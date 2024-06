Test Huawei MateBook 14 : un PC portable performant qui manque de maîtrise

Le Huawei Matebook 14 est un ordinateur portable léger et puissant pour s’adonner à de la bureautique et à des tâches gourmandes. Son processeur Intel Core Ultra 7 155h assure l’entièreté des fonctionnalités du quotidien tout en ayant un format compact mais suffisant pour travailler efficacement. Voici notre test complet du Huawei Matebook 14.

Le Huawei MateBook 14 intègre un Intel Core Ultra 7 155H, l’une des toutes premières puces dédiées à l’Intelligence artificielle. En effet, celle-ci intègre un NPU (Neural Processing Unit) qui permet d’accélérer les tâches liées à l’IA.

L’appareil est également doté d’un écran OLED de 14,2 pouces d’une définition de 2,8K (2880 x 1920 pixels) et d’une fréquence de rafraichissement de 120 Hz. Que l’on soit clair dès le départ, il ne s’agit pas d’un appareil pour jouer puisqu’il n’intègre aucune carte graphique dédiée et ne se contente que du iGPU intégré au CPU. Voici notre test complet du Huawei Matebook 14.

💰 Prix et disponibilité du Huawei Matebook 14 ?

Pour l’heure, notre modèle de test n’est disponible que sur le site officiel du fabricant au prix actuel de 1299 € au lieu de 1399 €. Il devrait être disponible sur Amazon sous peu, mais nous n’avons malheureusement aucune date à vous communiquer. Bien que nous ayons reçu un modèle en clavier QWERTY, les consommateurs français auront bien évidemment droit à une version AZERTY.

Seule la couleur verte est disponible et la mémoire vive installée ne se contente que de 16 Go. C’est encore largement suffisant en 2024 pour la plupart des tâches demandées, mais ce n’est plus vraiment tourné vers l’avenir, les logiciels demandant toujours plus de ressources.

Toutefois, l’espace de stockage est généreux puisqu’il s’agit d’un SSD de 1 To. Comme vous n’installerez théoriquement aucun jeu gourmand dessus, vous devriez avoir du temps devant vous avant de le remplir à 100%.

⚙️ Quelles sont les caractéristiques techniques du Huawei MateBook 14 ?

Le Huawei Matebook 14 s’affiche avec une fiche technique plutôt musclée pour travailler confortablement sans être gêné par des ralentissements. Il est aussi important de mentionner que l’écran est tactile. Un stylet est vendu séparément.

Processeur : Intel Core Ultra 7 155 H

: Intel Core Ultra 7 155 H iGPU : Intel ARC graphics

: Intel ARC graphics Mémoire vive : 16 Go

: 16 Go Stockage : 1 To SSD

: 1 To SSD Écran : OLED 14,2 pouces, 120 Hz, définition 2,8 K (2880 x 1920 pixels), tactile, luminosité 450 nits,

: OLED 14,2 pouces, 120 Hz, définition 2,8 K (2880 x 1920 pixels), tactile, luminosité 450 nits, Connectique : 1x USB-C, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x HDMI, 1x jack pour casque et microphone

: 1x USB-C, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x HDMI, 1x jack pour casque et microphone Connectivité : 2,4 GHz et 5 GHz 2 × 2 MIMO, WPA/WPA2/WPA3

: 2,4 GHz et 5 GHz 2 × 2 MIMO, WPA/WPA2/WPA3 Batterie : 70 Wh

: 70 Wh Poids : 1,3 kg

: 1,3 kg Webcam : 1080p

La machine du constructeur chinois est légère, même si certains ultrabooks, pourtant plus grands, réussissent à afficher un poids encore inférieur sur la balance comme l’Acer Swift Edge.

🎨 Un joli design en aluminium

Huawei a fait un effort en ce qui concerne le design de son produit. L’appareil est vêtu d’une robe en aluminium vert plutôt classe, mais dépourvu de fioritures. On a simplement le droit à l’inscription “HUAWEI” au dos de l’écran et incrusté en relief. Une fois ouvert, on remarque la présence d’un lecteur d’empreinte digitale situé sur le haut droit du clavier. Une fois l’empreinte enregistrée, le lecteur est réactif et permet de s’identifier sur la plupart des sites internet sur lesquels vous avez enregistré vos identifiants. Bien sûr, vous pouvez également déverrouiller votre session en posant simplement le doigt. L’écran occupe 91% du boîtier, ce qui est un bon ratio pour profiter d’une dalle quasiment bord à bord.

Le laptop mesure 31 x 14 cm, confirmant donc son aspect compact et facilement transportable, même si son épaisseur de 2,2 cm ne fait pas de lui le maître de la finesse. Autre point pour le moins curieux, ses hauts-parleurs sont disposés sous le châssis, au lieu d’être positionnés sur les flancs ou aux deux extrémités du clavier, comme sur un Macbook.

Côté connectique, on se retrouve avec l’essentiel. Deux ports USB-A sont disposés aux extrémités du PC, avec une prise USB-C pour la recharge de l’appareil, sans oublier le port jack 3,5mm pour y brancher un casque audio. Enfin, un port HDMI vient compléter la liste. On aurait aimé un poil plus de diversité, comme un port de carte SD et une prise USB-C supplémentaire sur le flanc droit afin de ne pas être cantonné en permanence au côté gauche pour la recharge de la batterie.

Comme tous les PC portables, le Matebook 14 intègre un pad tactile, qui s’avère finalement peu confortable à l’usage. Celui-ci n’est pas très glissant et a tendance à agripper les doigts, rendant son utilisation assez fatigante à la fin de la journée. On préférera utiliser une souris sans-fil avec ce Huawei Matebook 14. Vous pouvez consulter notre comparatif des meilleurs modèles de souris pour vous aiguiller dans votre choix.

Le clavier s’avère très confortable à l’usage. La frappe est agréable et suffisamment profonde pour taper du texte sans se fatiguer les doigts. Nous avons pris plaisir à effectuer du traitement de texte dessus. Il est rétroéclairé et vous pouvez régler l’intensité de la lumière avec uniquement deux niveaux grâce au raccourci F3. Il est possible de l’éteindre complètement en effectuant une troisième pression sur le raccourci.

📺 Un écran OLED convenable saboté par les reflets

L’écran se distingue par la présence d’une dalle OLED, qui offre une colorimétrie plus vaste et surtout un contraste infini. C’est une excellente technologie pour maximiser l’immersion lors des films et séries. Comme d’habitude, nous avons utilisé la sonde X-Rite i1 Display Pro Plus pour toutes les mesures colorimétriques. Notre appareil a relevé une luminosité maximale de 437 nits, permettant, en théorie, de profiter d’un bon confort de lecture même en pleine journée.

Le calibrage des couleurs n’est pas ce qui se fait de mieux. En effet, nous avons mesuré un deltaE moyen à 3,6, et une température des couleurs affichée à 6717K lorsque nous avons réglé l’écran sur 200 nits (73% dans les paramètres Windows). C’est évidemment loin d’être catastrophique, le tout reste même convenable. Cependant, les couleurs sont un peu froides et tendent donc vers le bleu.

Le très mauvais filtre anti-reflets (voir inexistant) vient plomber l’expérience. C’est simple, dès qu’il y a quelques éclaircies, on peut se voir dedans comme dans un miroir. Dans de nombreuses situations, nous avons été fortement gênés par les reflets, rendant même certaines séances de streaming totalement inconfortables en pleine journée. Lors des scènes sombres, il était difficile d’apercevoir l’image masquée par les détails de la pièce dans laquelle nous nous trouvions.

Dommage que ce défaut sabote l’expérience car la qualité globale de l’écran est vraiment plaisante lorsque nous visionnons du contenu dans une pièce sombre.

🪫 Une autonomie dans la moyenne

On demande aussi à un laptop d’être endurant pour pouvoir tenir toute une journée de travail, voir plus si besoin. Avec sa batterie de 70 Wh, le Huawei Matebook 14 tient facilement la journée. Notre utilisation se consacrait principalement à de la recherche web, consultation de sites internet, traitement de texte et un peu de Photoshop.

Le tout en laissant la fréquence de rafraichissement à 60 Hz et la luminosité à 200 nits. En revanche, il vaut mieux lui donner un petit coup de jus le soir-même afin d’être tranquille le lendemain. Nos tests réalisés sur PCMark 10 viennent confirmer nos impressions. Le laptop a duré 10h et 45 minutes au Benchmark Modern Office, qui simule une utilisation professionnelle classique au quotidien. Bien que cela apparaisse satisfaisant, d’autres laptops pourtant plus fins s’en sortent bien mieux. A titre de comparaison, le Asus Zenbook 14 OLED a duré 13 heures et 37 minutes au même test avec les mêmes paramètres Windows.

Du côté du streaming, il n’y a strictement aucune inquiétude à avoir. L’ordinateur est très endurant de ce côté là, puisque la batterie a tenu 14h et 39 minutes au test vidéo de PCMark 10 (le benchmark fait tourner une vidéo en boucle), en réglant le mode d’alimentation sur “utilisation normale” dans les paramètres Windows, la fréquence de rafraichissement à 60 Hz et la luminosité réglée à 200 nits. De quoi tenir plusieurs soirées d’affilée si vous l’utilisez principalement pour du streaming.

💻 De très bonnes performances grâce à l’Intel Core Ultra 7

L’Intel Core Ultra 7 est l’une des toutes premières puces bénéficiant d’un NPU pour accélérer les tâches liées à l’IA. Il s’agit d’un processeur haut de gamme, bien qu’il soit évidemment moins impressionnant que le surpuissant Ultra 9.

Nombre de cœurs : 16

: 16 Nombre de cœurs performants : 6

: 6 Nombre de cœurs efficients : 8

: 8 Nombre total de threads : 22

: 22 Fréquence turbo maxi des cœurs performants : 4,8 GHz

: 4,8 GHz Fréquence turbo maxi des cœurs efficients : 3,8 GHz

: 3,8 GHz Puissance de base : 28 W

: 28 W Puissance turbo maximale : 115 W

Il exécutera sans sourciller tous les logiciels de la suite Microsoft, que ce soit Excel, Word, PowerPoint et consorts. Toujours à l’aide du logiciel PCMark 10, nous avons mesuré les performances du Core Ultra 7 dans les logiciels de la suite Microsoft. Sans surprise, il fait tout fonctionner sans problème puisque le score atteint 13 355 points, en faisant quasiment jeu égal avec le Snapdragon X Elite du Asus Vivobook S15.

Sur Geekbench 6, le Huawei Matebook 14 atteint un score de 32 758 avec l’API Vulkan. Très loin devant le Asus Vivobook S15 équipé du tout nouveau processeur Qualcomm Snapdragon X Elite en version X1E-78-100, qui a récolté un score de 23 327 au même test. Constat identique sur 3DMark, puisque l’Intel Core ultra 7 équipé du tout nouvel iGPU Arc a obtenu 3648 points au test Time Spy, quand le Snapdragon X Elite du Asus n’a récolté que 1854 points.

Sa partie graphique intégrée Intel ARC permet à la machine de lancer quelques jeux peu gourmands. C’est le cas de Civilization VI par exemple, le jeu de stratégie et de gestion par excellence, ou encore Fortnite à environ 45 FPS avec les qualités graphiques réglés sur moyen. Il faut cependant abaisser la définition d’écran à 1920 x 1200 (pour être raccord avec le format 16:10 de l’écran) pour une fluidité convenable.

Evidemment, ne vous attendez pas à faire tourner des AAA gourmands et récents comme Starfield, Alan Wake 2 ou encore Cyberpunk 2077 dans de bonnes conditions.

L’iGPU permettra aussi de jouer convenablement à Red Dead Redemption 2 en abaissant la définition à 1920 x 1200 pixels. En réduisant les paramètres graphiques, il est possible d’atteindre les 50 FPS tout en gardant les textures en Ultra, ce qui est fort acceptable pour un “simple” iGPU. Mais encore une fois, le gaming n’est pas sa vocation.

Le système de refroidissement est d’excellente facture, puisque même en lançant un test 3DMark gourmand comme Wild Life, le processeur n’a jamais dépassé les 85°C dans les tests graphiques. De même, il ne chauffe quasiment jamais dans le cas d’une utilisation classique, évitant une gêne éventuelle à l’utilisation.

Sur Cinebench 2024, le score est un peu moins impressionnant puisque l’Intel Core Ultra 7 155 H se fait dépasser par les vieillissantes puces Apple M1 Max et Ultra. Le CPU Intel obtient un score de 767 points en multi core et 101 points en single core, contre respectivement 1625 et 113 points du côté de la marque à la pomme.

🧠 Des performances IA très faibles

Vous n’êtes pas sans savoir que l’IA est en train de faire une percée historique dans les ordinateurs. On parle même de futurs “PC IA”, et le Huawei Matebook 14 en est un. En effet, l’Intel Core Ultra 7 155H intègre un NPU afin d’accélérer les tâches liées à l’intelligence artificielle. Malheureusement, force est de constater que la firme de Santa Clara manque complètement le coche sur cette génération. Les nouveaux processeurs Snapdragon X Elite sous architecture ARM pulvérisent Intel dans ce domaine.



Mais l’avantage, c’est que l’architecture Meteor Lake d’Intel est plus optimisée pour les développeurs d’applications, contrairement à l’architecture ARM, qui peut souffrir de problèmes de jeunesse. Quoi qu’il en soit, en traitement local, Qualcomm à une longueur d’avance avec un score de 1659 points au test AI Computer vision du benchmark UL Procyon, tandis que le Core Ultra 7 155 H se contente de 343 malheureux points. Il va falloir attendre la nouvelle architecture Lunar Lake pour avoir un vrai gain en la matière par rapport à ses concurrents.

🔊 Des hauts-parleurs situés sous le châssis

La qualité sonore d’un PC portable est souvent un point faible. Rares sont les modèles à être performants dans ce domaine, mais le Huawei Matebook 14 délivre malgré tout un son correct sans pour autant faire exception à la règle. Pas de quoi transformer l’ordinateur en véritable home-cinema, mais le son n’est pas catastrophique et le contenu audio reste relativement bien audible. C’est d’autant plus surprenant puisque les hauts-parleurs sont situés sous le châssis.

Nous avons pu apprécier nos films et séries, notamment l’épisode 4 de la saison 4 de The Boys sur Amazon Prime Video. Il y a assez de détails dans la voix, les basses sont suffisantes et les dialogues restent bien audibles. Bref, la qualité sonore peut suffire pour la plupart des utilisateurs, mais les audiophiles y brancheront directement un casque sur le port jack 3,5mm pour profiter pleinement de leurs programmes, ou bien une paire d’écouteurs sans-fil.

