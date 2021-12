Test Nacon Revolution X Pro : une concurrente sérieuse à la manette Xbox de Microsoft ?

Crédit : Galaxie Media / Yannick Guerrini

7,5/10 Nacon Revolution X Pro 109.90 € > Nacon On aime L'ergonomie

Le poids modulable

Les quatre boutons personnalisables à l'arrière

La housse de rangement

La possibilité de personnaliser à l'envie la manette grâce au logiciel Revolution X On n’aime pas Les palettes arrières plus bruyantes et moins agréables que celles de la manette Xbox

La qualité moyenne du plastique

L'absence de gomme sur les joysticks

La taille et l'emplacement des boutons ABXY Verdict : Sensiblement plus chère que la manette Xbox classique, la Revolution X Pro peine à justifier son prix. Elle bénéficie tout de même de quelques arguments intéressants, parmi lesquels le plus important reste sans nul doute ses possibilités de personnalisation grâce au logiciel dédié. La présence de masselottes permettant d’adapter le poids de la manette au profil du joueur est également un point positif. Au final, cette Revolution X Pro est un bon produit, qui mériterait toute de même quelques modifications et améliorations.

Alors que les Pro Compact et MG-X ne sont sur le marché que depuis quelques mois, le constructeur confirme son attachement à Microsoft en lançant sa Revolution X Pro, une nouvelle manette de jeu dédiée aux consoles Xbox (One et Series X/S) et à Windows 10/11. Si globalement son design ne s’éloigne pas trop de celui des manettes de Microsoft, elle possède tout de même quelques caractéristiques qui pourraient en faire une alternative intéressante à la manette Xbox de base voire à la Xbox Elite Serie 2, au moins sur le papier. Il est donc temps de vérifier si la pratique rejoint, ou non, la théorie.

Crédit : Galaxie Media / Yannick Guerrini

Une manette conçue pour les joueurs

Si la Pro Compact du constructeur s’adressait aux joueurs occasionnels, cette Revolution X Pro vise plutôt les joueurs « professionnels » du milieu de l’e-sport et les gamers passant plusieurs heures par jour devant leur écran. Son placement tarifaire, 109,90 euros en prix public conseillé tout de même, tend justement à assurer qu’il s’agit là d’un produit destinée aux joueurs confirmés. La Revolution X Pro est ainsi deux fois plus chères qu’une manette Xbox classique, tout en restant 70 euros moins chère qu’une Xbox Elite Series 2. Une fois en main, on espère dans tous les cas en avoir pour son argent.

Crédit : Galaxie Media / Yannick Guerrini

La Revolution X Pro bénéficie d’une bonne ergonomie générale, avec une taille légèrement plus importante que celle d’une manette Xbox classique, mais surtout des poignées plus large et plus prononcées. Le plastique utilisé par Nacon semble légèrement plus « cheap » que celui de la manette Xbox de Microsoft, mais la finition de l’ensemble est plutôt bonne, à l’exception de certaines découpes un peu approximatives.

Un poids adaptable

La manette de Nacon étant un modèle filaire, elle est très réactive et sensiblement plus légère que celle de Microsoft : là où la manette Xbox classique affiche 300 grammes sur la balance, la Revolution X Pro ne pèse que 230 grammes, une grande partie de la différence provenant de l’absence de batterie. Un ensemble de petites masselottes (de 10 grammes à 16 grammes), livrées avec la manette et à placer dans les deux manches, permet tout de même de faire varier son poids, jusqu’à un peu plus de 260 grammes. On notera également au passage que le câble USB (Type-C côté manette) livré avec la Revolution X Pro est tressé, mais que sa longueur de 3 mètres pourra se montrer insuffisante si vous avez l’habitude de jouer loin de votre téléviseur.

Crédit : Galaxie Media / Yannick Guerrini

La disposition des différents boutons, gâchettes et joysticks est bien entendu identique à celle de la manette originale de la Xbox, mais quelques différences sont tout de même visibles. Les boutons A, B, X et Y sont par exemple plus gros et légèrement plus rapprochés que sur la manette de Microsoft, permettant selon Nacon de réaliser des combos plus rapidement et plus efficacement. De notre côté, cette différence nous est apparue gênante à l’usage, mais de tels boutons pourront sans nul doute plaire à certains joueurs.

Crédit : Galaxie Media / Yannick Guerrini

Une manette totalement personnalisable

Les gâchettes LT et RT à retour haptique sont plutôt bruyantes et ne bénéficient pas d’un revêtement antidérapant, contrairement à la manette de Microsoft. Les joysticks livrés par défaut reprennent le côté concave de ceux de la manette Xbox, mais un kit de deux joysticks légèrement bombés est également livré avec la manette. Dommage tout de même qu’il faille tirer aussi fort pour les déclipser : un système magnétique aurait peut-être été plus judicieux. Enfin, des bagues interchangeables permettent d’adapter et de réduire l’amplitude des joysticks, de 44 degrés à 30 degrés. Ceux-ci sont légèrement plus hauts que ceux de la manette de Microsoft, ce qui pourrait à la longue gêner certains joueurs.

Crédit : Galaxie Media / Yannick Guerrini

Du côté des points positifs, on peut noter la présence de quatre boutons supplémentaires, programmables, à l’arrière de la manette. La programmation et la personnalisation de cette Revolution X Pro est d’ailleurs l’un de ses principaux avantages : si le mode Classic permet d’assigner des commandes basiques aux boutons arrières sans passer par l’application Revolution-X dédiée (disponible sur Windows mais également sur la Xbox), celle-ci offre de son côté la possibilité de créer un nombre illimité de profils différents. Il suffira ensuite de charger jusqu’à quatre de ces profils dans la manette de jeu, puis de choisir à la volée le profil désiré directement depuis celle-ci. Il est également possible de personnaliser la croix directionnelle (4 ou 8 directions), le mapping des boutons, la courbe de réponse, la zone morte des joysticks, la sensibilité des gâchettes, les effets lumineux ou encore les vibrations.

La sortie audio au format jack est enfin compatible Dolby Atmos, ce qui permet de profiter d’un son 3D en branchant un casque sur la manette. La qualité sonore est acceptable, sans non plus être exceptionnelle. La Revolution X Pro est enfin livrée avec une trousse de rangement de qualité, et un petit chiffon de nettoyage.