Quelle TV 65 pouces acheter ?

Les TV de 65 pouces ont le vent en poupe ! C’est l’idéal dans un salon pour offrir un grand spectacle. Pour regarder les programmes de la TNT ou des films en streaming, pour jouer avec une console ou un ordinateur, ou encore pour accéder à divers services en ligne, elles sont de plus en plus abordables. Voici nos recommandations.

Selon la société GfK, qui analyse tous les ans le marché de l’électronique grand public (entre autres !), l’année 2021 a été marquée par une forte évolution des ventes de TV premium (OLED, QLED et mini LED) et de grandes taille. Ainsi, avec une progression de +9 % en 2021 par rapport à 2020, les TV de 65 pouces représentent 32 % du marché (en chiffre d’affaire). Les prix moyens s’établissent à environ 900 € pour un modèle QLED et 1500 € pour une TV OLED.

Et lorsqu’on regarde les gammes des constructeurs, on constate effectivement que les TV 65 pouces sont en passe de devenir la norme, puisque les modèles de 75 pouces et 85 pouces sont désormais disponibles dans quasiment toutes les gammes, chez Samsung par exemple. Ce dernier proposait même l’année dernière, dans sa gamme QN90A, une TV de 98 pouces (le constructeur avait peut être vu trop grand pour le coup car cette taille n’est plus au catalogue 2022 !). De son côté, TCL propose également dans sa gamme 2022 un modèle LCD QLED de 98 pouces, la 98C735 (6990 € chez Boulanger !).

Avec des prix de plus en plus attractifs et une taille idéale pour regarder films et série, mais aussi pour jouer, avec une console ou un ordinateur, les TV de 65 pouces s’affirment aujourd’hui comme l’élément central du salon. Voici les modèles qui, selon nous, sont dignes d’intérêt si vous envisagez de vous équiper dans un futur proche.

TCL 65P725 Meilleure TV 65'' à petit prix 699€ > Darty On aime Android TV

Compatibilité Dolby Vision et HDR10

Google Assistant

HDMI 2.1 avec ALLM On n’aime pas Dalle 50 Hz Verdict : Malgré son tout petit prix, cette TV TCL ne manque pas d’attrait, avec en particulier son portail d’applications connectées fonctionnant sous Android TV. Et si sa dalle n’exploite pas la technologie QLED et ne fonctionne qu’en 50 Hz, les joueurs peuvent exploiter leur console ou leur ordinateur en 4K avec un retard d’affichage (input lag) réduit, grâce au mode ALLM. Sans oublier la possibilité de poser des questions ou de donner des instructions à l’assistant intelligent de Google. Sa remplaçante dans la gamme 2022 de TCL, la 65P735, est proposée à 899 €, alors qu’elle n’offre pas d’avancée technologique notable.

TCL 65C729 TV 65'' offrant le meilleur rapport qualité/prix 899,99€ > Darty On aime Technologie QLED

Dalle 100 Hz

Android TV

Compatibilité Dolby Vision On n’aime pas Luminosité trop limitée pour les contenus HDR Verdict : Avec sa dalle LCD QLED 120 Hz, ses connecteurs HDMI 2.1 (ALLM, VRR), sa compatibilité FreeSync et son portail connecté Android TV, la 65C729 s’avère polyvalente à souhait. Seule sa faible luminosité maximale ne permet pas de tirer le meilleur parti des contenus HDR (contrairement à certaines TV plus onéreuses). Sa remplaçante dans la gamme 2022 de TCL, proposée au même prix depuis peu, est la 65C635. Elle supporte une fréquence de rafraichissement maximale poussée à 144 Hz. Les futurs tests diront si elle offre une meilleure luminosité…

Samsung The Frame QE65LS03A Meilleure TV 65'' pour une installation murale 1099€ > Rue du Commerce On aime Technologie Quantum Dot

Dalle VA assez peu réflective

Mode jeu avec faible input lag

HDMI 2.1 (VRR, ALLM, 4K 120 Hz, eARC)

Boîtier OneConnect

Plusieurs encadrements optionnels On n’aime pas Luminosité maximale limitée

Incompatible Dobly Vision

Angles de vision étroits Verdict : Excellent rapport qualité / prix pour cette TV qui se transforme en œuvre d’art lorsqu’elle n’est pas utilisée (avec cadres personnalisables !). Dalle LCD VA qui ne risque pas de souffrir d’un effet de marquage comme cela pourrait être le cas de sa concurrente, la OLED65G1. Cette dernière étant dotée de la dalle OLED EVO de LG est moins bon marché (1990 €), mais offre une bien meilleure qualité d’affichage, avec une bonne luminosité pour les contenus HDR.

LG OLED65B1 Meilleure TV 65'' pour les cinéphiles 1339€ > Rue du Commerce On aime Qualité d'affichage

Dalle OLED 120 Hz

Grands angles de vision

Reflets peu visibles

Ports HDMI 2.1 (eARC, VRR, ALLM, 4K 120 Hz)

Pied central On n’aime pas Pas la plus haute luminosité du marché

Risque de marquage Verdict : Plus perfectionnée que la OLED65A1, avec sa dalle OLED supportant une fréquence de 120 Hz et ses connecteurs HDMI 2.1, la OLED65B1 offre également des images plus lumineuses, avec moins de reflets. C’est intéressant si on désire jouer sur sa TV. Si sa luminosité maximale n’est pas encore au top, elle offre un bon rapport qualité/prix. Pour corriger cela, on peut opter pour le haut de gamme LG, la OLED65C1 (ou mieux, la Panasonic TX-JZ2000 !). Mais les prix sont plus élevés ! Les modèles 2022 de LG, les OLED65A2, OLED65B2 et OLED65C2, mais le surcoût n’est pas négligeable, en raison – entre autres – d’un nouveau processeur.

Samsung QE65QN90A Meilleure TV 65'' pouces Mini LED 1799€ > Darty On aime Excellente qualité d'affichage en toutes circonstances

Rétro éclairage Mini LED

Technologie Quantum dot

Bons angles de vision

Reflets très peu visibles

Compatibilité FreeSync

Très faible Input Lag

HDMI 2.1 (ALLM, VRR, 4K 120 Hz, eARC) On n’aime pas Incompatible Doby Vision Verdict : Vaisseau amiral de la gamme Mini LED 4K de Samsung l’année dernière, cette TV étonne par sa très grande luminosité et ses noirs très profonds. Cela lui permet de délivrer une grande qualité d’affichage de jour comme de nuit, avec des contenus HDR. Elle est également adaptée aux dernières consoles de jeu.

Panasonic TX-65JZ2000E La TV offrant le meilleur son 3019,90€ > Amazon On aime 11 haut-parleurs pour un son Dolby Atmos

Dalle OLED très lumineuse

Pied central pivotant

HDMI 2.0 (VRR, ALLM, 4KI 100 Hz) On n’aime pas Portail connecté peu étoffé Verdict : La Panasonic TX-65JZ2000E est dotée de pas moins de 11 haut-parleurs, qui délivrent une puissance totale de 120 W en mode 5.1.2 (Dolby Atmos). Le résultat est sans appel : le rendu audio Surround 3D s’avère des plus convaincants, ce qui vient compléter avec brio des images de qualité optimale grâce à la technologie OLED. Alternative un peu moins onéreuse (2590 €), la Sony Bravia XR-65A90J (haut de gamme OLED 2021) fait littéralement sortir le son de sa dalle OLED, grâce à la technologie Sony Acoustic Surface Audio+ qui met à profit 4 haut-parleurs d’une puissance de 60 W pour restituer un son d’excellente qualité.

Faut il opter pour une TV de 2022 ou de 2021 ?

La plupart du temps, les évolutions entre une nouvelle TV d’entrée de gamme, de milieu de gamme ou haut de gamme et son équivalent de l’année précédente ne sont pas révolutionnaires. Et comme les nouveaux modèles sont proposés au prix fort pendant leurs premiers mois de commercialisation (généralement entre avril et juin), alors que les TV en vente depuis un an sont en promotion, il peut être avantageux financièrement – car l’économie est généralement de l’ordre de 33 % – de ne pas se précipiter. Surtout si une TV de l’année précédente a été appréciée par les différentes rédactions qui ont pu la tester.

Faut il acheter une TV LED, QLED LED ou QLED Mini LED ?

Plus on investit une somme importante dans sa nouvelle TV LCD, plus elle intègre des technologies récentes et performantes :

Les TV LCD d’entrée de gamme, de premier prix, exploite un rétro éclairage LED, qui apparaît aujourd’hui basique.

En milieu de gamme, la technologie QLED fait son apparition. Rappelons que celle-ci remplace les filtres de couleurs par une couche de points quantiques (quantum dot, selon la dénomination adoptée par Samsung qui est à l’origine de cette innovation). Cela permet d’obtenir des couleurs plus vives et une meilleure luminosité.

fait son apparition. Rappelons que celle-ci remplace les filtres de couleurs par une couche de points quantiques (quantum dot, selon la dénomination adoptée par Samsung qui est à l’origine de cette innovation). Cela permet d’obtenir des couleurs plus vives et une meilleure luminosité. Enfin, les TV LCD haut de gamme embarquent depuis peu un rétro éclairage de type Mini LED, qui permet d’optimiser la fonction de Local Dimming et ainsi offrir des contrastes plus précis (moins de fuites de lumières, ou blooming). Ce système est allié à la technologie QLED sur les TV les plus sophistiquées.

OLED ou QD OLED ?

La dernière évolution en date de la technologie OLED, appelée QD OLED, vient d’être présentée par Samsung, qui attaque ainsi LG sur son propre terrain, en adaptant sa technologie QLED aux dalles OLED. Principales conséquences sur l’affichage : des couleurs plus éclatantes encore et une luminosité accrue (ce qui était jusqu’alors un point faible de la technologie OLED).

La première TV Samsung qui exploite cette technologie est quant à elle déjà en vente, à 3490 € chez Boulanger. Il s’agit de la QE65S95B (qui est également disponible en 55 pouces, la QE55S95B). Sony a également intégré cette technologie à sa gamme de TV 2022, avec les modèles XR-55A95K et XR-65A95K, qui devraient arriver dans les boutiques prochainement.

Quelles fonctions privilégier pour jouer ?

Si on désire utiliser sa TV pour y connecter une console de jeux ou un ordinateur, il est préférable que celle-ci soit dotée de connecteurs HDMI 2.1 et qu’elle offre les fonctionnalités suivantes :

ALLM , ou Auto Low Latency Mode . Ce mode permet à la TV de réduire considérablement l’Input Lag, ou retard d’affichage. il s’agit du temps qui s’écoule entre le moment ou la console ou le PC envoie le signal vidéo et celui ou l’image est effectivement affichée. Si celui-ci est trop grand, le joueur peut être pénalisé dans certains jeux en ligne, comme les FPS (comme Fortnite), où le temps de réaction est critique. Un bon Input Lag est inférieur à 20 ms.

, ou . Ce mode permet à la TV de réduire considérablement l’Input Lag, ou retard d’affichage. il s’agit du temps qui s’écoule entre le moment ou la console ou le PC envoie le signal vidéo et celui ou l’image est effectivement affichée. Si celui-ci est trop grand, le joueur peut être pénalisé dans certains jeux en ligne, comme les FPS (comme Fortnite), où le temps de réaction est critique. Un bon Input Lag est inférieur à 20 ms. Support du mode 4K en 120 Hz . C’est l’idéal pour les possesseurs de consoles de dernière génération (PS5 et Xbox X) pour obtenir des animations beaucoup plus fluides que dans le traditionnel mode 60 Hz.

. C’est l’idéal pour les possesseurs de consoles de dernière génération (PS5 et Xbox X) pour obtenir des animations beaucoup plus fluides que dans le traditionnel mode 60 Hz. VRR, ou Variable Refresh Rate. Cette fonction permet à la TV de synchroniser en temps réel sa fréquence avec le nombre d’images transmises par la console ou l’ordinateur. On évite ainsi les désagréables effets de déchirement d’image qui pourraient être observés lorsque la console n’est pas en mesure de délivrer 120 images par seconde en raison . G-Sync / FreeSync)

Attention au(x) pied(s) de la TV !

Outre le poids de la TV, dont il faut bien sur tenir compte en fonction du meuble sur lequel elle va être posée, un autre facteur peut avoir son importance : la position du ou des pieds. Selon les modèles, elle diffère et ne peut généralement pas être modifiée.

L’option la plus pratique consiste en un seul pied central. Elle permet de poser la TV sur un meuble moins large que celle-ci. Cette disposition est donc plus pratique que deux pieds situés de part et d’autre de la TV. Certains constructeurs, comme Sony, proposent des TV dont les pieds peuvent être ajustés sur la largeur, mais aussi en hauteur (pour faciliter l’installation d’une barre de son).