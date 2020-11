Test Ryzen 9 5900X et Ryzen 7 5800X : AMD domine le marché des processeurs avec Zen 3

AMD lance aujourd’hui ses nouveaux processeurs Ryzen sur architecture Zen 3 : les Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X et Ryzen 9 5950X. C’est l’occasion de découvrir leurs caractéristiques, et leurs performances.

Crédit : Galaxie Media / Yannick Guerrini

Dévoilé au début du mois d’octobre, les nouveaux Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X et Ryzen 9 5950X sont désormais officiellement lancés sur le marché par AMD. Le constructeur nous a fait parvenir deux modèles de processeurs, à savoir les 5800X et 5900X, afin que nous puissions mesurer leurs performances. Mais avant cela, faisons d’abord connaissance avec cette nouvelle gamme de CPU, et sur l’architecture Zen 3 d’AMD.

Des Ryzen avec une nouvelle architecture Zen 3

Avec sa nouvelle gamme de processeurs, AMD inaugure son architecture Zen 3, qui vient prendre la relève de l’architecture Zen 2 utilisée dans les Ryzen 3000 Series (Renoir et Matisse) et 3000 XT Series (Matisse 2). Baptisés « Vermeer« , ces Ryzen 5000 Series sont toujours gravés en 7 nm mais bénéficient de nombreuses améliorations ainsi que de fréquences de fonctionnement revues à la hausse. Le contrôleur I/O reste de son côté gravé en 12 nm, toujours comme sur Zen 2.

Crédit : Galaxie Media / Yannick Guerrini

Les fréquences de base de ces quatre modèles s’échelonnent entre 3,4 GHz et 3,8 GHz, alors que le Boost sur un coeur atteint 4,6 GHz à 4,9 GHz selon les processeurs. C’est mieux que les Ryzen précédents, limités à un Boost atteignant 4,7 GHz dans le meilleur des cas. Tous ces nouveaux Ryzen bénéficient du SMT et affichent un TDP de 105W, à l’exception du Ryzen 5 5600X qui se limite à seulement 65W.

Modèle Ryzen 9 5950X Ryzen 9 5900X Ryzen 7 5800X Ryzen 5 5600X Cœurs / Threads 16 / 32 12 / 24 8 / 16 6 / 12 Fréquence base (MHz) 3400 3700 3800 3700 Fréquence Boost max (1 cœur) (MHz) 4900 4800 4700 4600 Cache L2 (Mo) 8 6 4 3 Cache L3 (Mo) 64 64 32 32 Lignes PCIe 4x 24 24 24 24 TDP (W) 105 105 105 65 Prix public 799 $ 549 $ 449 $ 299 $

En plus de la hausse des fréquences, AMD a apporté de nombreuses améliorations à l’architecture de ses processeurs, que ce soit au niveau du front-end, du cache L1, du prédicteur de branchement, des unités d’exécution et de load-store ou encore des caches L2 et L3. Au total, cela permet à AMD d’annoncer une hausse de 19% du nombre d’IPC (instructions par cycle d’horloge) sur Zen 3 par rapport à Zen 2.

Crédit : Galaxie Media / Yannick Guerrini Crédit : Galaxie Media / Yannick Guerrini

On notera au passage que la topologie même du SoC évolue, puisque chaque CCX (Core Complex) est désormais composé de 4, 6 ou 8 coeurs unifiés, et non plus quatre au maximum comme sur Zen 2. De plus, chaque CCX prend place au sein d’un unique CCD (Core Chiplet Dies). En d’autres termes, les Ryzen 5600X, 5800X possèdent un seul CCD, avec un seul CCX de 6 ou 8 coeurs, tandis que les Ryzen 5900X et 5950X possèdent deux CCD, chacun avec un seul CCX de 6 ou 8 coeurs également. Le cache L3 est également unifié, avec 32 Mo par CCD.

Crédit : AMD

L’objectif est bien entendu de réduire les latences inter-coeurs et coeur-cache, et plus globalement de réduire les latences mémoires. Avec un seul CCD/CCX comme le 5800X, cela devrait être particulièrement bénéfique. A l’inverse, le 5900X et ses deux CCD/CCX risque de souffrir dans certains cas de figure. C’est ce que nous allons voir de suite.

Ryzen 7 5800X et Ryzen 9 5900X : les performances

Les tests ont été réalisés sur une plateforme recommandée par AMD, à savoir une carte mère Gigabyte X570 Aorus Master avec 16 Go de mémoire G.Skill TridentZ Royal DDR4-3600 CL16. Le stockage est confié à un SSD WD Blue SN550 de 1 To, tandis que un système de refroidissement liquide Be Quiet ! Pure Loop 280 se charge de refroidir le processeur. Une alimentation Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1050W et une GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition complètent l’ensemble.

Crédit : Galaxie Media / Yannick Guerrini

Nous avons également demandé à Intel s’ils pouvaient nous faire parvenir une plateforme de test, afin de comparer leurs processeurs les plus récents à ceux d’AMD. Mais ayant essuyé une réponse négative de la part du constructeur, nous avons du nous rabattre sur une plateforme plus ancienne, basée sur une carte mère SuperO C9Z390-PGW, afin d’intégrer quelques processeurs Intel (du petit Core i5-9400F au Core i9-9900K) à notre panel. La mémoire, la carte graphique et l’alimentation utilisées sont identiques à la plateforme AMD.

3DMark TimeSpy

Commençons par l’incontournable benchmark 3DMark de l’éditeur UL, et ses tests Time Spy et Time Spy Extreme. Ceux-ci sont destinés à mesurer les performances en DirectX 12 d’une configuration. Le test du jour étant orienté CPU, nous n’avons conservé que le score correspondant dans le graphique ci-dessous.

Dans le test Time Spy de base, le Ryzen 9 5900X se montre clairement le plus rapide, logiquement au dessus du Ryzen 9 3900X. De son côté, le Ryzen 7 5800X est plus rapide que le précédent Ryzen 7 3800X, mais se fait dépasser par le 3900X. Les processeurs Intel sont tous derrière. La position dans le classement de ces deux processeurs ne change pas dans le test Time Spy Extreme, mais les écarts se creusement sensiblement : le 5900X est désormais 9% plus rapide que le 3900X, tandis que l'écart entre le 5800X et le 3800X atteint 17%.

Performances en jeu vidéo

Passons à la partie la plus intéressante : les performances réelles en jeu vidéo. Nous nous sommes concentrés sur les définitions Full HD et QHD, là où les performances du processeur sont les plus importantes. C'est en effet dans les définitions les plus faibles que le processeur peut parfois devenir le facteur limitant. Nous avons toutefois choisi les options graphiques les plus élevées possibles dans ces jeux sélectionnés.

En moyenne, le Ryzen 9 5900X se montre le plus rapide de tous en Full HD, dépassant légèrement le Ryzen 7 5800X. L'ordre est toutefois inversé en QHD, le 5800X parvenant à prendre la première place d'une très courte tête.

Dans l'absolu, ces deux processeurs sont, toujours en moyenne, les plus rapide (en jeu) de notre panel. Mais le diable se cache dans les détails : ainsi, on notera certains cas où les modèles d'Intel arrivent à faire mieux, comme dans GTA V par exemple. Pire, les deux Ryzen 5800X et 5900X s'avèrent être les plus lents de notre comparatif dans The Division 2, en Full HD comme en QHD, sans que nous n'ayant de véritable explication.

A l'inverse, ces deux puces se montrent les plus véloces dans Shadow of the Tomb Raider, avec une avance très confortable sur leurs poursuivants. On s'attend tout de même à ce que les performances évoluent dans les différents jeux où les 5800X et 5900X, au fur et à mesure de la sortie de futurs patchs et/ou pilotes.

Bureautique et station de travail

Passons maintenant aux tâches bureautiques et de station de travail, en commençant par l'encodage H.265. Nous utilisons pour cela le bench standardisé de HWBot, avec l'encodage de deux vidéo en Full HD et 4K.

H.265

Entre le nombre élevé de coeurs, les fréquences en hausse et l'augmentation de l'IPC, le Ryzen 9 5900X est largement gagnant dans ce test de compression H.265, que ce soit en Full HD (ou il dépasse la barre des 100 FPS) ou 4K (avec plus de 26 FPS). Le Ryzen 7 5800X se place quant à lui juste derrière le 3900X, malgré un nombre plus faible de coeurs.

7-Zip

Poursuivons avec les tests de compression/décompression 7-Zip. Ici, les résultats sont donnés en secondes : le plus rapide est donc celui avec le score le plus faible.

Les Ryzen 7 5800X et Ryzen 9 5900X sont clairement plus rapide que leurs concurrents du jour en compression 7-Zip, mais l'ordre est inversé par rapport à celui auquel on pourrait s'attendre. C'est en effet le 5800X qui se montre le plus performant dans ce test, peut être à cause de la topologie du SoC et du nombre différent de CCX entre ces deux modèles, ou bien à cause du TDP identique qui contraint le 5900X à des fréquences plus faibles.

En décompression, les Core i9-9900K et Core i7-8700K overclocké à 5 GHz reprennent du poil de la bête, de même que le Ryzen 9 3900X. Les 5900X et 5800X restent tout de même parmi les plus rapides.

SPECviewperfs 13

La suite de tests SPECviewperfs 13 est assez représentative des performances graphiques en environnement professionnel. D'une manière globale, les nouveaux Ryzen 7 5800X et Ryzen 9 5900X sont sensiblement plus rapides que les Ryzen 3000 Series, preuve que les améliorations apportées par AMD portent leurs fruits. On notera tout de même que sur quelques tests, comme SolidWorks, le Ryzen 7 5800X se montre bien plus véloce que le 5900X, tandis que d'autres comme LuxRender mettent particulièrement en avant le Ryzen 9 5900X et ses nombreux coeurs.

Blender (classroom CPU)

Terminons avec le test Blender CPU de la suite de benchs SPECworkstation 3. Ici, le Ryzen 9 5900X se montre le plus rapide, et de loin, de notre comparatif. Le 5800X se place quant à lui derrière le 3900X, mais devant le Core i9-9900K. Pas grand chose de plus à dire : le graphique parle de lui-même !