poids : 12,5 kg

Base d’autovidage (poussière) et remplissage intégrée (eau)

Séchage automatique des serpillières : non

Autonomie station : 30 jours de remplissage du réservoir d’eau propre, 60 jours de vidage de la saleté

Un design élégant en forme de meuble

On se rend vite compte qu’il n’est pas facile de trouver le bon endroit chez soi pour installer un aspi-robot avec station. Pas question de le ranger au placard après le ménage comme un vulgaire aspirateur. Or, on n’a pas forcément envie d’accueillir dans sa pièce de vie un appareil aussi encombrant (du fait de la station) et souvent pas très beau ! iRobot a tenté de résoudre ce problème avec une station qui reste de dimensions raisonnables et le choix de la couleur noire, plus discrète, pour se fondre dans le décor.

iRobot Roomba Combo J9+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Plus original, iRobot a recouvert la nouvelle station de son Combo J9+ d’une plaquette en bois sur laquelle on peut poser des objets de décoration, par exemple, la transformant visuellement en petit meuble, haut d’une quarantaine de centimètres. En plus d’accueillir le robot, la station s’ouvre grâce à une porte texturée dans laquelle, à la façon d’un réfrigérateur, on peut ranger quelques accessoires comme les sacs aspirateurs. Deux logements intérieurs accueillent au centre, pour leur part, le réservoir d’eau et le bac à poussière dans lequel on vient placer le sac aspirateur. Simple et efficace à la fois.

iRobot Roomba Combo J9+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Le robot lui-même, circulaire comme tous ses congénères, de couleur noire assortie à la base, ne mesure que 8,7 cm de hauteur (roues incluses) contre environ 10 cm voire plus pour ses concurrents. Pratique pour passer sous un maximum de meubles et canapés. Dans notre appartement de test, il est même parvenu à se faufiler sous certains meubles assez bas, mais pas sous les radiateurs. C’est un peu l’inconvénient de tous les aspi-robots. Quelques rares endroits resteront inaccessibles. On salue la bonne idée de iRobot qui a prévu un range câble à l’arrière.

iRobot Roomba Combo J9+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Combo J9+ : une appli complète et plutôt intuitive

Dès la sortie de carton, l’appareil est assez rapidement opérationnel. On branche la base, on place le robot dedans pour le recharger et on télécharge l’application iRobot en prenant soin de lancer toutes les mises à jour. Il n’y a qu’à se laisser guider par cette appli pour connecter le matériel au réseau Wi-Fi et démarrer sa cartographie grâce à la caméra intégrée. En explorant les menus, on appréhende assez vite le fonctionnement du robot.

Application iRobot du Roomba Combo J9+

En page d’accueil, sous l’onglet Mes Produits, on accède à ses cartes et son historique, on peut lancer une nouvelle tâche, créer une programmation ou encore surveiller l’autonomie et le remplissage. C’est visuellement assez clair, même si on peut regretter le manque de précision de certains intitulés. Le bouton “Vider le bac” signifie, par exemple, qu’on souhaite pour une raison x ou y vider le bac à poussière présent dans le robot lui-même bien qu’il soit censé le faire automatiquement à chaque fin de session. Autre regret, l’autonomie générale et celle du niveau d’eau dans les deux bacs (celui de l’aspi et celui de la base) ne bénéficient pas d’un contrôle sous forme de pourcentage, mais d’une simple barre de progression peu précise. On ne sait jamais trop quand il est temps d’agir. Ce qui en soi n’est pas forcément très grave. Si le robot tombe en panne de batterie, il rentre en effet automatiquement à sa base et reprend sa tâche plus tard. Enfin, on apprécierait de pouvoir suivre visuellement le robot sur une carte depuis l’appli (lors de la création ou pendant le nettoyage), mais ce n’est toujours pas possible en direct, seulement en fin de tâche.

Application iRobot / Dirt Detective

Dans la partie “Ma maison”, on accède à Dirt Detective, un agent intelligent qui apprend de vos premières sessions pour vous guider par la suite vers les pièces les plus sales à nettoyer en priorité. Ce mode est une nouveauté récente et exclusive au J9+, présente dans la nouvelle version de l’appli iRobot (7.1). Enfin, sous l’onglet “Messages” vous bénéficiez de conseils de fonctionnement tandis que sous “Boutique” sont commercialisées les fournitures et accessoires à renouveler par la suite.

Des fonctions qui vous facilitent la tâche

Au-delà de ses dimensions contenues, le Combo J9+ séduit par son fonctionnement peaufiné au fil des années. Il a même pris un nouvel élan avec le J7+, premier robot laveur Roomba. Avec lui, iRobot s’est décidé tardivement à intégrer une fonction de lavage, la jugeant « perfectible » chez ses concurrents. D’où l’idée ingénieuse du bras qui déploie sa lingette pour laver uniquement les sols durs. Il n’y a donc pas le risque de se retrouver avec son magnifique tapis « pure laine » lessivé. En revanche, charge à l’utilisateur de laver sa lingette serpillière après chaque utilisation, ce qui est un peu fastidieux. D’autres marques ont automatisé cette tâche, comme Dreame avec son L20 Ultra.

iRobot Roomba Combo J9+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Le vrai progrès vient de l’intégration d’un réservoir de plusieurs litres d’eau dans la station, appelée « Clean Base » et dans lequel on ajoutera quelques bouchons de produit nettoyant. D’une simple pression sur le bouton « Réservoir de remplissage » sur l’appli, on remplit le petit réservoir intégré au robot lui-même ou sinon le robot s’en occupe lui-même en fin de tache. Le Combo J9+ gagne donc en indépendance puisqu’il vide après chaque session la poussière et les détritus aspirés dans le sac aspirateur de la base et qu’il remplit son bac à eau. C’est très agréable, surtout dans le cadre d’une programmation. iRobot affirme que le réservoir d’eau assure une autonomie de 30 jours et nous voulons bien le croire. Nous avons, en effet, fait fonctionner l’appareil de longues heures sur plusieurs jours (y compris en réglant la quantité de liquide sur Ultra (soit un lavage à grand renfort d’eau) et nous n’avons toujours pas vidé ce réservoir.

iRobot Roomba Combo J9+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

L’autre nouveauté, c’est le mode Smart Scrub assez inédit. Les robots laveurs échouent parfois dans leur tentative de nettoyage d’une tache incrustée dans le sol ou même tout simplement d’un liquide qui a séché. Comme chez certains concurrents, on peut décider depuis l’appli d’augmenter le volume d’eau de nettoyage et opter pour un double passage. Mais il y a mieux chez iRobot.

Le SmartScrub lance le Combo J9+ dans un mouvement de va-et-vient pour mieux venir à bout des taches rebelles. Il fallait y penser! la bonne nouvelle est que ce mode accessible depuis la version 7 de l’application est également disponible sur le précédent Combo J7+

iRobot Roomba Combo J9+ Rakuten 999€

Darty 1099€

Boulanger 1099€

Amazon 1099€

Fnac 1199€

RueDuCommerce 1,251.17€

Pixmania FR 1,322.41€ Plus d'offres

Du style, de l’originalité, mais aussi de l’efficacité

Le Combo J9+ a un vrai look, des fonctions originales voire inédites (de la serpillière qui se déploie au mode intelligent Dirt détective), mais remplit-il sa mission correctement ? La réponse est oui, mais avec quelques réserves. Si vos sols méritent un nettoyage vraiment intensif, il vous faudra activer toutes les options les plus vitaminées : aspiration + lavage avec le mode élevé pour l’aspiration, l’option Ultra pour la quantité d’eau, le mode SmartScrub activé et deux passages d’affilée programmés. Après avoir répandu la litière du chat, du café moulu et liquide (séché), des chips ou encore de la farine, nous avons même décidé d’un troisième passage sur les deux zones les plus sales. C’est l’avantage des derniers Roomba Combo J, on peut délimiter des zones dans une pièce à privilégier (d’une pression du doigt dans l’appli) ou en exclure totalement (parce que trop de câbles au sol sous le meuble TV, par exemple).

iRobot Roomba Combo J9+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Le Combo J9+ est censé bénéficier d’une puissante aspiration, supérieure à celle du J7+, et sans avoir pu faire travailler de conserve les deux modèles, le travail du J9+nous a parfaitement satisfait avec un tapis assez épais bien aspiré en fin de tâche. Autour des pieds d’une table, la tâche est complexe mais le robot ne s’en est pas si mal tiré en effectuant quelques circonvolutions. Bien sûr le bruit augmente en mode aspiration élevée (les 57 dB faisant sans doute référence au fonctionnement de base, lorsque le robot est en aspiration “faible”), mais sans être particulièrement plus fort que chez la concurrence. Le moment le plus bruyant, mais rapide, étant lorsque le robot vide son bac à poussière dans le sac aspirateur de la station.

iRobot Roomba Combo J9+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Lors du lavage, le plus compliqué est de venir à bout des tâches incrustées au sol, de type collantes, avec des matières grasses ou sucrées. Même avec tous les réglages activés à fond, une ou deux mini taches de ce type ont eu droit à un coup d’éponge côté grattant sur le carrelage. Mais c’est un peu la limité de tous les robots, tout comme leur difficulté à atteindre les bordures, en dépit de la brosse latérale qui tente, mais pas toujours avec succès, de ramener les saletés au centre.

iRobot Roomba Combo J9+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Une chose est sûre, si vous programmez votre robot pour un nettoyage régulier, il ne devrait pas être confronté aux nombreux détritus de notre test et n’en sera que plus efficace ! Il reste qu’à ce niveau de prix on n’en attendait pas moins de ce Roomba.

Encore une marge de progression Si le nouveau Combo J9+ a de nombreuses qualités et fait globalement le job, il n’est pas exempt de défauts. Il a tendance à manquer un peu de rigueur, adoptant parfois des trajets surprenants. Il part dans une pièce puis fait demi-tour, aspire lave un peu et repart. Peut-être peaufinait-il la cartographie des recoins. une chose est sûre, il n’a pas le profil méthodique du robot qui fait d’abord tous les côtés pour terminer par la centre. Plus ennuyeux, il a tendance à se taper dans les murs un peu violemment et il est du coup souvent revenu couvert de poussière et même rayé. iRobot Roomba Combo J9+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide Heureusement le nettoyage du robot reste assez simple avec un petit coup de chiffon doux indispensable toutefois régulièrement sur la caméra et les capteurs. les propriétaires d’animaux apprécieront aussi la double brosse centrale anti-emmêlement qui permet d’ôter facilement les poils retenus lors des divers passages. iRobot Roomba Combo J9+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide Comme nous le suggérions précédemment, nous préférions pour l’autonomie un chiffre exprimé en pourcentage plus facile à appréhender et surtout un système de notification plus clair que celui en place actuellement : à savoir les voyants lumineux de l’anneau sur le dessus du robot qui clignotent dans différentes couleurs selon les situations : problème de fonctionnement, mise à jour, batterie chargée, bac à vider… A moins de garder une anti-sèche sur soi, on s’y perd totalement. Nous n’avons pas testé la détection de déjection animale par l’aspirateur (cela ne s’est pas présenté), une fonction chère à iRobot, mais dans l’ensemble le robot évite correctement les obstacles. Seule exception, un grattoir circulaire en carton très léger que le J9+ a délicatement poussé pour poursuivre sa tache. Une autonomie satisfaisante Le Combo J9+ étant programmable pour pouvoir œuvrer en votre absence, encore fallait-il qu’il soit doué d’une endurance suffisante pour couvrir un appartement. Testé en mode nettoyage intensif, il a tenu près de 2 heures selon nos tests sans avoir besoin d’être rechargé. C’est largement suffisant pour un nettoyage quotidien d’une grande superficie. Il a a fallu, en revanche, presque 3 heures pour le recharger complétement. Côté poussière et eau, le robot retourne automatiquement à la station pour vider son bac à poussière ou faire le plein d’eau lorsque c’est nécessaire. Vous avez donc juste à surveiller que le gros réservoir de la Clean base ne soit pas à sec. Notre verdict