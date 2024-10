Test Tineco Floor One Stretch S6 : le passe-partout des aspirateurs balais laveurs

Le Floor One Stretch S6 de Tineco est un modèle qui s’incline à 180 degrés pour aspirer et laver sous les meubles. Facilement manœuvrable et équipé d’une brosse bord à bord pour nettoyer dans les moindres recoins, est-il pour autant l’aspirateur-laveur parfait ?

8,5/10 Tineco Floor One Stretch S6 599€ Voir le verdict Satisfaisant en aspiration et lavage

Inclinaison à 180 degrés

Passe sous les meubles de 13 cm

Un mode personnalisable

Appareil maniable

Auto nettoyage rapide et assez efficace

Autonomie satisfaisante en mode auto

Réservoirs de bonne capacité Pas de motorisation des roues

Pas d'éclairage intégré

Rouleau un peu humide après séchage

Tous les débris ne sont pas filtrés

Temps de charge élevé

Tineco, marque du groupe Ecovacs Robotics, n’en est pas à son coup d’essai en matière d’aspirateurs balais laveurs. Nous avions d’ailleurs testé son One Floor S7 Pro, un appareil très “tech”, assurant par ailleurs un nettoyage satisfaisant. Avec son nouveau Floor One Stretch S6, cette marque chinoise premium lance son premier aspirateur inclinable à 180 degrés. Il se montre donc capable de nettoyer sous un meuble ou un canapé.

Tineco One Floor Stretch S6 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Avec sa technologie HyperStretch inaugurée en 2024, Tineco vient rivaliser sur ce terrain avec le Roborock Flexi Pro, récemment testé par la rédaction, ou encore le Dreame H14 Pro. Ces deux modèles ont été conçus par des marques spécialistes des aspirateurs laveurs, notamment ceux capables d’œuvrer à plat afin de nettoyer des zones habituellement hors d’atteinte. Que vaut le Tineco Floor One Strech S6 en termes d’efficacité ? Nous l’avons testé quelques jours pour nous prononcer.

Quels sont le prix et la disponibilité du Stretch S6 ?

Lancé comme ses concurrents directs au début de l’été, le Stretch S6 est disponible sur le site de Tineco, chez Amazon et quelques autres revendeurs comme Cdiscount ou AliExpress. Son tarif est un peu moins élevé que celui du S7 Pro qui reste le navire amiral de la marque pour les balais laveurs.

Tineco Floor One Stretch S6 : 599 euros

L’aspirateur bénéficie actuellement de remises. Un coupon de réduction de 60 euros, activable sur Tineco et Amazon, permet de ramener son prix à 539 euros au moment du passage en panier dans ces deux enseignes. C’est un tarif bien moins élevé que celui du H14 Pro (699 euros). En revanche, le Roborock Flexi Pro bénéficie actuellement d’une grosse réduction (479 euros au lieu de 599 euros), qui fait de l’ombre au stretch S6.

Tineco Floor One Stretch S6 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Le Stretch S6 est livré avec un petit outil de nettoyage des réservoirs, un rouleau brosse et un filtre de rechange ainsi qu’un flacon de détergent, ce qui n’est pas le cas du Flexi Pro. L’appareil se compose de plusieurs éléments :

Le corps du produit avec écran LED

La poignée avec les boutons de pilotage

avec les boutons de pilotage Le rouleau brosse

Un réservoir d’eau propre

Un bac à eau sale avec filtre HEPA et filtre sec

avec filtre HEPA et filtre sec Une station de charge avec un plateau transparent

Quelles sont les caractéristiques du Tineco Stretch S6 ?

La particularité du Stretch S6, hormis sa capacité à fonctionner à l’horizontale pour passer sous les meubles, c’est son réservoir d’eau propre. Contrairement à la concurrence, il n’est pas intégré au corps même de l’appareil, mais il vient se clipser juste au-dessus du rouleau brosse.

Tineco Floor One Stretch S6 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Voici la fiche technique complète du Tineco Floor One Stretch S6 :

Aspirateur laveur : format stick

: format stick Design : à plat, inclinable à 180 degrés

: à plat, inclinable à 180 degrés Hauteur : 13 cm max (tête : 8 cm)

: 13 cm max (tête : 8 cm) Poids : 4,5 kg à vide

: 4,5 kg à vide Dimensions : 22 x 26,7 x 110 cm (hors station)

: 22 x 26,7 x 110 cm (hors station) Modes : Mode Auto, Max, Aspiration, Personnalisé

: Mode Auto, Max, Aspiration, Personnalisé Nettoyage : bord à bord des trois côtés, jusqu’à 5 mm

: bord à bord des trois côtés, jusqu’à 5 mm Puissance : 220 W, avec détection automatique de la saleté

: 220 W, avec détection automatique de la saleté Batterie : 4000 mAh, indicateur de charge

: 4000 mAh, indicateur de charge Station d’accueil : oui (rangement, chargement, lavage, séchage)

: oui (rangement, chargement, lavage, séchage) Autonomie annoncée : jusqu’à 40 minutes (soit 230 m²)

: jusqu’à 40 minutes (soit 230 m²) Affichage : écran LED

: écran LED Lampe intégrée : non

: non Bac à eau propre : 800 ml

: 800 ml Bac à eau sale : 720 ml

: 720 ml Auto nettoyage du rouleau : bi directionnel à 720° à l’eau chaude (70°) et séchage à l’air chaud (70°)

: bi directionnel à 720° à l’eau chaude (70°) et séchage à l’air chaud (70°) Temps de séchage : 5 minutes

: 5 minutes Temps de charge annoncé : 4,5 heures

: 4,5 heures Annonces vocales : oui

: oui Bruit : 78 dB(A) au maximum

78 dB(A) au maximum Application : oui (connectivité Wi-Fi)

L’application Tineco Life fonctionne avec les smartphones Android et les iPhone. Pour profiter de ses fonctions (accéder aux invites vocales en langue française sur l’aspirateur ou encore activer et régler le mode Personnalisé dit Custom), vous devez activer le Wi-Fi sur le Stretch S6 avec le bouton situé à l’arrière de la poignée. Vous pourrez alors ajouter votre produit dans l’appli.

Un design fin et léger

D’un poids de 4,5 kg à vide, le Stretch S6 est sensiblement plus léger que ses deux concurrents de renom et son corps vêtu est également plus fin. Et pour cause, il n’est équipé que d’un unique réservoir d’eau sale. Pour l’eau propre, direction la partie basse de l’aspirateur ! Le bac de 0,8 litre est clipsé au-dessus du rouleau, ce qui confère à la tête du Stretch S6 une hauteur d’environ 8 centimètres.

Tineco Floor One Stretch S6 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Il faut prendre garde de ne pas forcer le passage avec cette tête sous un meuble trop bas, ce réservoir est plus fragile que le reste et peut se rayer. Quand on allonge le Stretch S8 à 180 degrés, pour nettoyer sous un meuble, un canapé ou un lit, le corps à plat ajoute une hauteur supplémentaire de 5 centimètres. Il est donc possible de nettoyer sous un sommier ou un canapé qui laisse un espace de tout juste 13 cm.

Tineco Floor One Stretch S6 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Du côté du design, le Stretch S6 mêle de façon assez élégante du blanc et du noir, avec des textures mates et brillantes. Le constructeur a juste un peu abusé en apposant son nom sur le tube, le corps et le réservoir d’eau. Vous ne le confondrez pas avec une autre marque, c’est sûr ! Les réservoirs d’eau sont translucides, ce qui permet de vérifier d’un simple coup d’œil s’ils sont pleins ou vides. Comme tous les aspirateurs de ce type, les commandes sont intégrées à la poignée : le bouton marche-arrêt, celui de navigation dans les quatre modes, celui pour lancer l’auto nettoyage du rouleau et à l’arrière, celui pour activer le Wi-Fi ou régler le volume des annonces vocales.

Tineco Floor One Stretch S6 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Sous la tête, on découvre 4 roues, 2 grosses à l’arrière et 2 petites à l’avant, aucune d’elles n’étant motorisée. Le stretch S3 s’avère, malgré cela, très facile à manœuvrer, du fait de sa légèreté d’une part -notamment celle du corps, mais aussi parce que ce corps peut pivoter à 45 degrés. On regrette juste que Tineco n’ait pas un peu plus “caoutchouté” les roues.

Tineco Floor One Stretch S6 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

On entend leur petit claquement lorsqu’elles roulent sur les joints d’un carrelage. Le moteur n’est de son côté pas trop bruyant (même en mode Max), peut-être un peu trop sifflant. C’est surtout lors de l’auto nettoyage du rouleau qu’il donne de la voix. On vous le dit tout de suite, évitez de le lancer pendant la sieste du petit dernier ! Heureusement cette phase ne dure que quelques minutes.La conception apparaît comme assez robuste et les différents éléments sont faciles à démonter / remonter pour les nettoyer, mis à part peut-être le réservoir d’eau d’eau qu’on peine parfois à bien reclipser.

Tineco Floor One Stretch S6 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Le réservoir offre deux niveaux de filtrage : le filtre Hepa habituel et un filtre en plastique pour retenir les gros débris et éviter qu’ils ne se mélangent à l’eau sale. Comme l’aspirateur peut être utilisé “à plat”, tout est prévu pour que cette eau sale ne se déverse pas. Enfin, le Stretch S6 est équipé d’un écran circulaire LED qui affiche les modes, le pourcentage de batterie et quelques alertes (lorsqu’il faut s’occuper des réservoirs par exemple). En mode automatique, un cercle bleu signale que la zone est propre, mais il devient rouge lorsqu’elle est sale, ce qui signifie qu’il faut insister un peu.

Le Stretch S6 est-il efficace ?

Le Stretch S6 est passé pendant quelques jours à l’épreuve de nos tests de nettoyage des sols sur une surface carrelée de plus de 60 m². Nous avons déjà fait mention de sa maniabilité, passons maintenant à son efficacité. Le moteur offre une puissance suffisante que ce soit pour aspirer des poils d’animaux ou des débris, comme de la litière. Tineco ne s’étend pas sur la puissance d’aspiration de son Stretch S6. Dans le manuel, on peut lire 220 W en alimentation et c’est tout. C’est un peu sommaire et cela ne permet pas de faire une comparaison avec la concurrence, mais en pratique, notre carrelage a été bien nettoyé et c’est tout ce qui compte. Manifestement, c’est au niveau du séchage du rouleau que le moteur atteint le summum de sa puissance avec 455 W annoncés.

Tineco Floor One Stretch S6 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Avec ce type d’appareil conçu uniquement pour les sols durs, l’aspiration est indissociable du lavage, les deux s’effectuant lors d’un même passage. Pour parfaire sa mission, le Stretch S6 évacue l’eau sale avec une raclette de façon à toujours nettoyer avec une eau propre. Un aller-retour classique suffit à nettoyer correctement le sol, sauf en cas de tâches incrustées et sèches depuis un certain temps. S’il s’agit de café, en quelques allers-retours, le sol redevient impeccable. S’il s’agit d’un contenu sucré, un peu collant, ce sera plus compliqué. Mieux vaut s’en débarrasser d’un simple coup d’éponge. On ne peut en tenir rigueur au S6 stretch, c’est comme ça avec tous les aspirateurs balais laveurs. De petits débris (crème, coquille d’œuf, morceaux de fruits tombés au sol) sont littéralement happés par le Stretch S6.

Tineco Floor One Stretch S6 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Trois modes de bases sont proposés : un mode auto qui présente le mérite de s’adapter à la saleté des sols, un mode Max à utiliser ponctuellement lorsque le sol est très sale et un mode aspiration (Suction) pour aspirer du liquide (un verre renversé, une fuite de la machine à laver, etc.). Plus astucieux, Tineco propose un mode Personnalisé (Custom), qu’on peut faire apparaître puis qu’on gère depuis l’appli. Nous avons réglé pour notre part l’aspiration sur maximum et le débit d’eau sur minimum… puis nous avons utilisé le Stretch S6 sur un vieux tapis.

Tineco Floor One Stretch S6 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Le résultat s’est montré satisfaisant, mais rappelez-vous que ce type d’appareil n’est normalement pas prévu pour les tapis et moquettes. En revanche, ceux qui ont un parquet fragile apprécieront de limiter son arrosage. D’une manière générale, le Stretch S6 en Mode Auto ne laisse qu’une fine pellicule humide qui sèche quasi immédiatement. Il n’y a pas grand risque, mais mieux vaut éviter de laisser stationner debout l’appareil sur une surface délicate. Le moteur s’interrompt immédiatement, ce qui est pratique, mais le rouleau peut inévitablement goutter un peu.

Tineco Floor One Stretch S6 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Nous avons apprécié à sa juste mesure, la capacité du Stretch S6 à approcher au plus près des murs sur trois côtés (à l’avant et des deux côtés) ainsi que sa tête relativement étroite qui parvient à atteindre un maximum de recoins. Elle peut longer les murs jusqu’à 5 mm. Il existe mieux, mais c’est tout de même une bonne performance.

Tineco Floor One Stretch S6 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Enfin l’atout ultime du stretch S6 est sa capacité à s’allonger intégralement au sol (à 180 degrés) pour passer sous les meubles. On a juste à plier un peu les genoux et le tour est joué ! Grâce à la conception même du réservoir d’eau propre (au-dessus du rouleau), il n’y a aucun risque que l’eau se déverse. Le pivot possible à 45 degrés entre la tête et le corps rend pour sa part la manœuvre encore plus aisée.

Tineco Floor One Stretch S6 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

En revanche, l’absence d’éclairage LED est véritable lacune. On ne voit absolument pas si on a bien tout nettoyé, a fortiori sous un meuble. Il faut se fier à l’écran LED et son cerclage rouge qui signale qu’il y a encore du boulot, mais cela laisse un peu sur sa faim.

Un auto nettoyage très rapide

Tineco a fait le choix pour le rouleau Stretch S6 d’un auto nettoyage à l’eau chaude et d’un séchage à l’air chaud (70 degrés). Cette tâche s’avère extrêmement rapide, environ 2 minutes dédiées au lavage et 5 minutes consacrées au séchage pour un total de 7 minutes. C’est bruyant, on l’a dit, et de ce fait il est regrettable qu’il ne soit pas possible de déclencher ce mode à distance depuis l’application, quand on est absent par exemple. Cette rapidité est, en revanche, bien pratique puisqu’elle ne bloque pas l’aspirateur pendant 30 minutes ou 1 heure si le ménage n’est pas terminé. Cela peut arriver si le rouleau s’est sali plus rapidement que d’ordinaire.

Tineco Floor One Stretch S6 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Ce lavage / séchage est-il effectué correctement ? Oui, globalement, le rouleau s’avère bien décrassé. En revanche nous avons trouvé qu’il restait très légèrement humide. Ce n’est pas dramatique en soi, même si l’on peut se demander si à long terme cela ne risque pas de générer des odeurs. Les plus méticuleux, pourront toujours extraire de temps en temps le rouleau à l’air libre, voire pourront parfois le laver à la main.

Tineco Floor One Stretch S6 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Une fois le lavage/séchage terminé, il faut impérativement se débarrasser des débris et eaux usées du réservoir à eau sale. Le filtre à débris rend la tâche un peu moins pénible. On ne vous le cache pas, ce système mériterait d’être encore amélioré, même chez les concurrents.

Une autonomie satisfaisante en mode auto

Tineco annonce une autonomie de 40 minutes, ce qui suffit pour venir à bout du ménage dans un très grand appartement. Ce temps n’est atteint, en revanche, qu’en mode auto avec un sol moyennement sale et sans abuser du mode à plat qui consomme un peu plus, soit en fait dans le cadre d’un entretien régulier.

Tineco Floor One Stretch S6 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Il faut cependant prendre en compte l’auto nettoyage du rouleau qui consomme 20% de l’autonomie de l’aspiration. Cela raccourcit de 10 bonnes minutes le temps global, si l’on souhaite nettoyer le rouleau immédiatement après celui de son carrelage ou de son parquet.

En mode Max, l’autonomie est plutôt de l’ordre d’une vingtaine de minutes avec une consommation d’eau plus importante. En mode auto, il n’a pas été nécessaire de refaire le plein d’eau (il en restait même suffisamment pour le nettoyage du rouleau), ce qui est assez appréciable puisque cela limite les manipulations. Le temps de charge est, en revanche, assez long pour passer de 0 à 100 %, excédant les 4 heures.

Notre verdict