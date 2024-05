Test 65C805 : essai transformé pour la TV LCD micro LED la plus abordable de TCL

Malgré son tout petit prix, la 65C805 de TCL a plusieurs cordes à son arc : technologie QD pour de superbes couleurs, rétro éclairage mini LED pour des contrastes renforcés, support des modes HDR10+ et Dolby Vision, une fréquence maximale de 144 Hz (voire même 240 Hz !) pour les joueurs sur PC et Google TV.

Depuis quelques années, le chinois TCL est un fabricant de TV qui devient de plus en plus connu et apprécié. Sa spécificité réside dans le fait qu’il ne dispose pas de modèle OLED à son catalogue (il partage d’ailleurs cette caractéristique avec un autre fabricant chinois, Hisense). Les TV TCL n’exploitent donc que la technologie LCD, avec un rétro éclairage LED ou mini LED, en 4K ou en 8K.

TCL 65C805 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

La qualité d’affichage de ses modèles de la série C est renforcée par la technologie Quantum Dot (point quantique), alors que les TV de la série P en sont dépourvues. Et force est de constater que la technologie LCD a permis au constructeur de proposer des TV offrant un excellent rapport qualité / prix, ce qui l’a sans doute aidé à devenir un concurrent sérieux pour les coréens (Samsung et LG) et les japonais (Sony et Panasonic) sur le marché mondial.

La TV 65C805 constitue l’entrée de gamme de l’offre LCD à rétro éclairage mini LED du constructeur. Voyons si ses prestations sont aussi satisfaisantes que celles de sa grande sœur, la TCL 65C845 que nous avons testée en juillet dernier.

TCL 65C805 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Quelles sont les caractéristiques techniques de la TV TCL 65C805 ?

La TV 65C805 exploite la même technologie LCD / mini LED que la 65C845, mais avec un rétro éclairage divisé en un nombre de zones indépendantes un peu moins élevé, ce qui influe légèrement sur la qualité du Local Dimming et la luminosité maximale affichable. Pour les joueurs, les modes 4K en 144 Hz et la technologie DLG permettent d’offrir les meilleures performances, quel que soit l’équipement utilisé.

Technologie : LCD VA

Type de rétro éclairage : mini LED

Processeur : AiPQ 3.0

Fréquence maximale : 144 Hz (240 Hz en mode DLG)

Compatibilité HDR : HDR10, HDR10+, Dolby Vision IQ

Nombre de tuners numériques : 1

Connectique : 2 HDMI 2.0 (4K @ 60 Hz) et 2.1 (4K @ 120 / 144 Hz, eARC, ALLM, VRR, AMD Freesync Premium), 1 USB, Ethernet, numérique optique

Sans fil : Wi-Fi 6 (ac), Bluetooth

Son : 2.0, 30 W

Système d’exploitation : Google TV

TCL 65C805 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Quel est le prix de la TCL 65C805 ?

Actuellement, grâce à une remise de 11 %, par exemple chez Fnac et Darty, le prix de la 65C805 passe de 899 € à seulement 799 €, pour le modèle de 65 pouces.

Ce prix passe à 749 € si on préfère se tourner vers la version de 55 pouces, et à 1399 € si – au contraire – on opte pour la taille au dessus (75 pouces).

TCL 65C805 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Signalons que la TCL 65C845, qui dispose d’un dispositif de rétro éclairage un peu plus précis (images plus contrastées et plus lumineuses) et d’un système audio Onkyo 2.1, a été lancée à 1399 € et a vu son prix baisser au fil des mois pour passer aujourd’hui sous la barre des 1000 € (999 € !).

La différence de prix entre la 65C805 et la 65C845 est donc en ce moment de 20 %, ce qui n’est pas négligeable !

Les offres alternatives de TV LCD mini LED et QLED à ce prix sont très rares ! On peut citer la 65U7KQ du constructeur Hisense. Proposée à 899 €, elle se distingue par son interface connectée propriétaire (Vidaa), un système audio 2.1 de 40 W et la technologie HSR, qui lui permet d’afficher elle aussi les signaux 4K en 120 Hz, provenant par exemple d’une console de jeux ou d’un PC, en 3840 x 1080 pixels avec une fluidité extrême, en 240 Hz !

TCL 65C805 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Design séduisant, quasiment inchangé par rapport à la 65C845

De face, la TCL 65C805 ressemble comme deux gouttes d’eau à sa grande sœur, la 65C845. On retrouve ainsi un cadre un aluminium brossé noir, avec des bords très fins. Le pied central est constitué d’un socle carré métallique de 30 cm de côté, très lourd pour assurer une bonne stabilité, et d’un coffrage en plastique, qui fait la liaison avec la TV. Ce dernier fait également office de passe câbles. L’ensemble s’avère assez design.

Ainsi équipée, la TV peut donc facilement être posée sur un petit meuble (encore faut-il qu’il supporte un poids de 20 kg).

TCL 65C805 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide TCL 65C805 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Sous le logo TCL placé sous l’écran, on trouve un interrupteur qui permet de désactiver le micro qui complète celui qui est intégré à la télécommande et qui permet de converser avec l’assistant de Google.

Pour le reste, la TV mesure 8 cm d’épaisseur et le bas de la dalle est distante de 6 cm avec le bas du meuble, ce qui laisse suffisamment de place pour installer une barre de son sans que celle-ci ne gêne la réception des signaux de la télécommande (le capteur infra rouge est placé au niveau du logo TCL).

TCL 65C805 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

D’autre part, la connectique vidéo est composée de deux ports HDMI 2.1 (le premier supporte une fréquence de 144 Hz, contre 120 Hz pour le second), auxquels s’ajoutent deux autres au standard HDMI 2.0, qui ne supporte “que” la définition 4K en 60 Hz (dont un peut être utilisé pour relier une barre de son compatible eARC). L’ensemble est complété par un port USB 3.0, un connecteur Ethernet, les prises antenne et une sortie audio numérique optique.

Pour le son, la TCL 65C805 est équipée de deux haut-parleurs, qui restituent une puissance maximale de 30 W. Ces derniers délivrent une qualité audio stéréo basique, correcte sans plus. Cela s’explique par la disparition du caisson de basses de 20 W présent au dos de la 65C845 (cette absence est la seule différence visible entre les deux TV TCL). Du coup, le son manque cruellement d’impact. L’ajout d’une barre de son est recommandé si on désire profiter de ses films et séries dans de meilleures conditions audio.

TCL 65C805 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Une qualité d’affichage convaincante

A l’instar de la 65C845, la TCL 65C805 embarque une dalle LCD VA. Cette technologie LCD est connue pour offrir généralement de bons contrastes. Elle est assistée par la technologie Quantum Dot, qui permet d’améliorer la restitution des couleurs.

Si les contrastes et les couleurs sont donc au rendez-vous, la dalle LCD s’avère assez brillante (comme très souvent). Conséquence, comme on peut le voir sur la photo ci dessous, certaines images seront plus ou moins parasitées (surtout celles comportant de grandes zones sombres) par le reflet de votre environnement.

La 65C805 a également l’avantage d’intégrer un rétro éclairage de type mini LED. Bon point, les très nombreuses LED, placées derrière toute la dalle, sont gérées sur un grand nombre de zones indépendantes les unes des autres (512 en l’occurrence sur ce modèle de 65 pouces).

Rappelons que plus ce nombre est élevé, plus la TV est en mesure de contrôler précisément son rétro éclairage (Local Dimming) et le contraste global de l’image s’en trouve accru. Cela permet aussi de réduire les fuites de lumières (l’effet de blooming), parfois visible autour les objets lumineux affichés sur un fond noir. Réduire…mais pas éliminer ! En effet, le halo lumineux indésirable est toujours plus ou moins visible, en particulier sur les sous-titres qui sont affichés dans la bande noire située sous l’image.

TCL 65C805 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Rappelons que la 65C845 est en mesure de gérer pas moins de 576 zones de rétro éclairages, ce qui lui permet d’offrir un Local Dimming légèrement plus performant.

Autre avantage de la TCL 65C805 : elle est compatible avec les standards HDR10+ et Dolby Vision IQ (Ce dernier fonctionne en coordination avec le capteur de luminosité de la TV pour pour offrir les meilleurs réglages même si l’éclairage ambiant varie). Rappelons que les TV de Samsung ne sont pas compatibles avec le mode HDR10. La TV offre donc une qualité d’affichage optimale, quelle que soit la source vidéo ou le service de streaming vidéo.

TCL 65C805 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Certes, les séquences vidéo HDR n’offrent pas un pic de luminosité aussi élevé que sur d’autres TV, plus haut de gamme et donc plus onéreuses. Elles s’avèrent toutefois suffisamment lumineuses pour profiter des ses contenus en plein jour dans d’excellentes conditions. A fortiori, lorsque la pièce est plongée dans l’obscurité, le rendu visuel s’avère très satisfaisant, avec des effets lumineux convaincants lors des scènes se déroulant la nuit.

Lorsque l’option Local Dimming est activée, la profondeur du noir dans les zones non éclairées de l’image s’avère particulièrement convaincante. Bien sur, dans ce domaine, la technologie LCD ne peut pas rivaliser avec l’OLED (mais les TV de LG OLED ou Samsung QD-OLED sont beaucoup plus onéreuses !)

TCL 65C805 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Et, pour assurer une parfaite fluidité d’affichage, la TCL 65C805 supporte une fréquence maximale de 144 Hz, en 4K, uniquement sur le premier connecteur HDMI 2.1 (rappelons que cette fréquence n’est exploitable qu’avec les PC gamer très performants), contre “seulement 120 Hz pour le second (pour les consoles de jeu Sony PS5 et Microsoft Xbox X). Les deux derniers étant limités à 60 Hz, ils peuvent être réservés au branchement d’un lecteur DVD / Blu-Ray ou d’une “ancienne” console.

D’autre part, la TV dispose d’un mode DLG (Dual Line Gate) qui permet d’atteindre une fluidité extrême, grâce à des animations comportant pas moins de 240 Hz. Pour arriver à ce résultat, la “ruse d’affichage” consiste à réduire de moitié la définition horizontale des images 4K @ 120 Hz reçues par la TV, afin d’afficher chaque ligne impaire deux fois de suite. On atteint ainsi une image en 3840 x 1080 pixels et en 240 Hz. Ce mode peut également être utilisé pour améliorer la fluidité d’affichage d’une source 4K en 60 Hz (qui passe du coup en 120 Hz). Pour exploiter ce mode, il faut se placer dans le mode jeu (Game Master), dans lequel la TV offre le retard d’affichage (Input Lag) le plus bas, grâce à la technologie ALLM (Auto Low Latency Mode).

TCL 65C805 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Google TV : une interface réactive et complète

A l’instar des TV Sony ou Philips, la TCL 65C805 exploite l’interface connectée Google TV. Celle-ci met en avant divers types de programmes disponibles sur les différent services de streaming vidéo (Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Youtube, etc.) et permet d’accéder à un ce catalogue d’applications très riche. Bon point, la navigation dans les menus et l’accès aux contenus s’effectuent rapidement rapidement, de manière intuitive.

TCL 65C805 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

La TV est accompagnée d’une télécommande tout ce qu’il y a de plus classique. Ainsi, elle est dotée de touches d’accès direct aux principaux services de streaming vidéo (Netflix, Youtube, Amazon Prime Video), à un navigateur Web et à deux autres services TCL (TCL Home et TCL Channel, dont on peut se passer aisément). Dommage qu’il ne soit pas possible de modifier ces deux derniers boutons pour accéder directement à Disney+, Canal+, Spotify ou tout autre application plus pertinente. Une autre touche permet d’activer le micro, toujours pratique pour lancer rapidement une application, poser des questions au Google Assistant ou pour rechercher certains contenus.

La télécommande n’est pas rétro éclairée, comme celles qui accompagnent la Sony Bravia XR-A95L ou la Philips 65 OLED908, que nous avons testées il y a quelques mois. Bien sur, compte tenu du prix très raisonnable de la TCL 65C805, il est difficile tenir rigueur au constructeur sur ce point.

TCL 65C805 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Enfin, pour ce qui concerne les différents menus de paramétrage de la TV, deux options sont possibles. En effet, on peut tout d’abord utiliser le menu principal (bouton “paramètres”), qui s’affiche sur la partie droite de l’image, pour lancer manuellement l’économiseur d’écran ou accéder à toutes les options liées aux réglages de l’image (luminosité, contrastes, couleurs, gestion des objets en mouvements, etc.

Une autre option consiste à appuyer sur une autre touche de la télécommande pour faire apparaître une petite barre de menu au bas de l’image, qui permet de modifier rapidement les profils liés à l’image, au son, etc.

TCL 65C805 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide TCL 65C805 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

