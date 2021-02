Test : NVIDIA GeForce RTX 3060, la relève de la RTX 2060 Super ?

MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio On aime Permet de jouer en Full HD et en QHD

Le ray-tracing accessible (en Full HD avec DLSS)

Les températures raisonnables

Les faibles nuisances sonores On n’aime pas L'efficacité énergétique très moyenne

Peu de différence de performances avec une RTX 2060 Super

Le prix réel éloigné du tarif conseillé par NVIDIA Verdict : Soyons clairs : si vous possédez déjà une GeForce RTX de première génération, cette RTX 3060 ne vous sera d’aucune utilité. A peine plus rapide qu’une GeForce RTX 2060 Super, le changement n’en vaut pas la chandelle. En revanche, si vous êtes actuellement équipé d’une ancienne GeForce GTX 1060, ou d’un modèle équivalent, l’achat de cette RTX 3060 de chez MSI pourrait être intéressant, surtout si l’on tient compte de la faible disponibilité des modèles plus puissants. Avec des performances suffisantes pour jouer en Full HD ou QHD, il faudra toutefois obligatoirement activer le DLSS pour bénéficier du ray-tracing en Full HD (et tirer un trait sur les définitions plus élevées). L’autre bon point reste l’intégration de toutes les technologies apportées par l’architecture Ampere. Reste à espérer que les tarifs réels ne vont pas une nouvelle fois s’envoler… plus

La famille de carte graphiques Ampere s’agrandit aujourd’hui avec l’arrivée d’un nouveau modèle : après les GeForce RTX 3090, 3080 et 3070 en septembre dernier, puis la RTX 3060 Ti plus récemment, c’est au tour de la GeForce RTX 3060 de faire son apparition au catalogue de NVIDIA. Mais cette fois-ci, contrairement aux autres modèles de la gamme du constructeur, point de Founders Edition : la GeForce RTX 3060 sera proposée exclusivement par les fabricants de cartes graphiques, et pas par NVIDIA directement.

MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio – Crédit : Igor’s Lab

Aujourd’hui, c’est le modèle Gaming X Trio de MSI qui passe au banc de test. Pour cette version, le constructeur a repris son classique ventirad à trois ventilateurs, adapté au PCB de cette RTX 3060. De quoi assurer la relève des RTX 2060 et 2060 Super ?

Modèle (de référence) GeForce RTX 3070 GeForce RTX 3060 Ti MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio GeForce RTX 2060 Super GPU GA104-300 GA104 GA106-300 TU106-410A Gravure 8 nm Samsung 8 nm Samsung 8 nm

Samsung 12 nm

TSMC Transistors 17,4 milliards 17,4 milliards 13,25 milliards 10,8 milliards Taille du die 395,2 mm² 395,2 mm² 276 mm² 445 mm² CUDA Cores 5888

46 SM 4864

38 SM 3584

28 SM 1920

30 SM Tensor Cores 184 152 112 240 RT Cores 46 38 28 30 Fréquence GPU (base/boost) 1500 MHz / 1730 MHz 1410 MHz / 1665 MHz 1320 MHz / 1852 MHz

(FE : 1777 MHz) 1470 / 1650 MHz Mémoire 8 Go GDDR6 8 Go GDDR6 12 Go GDDR6 8 Go GDDR6 Fréquence VRAM 1750 MHz

(14 Gbps) 1750 MHz

(14 Gbps) 1875 MHz

(15 Gbps) 1750 MHz

(14 Gbps) Bus mémoire 256 bits 256 bits 192 bits 192 bits Bande passante 448 Gbps 448 Gbps 360 Gbps 448 Gbps TDP 220 W 200 W 170 W 175 W Interface PCIe Gen4 16x PCIe Gen4 16x PCIe Gen4 16x PCIe Gen3 16x Sorties vidéo 3 x DP 1.4a

1 x HDMI 2.1 3 x DP 1.4a

1 x HDMI 2.1 3 x DP 1.4a

1 x HDMI 2.1 2 x DP

1 x HDMI

1 x DVI Connecteurs d’alimentation 1 x 8-pin (modèle de référence)

ou 1 x 12-pin (Founders Edition) 1 x 8-pin (modèle de référence)

ou 1 x 12-pin (Founders Edition) 2 x 8-pin 1 x 8-pin (modèle de référence) NVLink Non Non Non Non Prix public conseillé 519 € 419 € 329 $

(modèle de référence) 399 $

Si la GeForce RTX 3060 Ti reprenait le même GPU que la RTX 3070, simplement amputé de quelques CUDA Cores, RT Cores et Tensor Cores, c’est un « nouveau » GPU GA-106 qui prend place sur la RTX 3060, avec pour conséquence directe une réduction drastique de la taille du die. Si le nombre de CUDA Cores, RT Cores et Tensor Cores est une nouvelle fois revue à la baisse par rapport à sa grande soeur, cette GeForce RTX 3060 bénéficie fort heureusement de toutes les avancées et nouveautés apportées par l’architecture Ampere. On retrouve ainsi pêle-mêle des RT Cores de seconde génération, une meilleure finesse de gravure, la prise en charge matérielle du codec AV1, le support du HDMI 2.1 ainsi que les technologies RTX IO, NVIDIA Reflex, NVIDIA Broadcast ou encore NVIDIA Studio.

MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio – Crédit : Igor’s Lab

Côté performances brutes, cette RTX 3060 dans sa version de référence affiche délivre 12,7 TFLOPS via les shaders, et 24,9 TFLOPS via les RT Cores. Le modèle Gaming X Trio de MSI atteint 13,3 TFLOPS grâce aux quelques MHz supplémentaires en mode Boost. C’est dans tous les cas largement plus que ce que propose la RTX 2060 Super : 7,2 TFLOPS « seulement » (via les CUDA Cores).

Le mécanisme ‘anti-minage’ implémenté sur la RTX 3060 s’illustre en vidéo

Des performances entre la RTX 2060 Super et la 2070 Super

Nous avons collaboré avec notre confrère Igor Wallossek, du site allemand Igor’s Lab, pour réaliser les mesures de performances de cette GeForce RTX 3060 de chez MSI. Celles-ci ont été effectuées sur une plateforme de benchs regroupant un processeur AMD Ryzen 9 3900XT overclocké à 4,5 GHz, une carte mère MSI MEG X570 Godlike, deux barrettes de 16 Go de mémoire DDR4-3600 G-Skill TridentZ Neo (CL16-16-16-36 1T), un SSD de 2 To Gigabyte Aorus NVMe PCIe Gen4 et une alimentation Seasonic Prime Titanium de 1300 watts, le tout prenant place dans un boîtier Raijintek Paean.

MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio – Crédit : Igor’s Lab

La RTX 3060 Gaming X Trio de MSI a été opposée aux autres cartes gaming du même segment de marché : RTX 3070 et 3060 Ti côté NVIDIA, RX 6800 avec et sans SAM côté AMD. Elle a également été comparée aux GeForce RTX de la génération précédente (2080 Ti, 2080 Super, 2070 Super et 2060 Super), et aux Radeon RX 5700XT et Radeon VII.

Le panel de jeux utilisés pour mesurer les performances de ces cartes comprend 10 titres récents : un en DirectX 11, six en DirectX 12 et trois utilisant l’API Vulkan. Tous les jeux ont été testés en Full HD et WQHD, avec les réglages graphiques les plus élevés possibles.

Benchmarks en Full HD et QHD

NVIDIA présente sa GeForce RTX 3060 comme une remplaçante à la "vieille" GTX 1060, et les résultats en Full HD et QHD tendent en effet à confirmer ce point. Si vous possédez déjà une RTX 2060 ou RTX 2060 Super, passer à une RTX 3060 n'apportera effectivement pas grand chose côté performances. En moyenne, l'écart en Full HD entre la RTX 3060 de MSI (un modèle légèrement overclocké d'usine pour rappel) et une RTX 2060 Super n'est en effet que d'une dizaine de pourcents. Quel que soit le jeu, elle vient se placer entre une 2060 Super et une 2070 Super. Les performances restent toutefois suffisantes pour jouer en Full HD et même QHD dans de bonnes conditions.

Benchmarks en Full HD avec ray-tracing (DXR)

Pour tester les performances en ray tracing de cette nouvelle GeForce RTX 3060, nous nous sommes concentrés sur trois jeux compatibles DXR : Control, Metro Exodus et Watch Dogs Legion. Les tests ont été réalisés en Full HD, avec les paramètres graphiques réglés au maximum.

L'écart entre la RTX 2060 Super et la RTX 3060 de MSI est un peu plus élevé lorsque l'on active le ray-tracing dans les jeux, le nouveau GPU de NVIDIA parvenant même parfois à dépasser légèrement une RTX 2070 Super, avec Control par exemple. Il vous faudra toutefois quasi obligatoirement activer le DLSS pour atteindre un framerate acceptable.

Une carte silencieuse, avec une efficacité énergétique moyenne

Le système de refroidissement propriétaire, à trois ventilateurs, de cette RTX 3060 Gaming X Trio de MSI fait clairement des merveilles. Avec 31,4 dB(A) mesurés en jeu, elle est très silencieuse, preuve que le ventirad est loin d'être mis en défaut.

MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio - Crédit : Igor's Lab

Côté températures, on reste sous les 55°C (mesure effectuée sur le PCB, derrière le GPU) avec le jeu Control. Les puces de mémoire GDDR6 ne montent pas au delà de 52°C, tandis que le point le plus chaud de l'étage d'alimentation atteint 67°C, une température très raisonnable pour ce type de composant.

Si la consommation de la carte n'est en moyenne que de 164 W, respectant au passage son TDP officiel, l'efficacité énergétique de cette RTX 3060 Gaming X Trio est en revanche moins bonne qu'espéré. En Full HD, on se situe à 1,50 watt par IPS : c'est sensiblement moins bien que les RTX 3060 Ti FE et RTX 3070 FE. L'efficacité énergétique reste fort heureusement meilleure que les RTX de première génération. En QHD, la consommation moyenne grimpe à 169W, à la limite du TDP de la carte. L'efficacité énergétique diminue légèrement puisque l'on atteint 2,16 watts par IPS : c'est toujours moins bien que celle des RTX 3060 Ti FE et RTX 3070 FE, mais mieux que les RTX Turing (RTX 2060 Super, 2070 Super ou 2080 Super).