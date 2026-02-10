Test Valerion VisionMaster Pro 2 : un ténor de la vidéo au look ultra soigné

Vidéoprojecteur ou œuvre d’art ? Le Valerion VisionMaster Pro 2 se présente comme un appareil haut de gamme, au look soigné. Est-ce que ses performances sont dignes du look haut de gamme qu’il offre ?

9/10 Valerion VisionMaster Pro 2 2389€ Voir le verdict Luminosité calibrée exceptionnelle

Algorithme EBL redoutablement efficace

Prise en charge complète du Dolby Vision

Objectif zoom motorisé (0.9–1.5:1)

Interface Google TV rapide et complète

Design soigné et finitions haut de gamme Effet de scintillement laser visible sur les écrans ALR traditionnels

Port Ethernet bridé à 100 Mbit/s

uelques bugs logiciels mineurs

Le marché des vidéoprojecteurs laser connaît ces derniers mois une effervescence inhabituelle. Les forums spécialisés s’enflamment, les comparatifs se multiplient, et un nom revient avec une insistance croissante : Valerion. Après avoir passé plusieurs semaines avec le VisionMaster Pro 2, quel est notre avis sur ce modèle haut de gamme ? Cet appareil étonnant a su nous impressionner par ses performances vidéo.

Quel est le prix du Valerion VisionMaster Pro 2 ?

Le Valerion VisionMaster Pro 2 est commercialisé au tarif indicatif de 2499€ sur le site du fabricant. Le constructeur indique une promotion de 500€ qui semble toutefois permanente. L’appareil est commercialisé au même tarif sur des sites tiers comme Amazon.

Valerion VisionMaster Pro 2 : les caractéristiques

Le Valerion VisionMaster Pro 2 est très intéressant, avec des caractéristiques haut de gamme. Il offre une connectique assez large. Voici ses caractéristiques complètes :

Technologie : Triple laser RVB avec puce DMD 0,47″

Triple laser RVB avec puce DMD 0,47″ Définition : 4K Ultra HD (3840 × 2160) avec Super Résolution IA

4K Ultra HD (3840 × 2160) avec Super Résolution IA Luminosité : 3000 Lumens ANSI

3000 Lumens ANSI Contraste : 15 000:1

15 000:1 Optique : Zoom optique 0,9–1,5:1 (image de 40″ à 300″)

Zoom optique 0,9–1,5:1 (image de 40″ à 300″) Formats HDR/Cinéma : Dolby Vision, HDR10+, IMAX Enhanced, Filmmaker Mode, 3D Active

Dolby Vision, HDR10+, IMAX Enhanced, Filmmaker Mode, 3D Active Couleurs : Couverture 110 % REC 2020, certifié ISF

Couverture 110 % REC 2020, certifié ISF Gaming : Latence ultra-faible (4ms en 1080p@240Hz / 15ms en 4K@60Hz), mode ALLM, réticule de visée

Latence ultra-faible (4ms en 1080p@240Hz / 15ms en 4K@60Hz), mode ALLM, réticule de visée Audio : 2 × 12 W, compatible DTS:X, DTS Virtual:X et Dolby Audio

2 × 12 W, compatible DTS:X, DTS Virtual:X et Dolby Audio Système : Google TV OS (Netflix, YouTube, Prime, etc.)

Google TV OS (Netflix, YouTube, Prime, etc.) Hardware : Processeur MT9618 (AI-SoC), 4 Go RAM, 128 Go Stockage

Processeur MT9618 (AI-SoC), 4 Go RAM, 128 Go Stockage Sans-fil : Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2, AirPlay 2, Chromecast, Miracast

Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2, AirPlay 2, Chromecast, Miracast Domotique : Compatible Apple HomeKit, Google Home, Alexa, Control 4

Compatible Apple HomeKit, Google Home, Alexa, Control 4 Connectique : 2× HDMI 2.1, 1× HDMI 2.0 (eARC), 1× USB 3.0, 1× USB 2.0, Ethernet RJ45 (100 Mbps), Sortie Optique & Jack

2× HDMI 2.1, 1× HDMI 2.0 (eARC), 1× USB 3.0, 1× USB 2.0, Ethernet RJ45 (100 Mbps), Sortie Optique & Jack Durée de vie : Plus de 25 000 heures

Design : une œuvre d’art

Commençons par ce qui saute aux yeux avant même la première projection. Le VisionMaster Pro 2 est un bel objet. Vraiment. Valerion a fait le choix de bandes métalliques galvanisées sur le boîtier, associées à des surfaces en verre teinté gris à l’avant et à l’arrière. Le résultat évoque davantage un élément de décoration contemporaine qu’un appareil audiovisuel, même éteint, il attire le regard.

L’époque où les vidéoprojecteurs se résumaient à des boîtes en plastique disgracieuses semble bel et bien révolue. Valerion impose ici un standard esthétique que les autres fabricants devront désormais prendre en compte. Le Pro 2 dégage d’ailleurs un sentiment de qualité supérieure par rapport à toute la concurrence confondue.

La finition inspire confiance. Sur la face inférieure, on trouve un pas de vis unique pour fixation au plafond ainsi qu’un petite pied orientable permettant d’incliner l’appareil sur son axe vertical lorsqu’il est posé sur une table ou un meuble. Le tout est livré dans un emballage soigné, accompagné d’une boite de protection rigide à la fois élégante et pratique.

La télécommande, identique à celle du Plus 2, reste un modèle du genre : ergonomique, bien pensée, dotée de touches rétroéclairées. Concernant le modèle d’alimentation, nous avons ici un modèle 36 V délivrant seulement 180 W. On y reviendra, car ce chiffre modeste cache une efficacité énergétique remarquable.

Performances d’image et vidéo

Le Pro 2 repose sur une puce DLP 0,47 pouce signée Texas Instruments, associée à un module de décalage de pixels XPR de dernière génération, remarquablement silencieux, pour atteindre une définition UHD native de 3840 × 2160 pixels à 60 Hz, et jusqu’à 240 Hz en 1080p. La source lumineuse est un laser RGB pur de nouvelle génération, permettant au Pro 2 de couvrir 110 % de l’espace colorimétrique BT.2020 (aussi appelé Rec.2020), qui constitue la référence actuelle pour la vidéo à large gamme de couleurs. En pratique, cela se traduit par des teintes d’une richesse et d’une précision que peu de projecteurs à ce tarif peuvent revendiquer.

Un mode “Brightness Enhancer” permet de grimper à 3 240 lumens ANSI en position basse, mais au prix d’une dominante verte marquée due à la suralimentation du laser vert. Je le déconseille pour un usage cinéma.

Pour contextualiser : sur un écran de 100 pouces, le Pro 2 affiche une luminosité nettement supérieure à celle d’un téléviseur classique de 55 pouces, de nuit bien évidemment. Sur des toiles de 150 pouces et au-delà, il conserve une image éclatante là où beaucoup de concurrents commencent à faiblir.

Mais le Pro 2 dispose d’un algorithme baptisé EBL (Enhanced Black Level) qui change profondément la donne. Son principe est élégant : l’algorithme analyse chaque image en temps réel, évalue la luminance moyenne de la scène (ADL, pour Average Display Luminance), puis ajuste simultanément la puissance du laser et la courbe de correction gamma.

Le résultat est à la hauteur : le rendu HDR et Dolby Vision du Pro 2 se mesure à des projecteurs vendus deux à trois fois son prix. L’activation et la désactivation du mappage tonal pendant le visionnage permettent de constater immédiatement l’ampleur du travail accompli par l’algorithme.

Une nouvelle fonctionnalité, le mode “Réduction RBE”, permet de réduire l’effet arc-en-ciel, de l’appareil, comme le permet de le modèle Max. En revanche, cela augmente un peu le grain, un compromis à faire quand l’utilisateur se sent perturbé par l’affichage. Nous avons laissé cette fonctionnalité activée car elle est intéressante.

Qualité audio : c’est moyen

Le système audio intégré mérite qu’on s’y attarde. Deux haut-parleurs de 12 watts chacun, compatibles DTS Virtual : sur le papier, rien d’extraordinaire. Dans les faits, c’est une véritable surprise. Le son est puissant, équilibré à tous les niveaux de volume, sans distorsion perceptible même poussé dans ses retranchements.

Lors de nos tests, nous l’avons utilisé dans un salon, en conditions réelles. On reste évidemment en deçà d’une barre de son dédiée ou d’un système multicanal, mais pour un usage quotidien sans installation audio externe, le résultat dépasse largement ce qu’on attend d’un vidéoprojecteur. On reste toutefois à un niveau inférieur à certains concurrents du milieu.

Le Pro 2 prend également en charge le Dolby Atmos et le DTS, ainsi que les traitements virtuels Dolby DAP et DTS Virtual:X pour une spatialisation sonore simulée.

Nuisances sonores et consommation

Le Pro 2 est, pour dire les choses simplement, quasi inaudible. Son système de refroidissement, de dimensions plus généreuses, dissipe la chaleur efficacement. La consommation moyenne pendant la lecture d’un film se situe autour de 100 W, un chiffre étonnamment bas qui explique à la fois le faible dégagement thermique et le silence de fonctionnement.

En pleine puissance laser sur un pattern blanc, la consommation plafonne à 136 W, avec l’EBL activé sur un pattern noir, elle descend à 49 W. Un projecteur qui parvient à produire près de 2 800 lumens calibrés avec une consommation maximale de 136 W reste un exploit.

Pour les utilisateurs soucieux de leur facture d’électricité, c’est un argument de poids. À titre de comparaison, un vidéoprojecteur laser classique de luminosité équivalente consomme généralement entre 250 et 350 W.

Connectivité : c’est très bien, mais …

La connectique est moderne et complète : deux ports HDMI 2.1 (dont un eARC pour le retour audio haute définition), un HDMI 2.0, des ports USB 3.2 et une sortie optique. Côté sans fil, le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2 assurent des débits solides pour le streaming 4K.

Un bémol toutefois : le port Ethernet est bridé à 100 Mbps, une limitation étrange de l’implémentation Google TV qui obligera les détenteurs de très gros fichiers MKV sur serveur local à privilégier le Wi-Fi.

