Meilleures TV TCL : quel modèle acheter en 2024 ? 

TCL 55C735, la TV gaming au meilleur prix
TCL 65C745, le bon rapport qualité/prix
TCL 65C935, le meilleur téléviseur TCL

TCL n’est pas la marque la plus connue dans le domaine de la télévision. Et pourtant, le fabricant chinois a réussi à s’imposer sur un marché très compétitif grâce à des tarifs particulièrement agressifs. Il n’empêche, que les TV du constructeur sont des produits de qualité. Elles sont tout à fait à même de tenir tête au géant du marché comme Sony, LG ou Samsung en termes d’entrée et de milieu de gamme.

Mais comme toujours avec les téléviseurs, il est parfois difficile de s’y retrouver au milieu de cette myriade de modèles. De même, les coûts peuvent fortement varier d’un produit à l’autre. Mais quoiqu’il arrive, l’entreprise est réputée pour ses produits à l’excellent rapport qualité/prix. Voici notre comparatif des meilleures TV TCL de 2024.

À lire aussi : découvrez notre sélection des meilleures TV 4K, LED et OLED

TCL 65P638, le meilleur premier prix

TCL 65P638 Le meilleur premier prix













On aime Tarif abordable

Google TV très facile à prendre en main

Large diagonale

Qualité d'image correcte

Connectique suffisante pour ce type de produit On n'aime pas Taux de rafraîchissement limité

Pas la plus adaptée au gaming

Pour débuter ce comparatif, nous vous proposons un des téléviseurs les plus abordables du fabricant, la TCL 65P638. On va tout de suite le dire, ce n’est clairement pas le meilleur modèle de la marque. Mais si votre budget est limité et vous souhaitez une diagonale de 65 pouces, alors elle devient un choix intéressant.

Dans tous les cas, elle dispose d’une dalle LCD avec un rétroéclairage LED. Seul bémol, le taux de rafraîchissement ne dépasse pas les 50 Hz. Même si sur le papier, on peut être sceptique, à la pratique la qualité d’image se montre plutôt bonne. Ce n’est pas incroyable, mais cela reste suffisant pour regarder ses films et ses séries préférées. D’ailleurs, elle supporte le HDR10, le HLG et le Dolby Vision.

D’autre part, comme vous allez le constater pendant de ce comparatif, les connectiques sont toujours très complètes chez TCL. La 65P638 ne déroge pas à cette règle. Elle embarque 3 ports HDMI (compatibles 2.1), un port USB 3.0, un connecteur Ethernet et une prise RJ-45. Ensuite, elle dispose de la fonctionnalité ALLM pour le gaming, cependant, ce n’est clairement pas le meilleur produit pour ce type de pratique.

Dernier point, la puissance sonore déployée est de 20W. Si la partie son est importante pour vous, mieux vaut se tourner vers un système dédié. Pour finir, elle existe également en 43, 50, 55 et 58 pouces.

TCL 65C845, La meilleure TV mini-LED de TCL

TCL 65C845 La meilleure TV mini-LED de TCL









On aime Superbe qualité d'affichage

Toujours un très bon système son

Ecosystème Google TV

Parfaitement adaptée pour le gaming

Luminosité élevée On n'aime pas Connectique qui n'évolue pas

Une télécommande contre deux pour la TCL 65C835

Nous passons désormais au téléviseur TCL 65C845. Dans l’ensemble, cette TV reprend les éléments qui ont fait le succès de son aînée, mais elle améliore certains points, dont le plus important : la qualité d’affichage. Pour commencer, ici aussi on trouve une dalle LCD de 65 pouces avec un système de rétroéclairage mini-LED. De même, la fréquence est de 144 Hz (240 Hz en mode Game Accelerator).

Côté nouveauté, le fabricant annonce une luminosité maximale de 2000 nits (soit le double de celle de la TCL 65C835). Sinon on retrouve exactement la même connectique (avec deux ports HDMI 2.1) et on regrette toujours de n’avoir accès qu’à un seul port USB. Enfin, cela n’est pas non plus un problème pour tout le monde. Autre différence, une seule télécommande est livrée dans la boîte (contre 2 pour l’ancienne génération). Cette dernière est en quelque sorte une fusion des deux et elle est toujours équipée d’un micro.

Sinon, elle est toujours compatible avec les principaux standards HDR comme le HDR10 et le Dolby Vision. De même, le système de son délivre exactement la même puissance de 60W au total. Pour finir, elle existe également en 55, 75 et 85 pouces de diagonale. En résumé, cette TCL 65C845 embarque d’intéressantes nouveautés. De plus, son mode Game Accelerator la rend particulièrement intéressante pour les possesseurs de PS5 et/ou de Xbox Series X/S.

À lire aussi : notre test complet de la TCL 65C845

TCL 50QLED760, le téléviseur TCL QLED au meilleur prix

TCL 50QLED760 Le téléviseur TCL QLED au meilleur prix

On aime Tarif abordable

Bonne qualité d'image

Connectique complète

Deux télécommandes On n'aime pas Seulement 60 Hz

HDR peu performant

Avec la TCL 50QLED760, on arrive sur les appareils de la marque utilisant la technologie QLED. Si nous avons sélectionné ce modèle, c’est à cause de son tarif très bas pour un produit utilisant ce type de dalle. Cependant, pour ce prix, il est obligatoire de faire quelques sacrifices du côté des performances.

Tout d’abord, on trouve ici une diagonale de 50 pouces. C’est petit, mais si vous avez peu de recul entre votre TV et votre canapé, c’est un bon choix. Mais ce n’est pas un produit adapté au gaming. En effet, sa fréquence est bloquée à 60 Hz. Cette partie est véritablement le point faible de ce téléviseur (surtout avec la présence de la 4K). Rassurez-vous, la qualité d’image reste en elle-même très bonne. De plus, elle est compatible avec les standards HDR10/10+ et Dolby Vision.

Mais hélas, on ne peut pas en profiter à fond. Au niveau de la connectique, elle possède l’essentiel, comme tous les modèles du fabricant. Là aussi, c’est dommage d’avoir 2 ports HDMI 2.1 avec une fréquence bloquée à 60 Hz. Enfin, elle fonctionne également avec Google TV avec l’assistant vocal qui convient.

Dernier point elle est livrée avec deux télécommandes similaires à celles présentées précédemment. Elle existe également avec des diagonales de 55, 65, 75 pouces.

TCL 55C735, la TV gaming au meilleur prix

TCL 55C735 La TV gaming au meilleur prix







On aime Très bonne qualité d'image

Adaptée au gaming

Deux télécommandes

Écosystème toujours aussi intuitif

Consommation électrique convenable On n'aime pas Luminosité un peu limitée

Absence filtre antireflet

On continue ce comparatif avec la TCL 55C735. Si vous avez besoin d’une TV adaptée au gaming et que votre budget est limité, c’est un excellent choix. Cette version dispose d’une dalle LCD de 55 pouces accompagnée d’un rétroéclairage mini-LED. Comme les autres modèles présentés jusque-là, elle possède une fréquence maximale de 144 Hz. L’ensemble réussit à délivrer des images de très bonne qualité, avec de superbes couleurs.

Enfin, on note un design avec des bords fins et un pied central, qui lui permettent de bien s’intégrer dans son environnement. Pour revenir à la partie technique, elle embarque quatre connecteurs HDMI dont deux de type 2.1 supportant le VRR et l’ALLM. De même, elle est compatible avec les standards HDR10, HDR10+, HLG et Dolby Vision et 4K. Pour le reste, on trouve la même connectique que l’essentiel des produits de la marque, dont un unique port USB 2.0, une prise casque, un port Ethernet et une sortie audio numérique optique.

Enfin, il y a aussi les fonctionnalités Wifi et Bluetooth. Et pour ne rien gâcher, on retrouve l’excellent écosystème Google TV. On ne présente plus ce dernier qui se montre toujours aussi réussi. Pour finir, ce téléviseur est fourni avec deux télécommandes. Une première classique et une seconde offrant des raccourcis vers certaines applications (Netflix, YouTube, etc.). Elle embarque également un micro. Si une diagonale de 55 pouces vous semble trop petite, elle se décline en 65, 75, 85 et même 98 pouces. Mais il faudra débourser presque 3000 euros pour cette dernière.

TCL 65C935, le meilleur téléviseur TCL

TCL 65C935 Le meilleur téléviseur TCL











On aime Superbe qualité d'affichage

Deux télécommande et interface ergonomique

Parfaitement adaptée au gaming

Très bon pic de luminosité

Bons contrastes On n'aime pas Consommation élevée

On arrive sur les téléviseurs haut de gamme du fabricant chinois avec la TCL 65C935. D’ailleurs, pour un modèle de cette catégorie, son prix de 1399 euros est loin d’être excessif. Comme souvent avec les TV de la marque, on trouve une dalle LCD (ici de 65 pouces) avec un système de rétroéclairage mini-LED. De même la fréquence est ici aussi de 144 Hz.

Sa particularité se situe au niveau du nombre de LED. En effet, elle en possède pas moins de 8640 réparties dans 1080 zones. À titre de comparaison, la TCL 65C835 que nous avons présentée précédemment dispose seulement de 288 zones. En bref, la qualité d’image est juste excellente sur cette télévision. Ensuite, elle est compatible avec les différents formats HDR comme le HDR10/10+, HLG et Dolby Vision.

Pour la partie connectique, elle dispose de 4 ports HDMI, dont deux compatibles HDMI 2.1. Ces derniers supportent également le VRR et l’ALLM. Ce tout en fait un produit parfaitement adapté aux possesseurs de PlayStation 5 et de Xbox Series X/S. Pour le reste, c’est du classique avec un port USB 2.0, une prise casque, une sortie audio numérique optique, un port Ethernet, etc. Bien évidemment, elle fonctionne aussi avec Wifi et Bluetooth.

Enfin, une fois n’est pas coutume, on retrouve l’écosystème Google TV. L’ensemble est livré avec deux télécommandes similaires à celles présentées plus haut. Dernière chose, la partie audio qui est très réussie. En effet, elle est équipée de deux enceintes de 15W et d’un caisson de 30W pour un résultat très convaincant. Elle existe dans une autre version de 75 pouces à 1990 euros.

TCL 65C745, le bon rapport qualité/prix

TCL 65C745 Le bon rapport qualité/prix















On aime Bon rapport qualité/prix

Bonne qualité d'affichage

Parfaite pour le gaming

Interface ergonomique On n'aime pas Une seule télécommande

Luminosité un peu limitée

Pour finir ce comparatif, nous allons évoquer la TCL 65C745. C’est probablement le modèle avec le meilleur rapport qualité prix du constructeur. Ce dernier propose généralement des appareils avec la technologie LED, mais ici nous sommes sur une dalle QLED de 65 pouces. La luminosité maximale est de 1000 nits (un peu décevant sur ce point) et la fréquence de rafraîchissement native est de 144 Hz. Quoiqu’il arrive, le rendu est excellent.

En termes de connectique, elle dispose de 4 ports HDMI tous en 2.1. Ce qui est une chose rare chez TCL, mais très plaisante à avoir sur un produit à ce prix. Cela offre évidemment la compatibilité VRR, FreeSync et ALLM. Pour le reste, c’est la même chose qu’avec les autres téléviseurs. On trouve notamment un port USB 2.0, une sortie audio numérique optique, etc. Dans tous les cas, cette TV est parfaite pour le gaming.

Côté son, ce n’est pas la meilleure du fabricant, mais la puissance offerte reste honorable. Cependant, une seule télécommande est livrée dans la boîte contre deux dans la plupart des cas. Dans l’ensemble, ce n’est pas très dérangeant. Pour finir, pas vraiment besoin de l’énoncer, mais on trouve l’écosystème Google TV. Dernier point, elle est disponible avec des diagonales de 55 et 75 pouces. D’ailleurs, des versions de 86 et 98 pouces devraient arriver plus tard sur le marché.

🇨🇳 Quelle est l’origine de la marque TCL ?

La marque TCL (The Creative Life) n’est pas encore très connue en France, et en Europe en général. Pourtant, il s’agit d’une entreprise chinoise fondée en 1981. Elle est arrivée sur le marché de la télévision en rachetant le géant Thomson en 2003. Mais elle est également présente dans d’autres secteurs comme celui des smartphones. Là aussi, le fabricant n’est pas très connu, mais il est possible de trouver ses modèles sur des sites comme Amazon. Dans tous les cas, la marque réussit à commercialiser des téléviseurs avec un rapport qualité/prix unique dans ce secteur. Si vous avez un budget limité (et que vous êtes un adepte de Google TV) c’est toujours une bonne idée de se tourner vers les TV TCL.

🤔 Est-ce que TCL est une bonne marque de télévision ?

Comme nous l’avons plusieurs fois répété lors de comparatif, TCL est connu pour fournir des téléviseurs avec un excellent rapport qualité/prix. Cela s’explique par différents facteurs. Tout d’abord, ce sont des produits fiables, ce qui est un point essentiel quand on achète une télévision. De même elles offrent une excellente qualité d’image. Sans toujours être au niveau de ses concurrents comme Samsung, Sony ou LG, la marque chinoise n’a pas non plus à pâlir de la comparaison.

Cependant, si on évoque les produits haut de gamme, ce n’est pas non plus le meilleur constructeur du marché. D’autre part, si vous cherchez une TV gaming abordable, TCL est une valeur sûre. De même, tous ses modèles (sauf exception) fonctionnent avec l’écosystème Google TV. Ce dernier est très intuitif et particulièrement complet.

