Test Dreame Z30 : l’aspirateur ultime pour éradiquer la poussière partout dans la maison ?

Revendiquant le titre d’aspirateur sans-fil le plus puissant du marché, le Dreame Z30 serait le modèle incontournable pour dépoussiérer votre intérieur du sol au plafond. D’un design impressionnant et livré avec de nombreux accessoires, ce modèle tient-il ses promesses ?

8/10 Dreame Z30 549.99€ Voir le verdict Très grosse puissance (en mode Turbo)

Détection du niveau de saleté

Le nombre d’accessoires fournis

L’éclairage intégré, puissant

L’autonomie satisfaisante (hors Turbo)

Simple à vider, à nettoyer

Rangement astucieux dans le socle Corps lourd et peu maniable

Prix assez élevé

Brosse pour les animaux perfectible

Temps de charge assez long

Il y a un peu plus d’un an, nous testions à la rédaction le Dreame R20, un aspirateur sans-fil intelligent à l’équipement complet et à l’excellent rapport qualité-prix. Cet été, l’étoile montante de l’industrie des produits ménagers revient avec un nouvel aspirateur sans-fil, encore plus haut de gamme et bardé de technologies. Le Dreame Z30 promet d’éradiquer jusqu’à la plus petite particule de saleté dans l’ensemble de la maison, grâce à un large éventail d’accessoires.

Dreame Z30 / Crédit :Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Plus cher que le R20 à son lancement, le Dreame Z30 est un monstre de puissance, qui surpasse le plus musclé des Dyson en Airwatts, tout en affichant un tarif inférieur. Mais la puissance ne fait tout. Le Z30 est-il l’un des meilleurs aspirateurs sans-fil du marché ? Quels sont ses atouts et ses inconvénients ? Nous avons testé le nouveau modèle de Dreame et nous vous livrons nos conclusions.

A lire aussi, nos guides :

Quels sont le prix et la disponibilité du Dreame Z30 ?

Commercialisé en juillet dernier, le Dreame Z30 prend la tête des gammes d’aspirateurs de la marque, en équipement comme en prix. Il est possible d’en faire l’acquisition sur le site de Dreame France, mais aussi, en ligne, chez les revendeurs spécialisés habituels : Boulanger, Fnac, Darty, Cdiscount ou même Amazon. Chez ces deux dernières enseignes, le Z30 est vendu 50 euros moins cher. Le tarif reste quoi qu’il en soit élevé :

Dreame Z30 : 599 euros

Pour ce montant, cet aspirateur balai sans-fil est livré avec 3 brosses principales dont 2 à éclairage et 1 motorisée ainsi que moult accessoires pour nettoyer du sol au plafond :

Corps principal

Brosse multisurfaces anti-enchevêtrement et à éclairage

Brosse à rouleau souple et à éclairage

Mini-brosse motorisée anti-enchevêtrement

Outil de toilettage d’animaux

Outil combiné

Brosse à épousseter souple et rotative

Brosse à poussière souple

Tube de rallonge (pour les brosses)

Adaptateur flexible (pour aller sous le canapé)

Tuyau de rallonge extensible

Socle

Câble de charge

Le carton du Dreame Z30 est bien garni / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Quelles sont les caractéristiques techniques du Dreame Z30 ?

La caractéristique majeure du Dreame Z30 c’est sa puissance hors norme de 310 AirWatts, du jamais vu à notre connaissance sur un aspirateur sans-fil. Cette puissance peut bien entendu être atteinte en mode Turbo, au prix d’une autonomie bien moins importante.

Fiche technique du Dreame Z30

Format : stick

: stick Dimensions : 110 x 25,6 x 25,6 cm

: 110 x 25,6 x 25,6 cm Poids du corps : 2,2 kg

: 2,2 kg Capacité du bac à poussière : 0,6 L

: 0,6 L Moteur : TurboMotor, avec système d’entrée d’air optimisé

: TurboMotor, avec système d’entrée d’air optimisé Vitesse du moteur : 150000 tours / min

: 150000 tours / min Puissance : jusqu’à 310 AirWatts en mode Turbo

: jusqu’à 310 AirWatts en mode Turbo Fonctionnement : 3 niveaux de puissance (Eco, Auto et Turbo)

: 3 niveaux de puissance (Eco, Auto et Turbo) Nettoyage : à 7 mm des bords (côté droit de la brosse à rouleau souple)

: à 7 mm des bords (côté droit de la brosse à rouleau souple) Détection intelligente de saleté : réglage du niveau d’aspiration (en mode auto)

: réglage du niveau d’aspiration (en mode auto) Taux de filtration : 99,9% (HEPA 14 : particules et bactéries)

: 99,9% (HEPA 14 : particules et bactéries) Affichage : écran LED

: écran LED Batterie : 8×3200 mAh

: 8×3200 mAh Autonomie maximum annoncée : 90 minutes, 300 m² (en mode éco)

: 90 minutes, 300 m² (en mode éco) Temps de charge annoncé : 4 heures

: 4 heures Niveau sonore : 59dB

Dreame Z30 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

En France, ce type de produit bénéficie d’une garantie de 2 ans (hors extensions payantes proposées). Néanmoins, Dreame propose pour son produit phare (le moteur principalement) une garantie d’une durée assez exceptionnelle de 3 ans.

Un physique impressionnant

Le Dreame Z30 présente un design globalement proche de celui du Dreame R20 et d’une grande majorité d’appareils au format stick d’ailleurs, mais dans un style tout en longueur, façon arme de l’espace. Dans le module principal, appelé corps et qui embarque le moteur ainsi que le réceptacle à poussière, on vient clipser les accessoires livrés avec l’appareil. La plupart d’entre eux se fixent directement au corps. Concernant les deux brosses principales dédiées au nettoyage des sols, un tube vient naturellement s’intercaler pour une utilisation classique debout. C’est d’ailleurs dans cette position que vient se ranger le Z30 sur son socle, ce qui permet un gain de place.

Dreame Z30 et sa mini-brosse motorisée / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Ce qui diffère des autres modèles, c’est la taille impressionnante du corps du Z30. Ce module de forme circulaire est très long, sensiblement plus que d’ordinaire, et il pèse assez lourd, soit environ 2,2 Kg. Le design de ce module est soigné, à base de plastiques de qualité, agréables sous les doigts. Il n’y a pas de gâchette à presser pour lancer l’aspiration. Au-dessus de la poignée on trouve deux boutons – un de démarrage et un second de sélection des modes d’aspiration – surplombés d’un écran LED. Les boutons sont à portée de pouce, ce qui s’avère assez pratique, vu la taille de l’animal.

Dreame Z30 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Parlons tout de suite de ce qui fâche. Le poids élevé de ce corps n’est pas trop gênant lorsqu’on passe l’aspirateur, car le tube et la brosse au sol permettent de répartir charge. En revanche, ce poids devient l’un des rares points vraiment négatifs du Z30 dès qu’il s’agit d’interchanger les accessoires sans le poser au sol ou bien d’aspirer la poussière d’un meuble, d’un canapé ou encore une toile d’araignée en hauteur à l’aide des petits outils fournis (brosses souples, outil combiné, mini-brosse, etc.). Mieux vaut être un peu musclé et peu sujet aux tendinites car tenir le Z30 à bout de bras est une véritable gageure.

Dreame Z30 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

En termes d’ergonomie, Dreame a bien peaufiné sa copie avec d’excellentes idées pour faciliter la vie de l’utilisateur. Un socle à placer au sol permet de ranger une bonne partie des accessoires. Il n’y aura donc pas de trous à faire dans le mur comme c’est le cas pour le R20.

Dreame Z30 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

En revanche, il faut prendre garde à bien clipser dans le socle fourni l’élément en plastique sur lequel accrocher l’aspirateur Z30 (Corps + tube + l’une des brosses principales). Il serait dommage que l’appareil soit endommagé à l’occasion d’une chute.

On apprécie également le gros bouton situé sous le réceptacle à poussière et qui permet d’évacuer facilement son contenu directement dans une poubelle sans se salir les mains. Prenez garde à ne pas confondre avec les boutons sur les côtés qui servent à éjecter le réceptacle du corps !

Vidage du Z30 / Crédit : Dreame Lavage d’un filtre / Crédit : Dreame

On vous conseille de vider systématiquement ce bac après la tâche, car si vous oubliez et que vous vous baladez avec l’aspirateur, réceptacle plein, vous risquez de semer sur votre passage une partie de son contenu… D’une manière générale, tout est aisément démontable. L’entretien de l’aspirateur s’avère donc pratique et rapide. on peut même laver jusqu’aux filtres à l’intérieur du corps.

Un équipement complet et le plein d’accessoires

Comme évoqué précédemment, le moteur du Z30 (TurboMotor) est extrêmement puissant (310 AirWatts) ce qui est supérieur au plus puissant des Dyson, tel le Gen5detect Absolute présent dans notre guide d’achat Dyson et ses 280 AirWatts. Mais la puissance d’aspiration ne fait pas tout et Dreame l’a bien compris. Son Z30 est aussi équipé d’un système de filtration de type HEPA H14 (de qualité médicale), avec une efficacité jusqu’à 99,99 %.

Deux brosses principales sont fournies, l’une multisurfaces (pour les tapis et moquettes ci-dessus) et l’une pour sols durs (comme le carrelage). Toutes deux profitent d’un système d’éclairage qui vous permet de ne laisser échapper aucune poussière, si petite soit-elle sur le sol. La brosse pour sols durs ci-dessous peut nettoyer jusqu’au plus près des plinthes ou de murs (7 mm), mais seulement du côté droit.

En mode automatique, l’appareil peut adapter sa puissance d’aspiration en fonction du niveau de saleté. Au niveau de l’affichage, un demi cercle vert, orange ou rouge vous signale si le travail est fait ou s’il faut continuer à aspirer la zone. En mode éco, l’aspiration est sur son niveau le plus bas, mais l’autonomie est alors privilégiée.

Dreame Z30 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Le mode Turbo est celui qui délivre la puissance maximum. C’est le plus gourmand en énergie et le plus bruyant (au-delà des 59 dB annoncés pour le fonctionnement de base). Cela reste toutefois raisonnable pour 310 Airwatts !

Dreame Z30 – Mode Eco Dreame Z30 – Mode Auto Dreame Z30 – Mode Turbo

Enfin, l’appareil est livré avec de nombreux accessoires pour aspirer bien plus que les sols, comme on l’a vu précédemment. La mini-brosse motorisée avec un rouleau anti-emmêlement est, par exemple, pratique pour aspirer des poils d’animaux sur un canapé ou les sièges d’un véhicule. Bien plus originale, un accessoire pour brosser votre animal de compagnie à poils longs est inclus.

Un fonctionnement efficace

L’aspiration même hors mode Turbo – un peu bruyant – est excellente qu’il s’agisse d’éradiquer de petits débris ou de minuscules poussières. Les brosses principales sont faciles à manœuvrer au sol, la seule limite étant le poids de l’ensemble (environ 3kg) qui peut gêner au bout d’un certain temps dans les virages. L’éclairage puissant permet de se focaliser sur les zones les plus sales et de vérifier que rien ne vous a échappé, même dans les coins les plus sombres. Sur la brosse multisurfaces, il y a un petit interrupteur qui permet de mieux gérer le flux d’air en fonctions du type de sol et de débris.

Dreame Z30 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Le seul vrai bémol vient de l’outil de toilettage que Dreame n’a pas exploité à fond. Si sa conception est astucieuse grâce à un bouton qui permet d’évacuer automatiquement les poils vers le réceptacle, on aurait apprécié un adaptateur spécifique entre l’outil et le corps du Z30. Le tuyau de rallonge extensible n’est pas suffisamment long et le corps n’est pas vraiment prévu pour être posé au sol. Il a tendance à basculer ce qui gêne les manipulations de l’animal. Avec le bruit du moteur à proximité, il n’est pas certain ce dernier se laisse faire. Tout dépendra de son caractère.

Dreame Z30 et son outil de toilettage / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

L’écran permet de vérifier le niveau d’autonomie en permanence et en pourcentage. C’est le nombre le plus grand affiché, mais on l’aurait bien vu encore plus grand. les autres données portent sur la taille et le nombre de particules aspirées.

Dreame Z30 et son compteur de particules / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

C’est amusant, mais au bout d’un moment, on ne regarde même plus, car ce n’est pas forcément utile…

Une excellente autonomie

La batterie du Dreame Z30 est suffisante pour venir à bout des tâches ménagères dans un très grand appartement ou une maison de bonne taille. Les 90 minutes annoncées par Dreame ne peuvent être atteintes qu’en mode éco pour le simple entretien d’une surface peu poussiéreuse (une tache quotidienne, par exemple). En mode auto, étant donné que le niveau d’aspiration varie en fonction de la saleté, difficile de vous donner une donnée précise. Nous n’avons perdu que 20% en 20 mn en aspirant soigneusement près de 50 m² de carrelage et tapis. Autant dire que vous serez à l’aise au moins une heure dans ce mode.

Dreame Z30 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

En abusant du mode Turbo, la batterie fond comme neige au soleil. Comptez une quinzaine de minutes pour la vider, mais bien sûr ce mode qui fait chauffer le Z30 n’est normalement pas à utiliser outre mesure, seulement sur des zones coriaces. Du côté du chargement, c’est un peu long, mais moins que ce qu’annonce Dreame. Comptez environ 3h30 pour atteindre les 100 %, en veillant à laisser refroidir le moteur avant de brancher le Z30 sur le secteur, pour éviter de ralentir la charge.

Notre verdict