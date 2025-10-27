TF1 et France TV entrent en guerre contre Free TV : « Nos contrats nous permettent bien de distribuer leurs chaines », se défend Free

Le lancement de Free TV a suscité la colère de TF1 et de France Télévisions, les deux groupes dénonçant “une méthode brutale et unilatérale” et “un mépris des droits des ayants droit créateurs”. Auprès de Tom’s Guide, l’entreprise filiale du groupe Iliad assure qu’elle est dans son bon droit.

Il y a du rififi dans le paysage audiovisuel. Le lancement récent de Free TV a provoqué l’ire des groupes TF1 et France Télévisions. Pour rappel, cette nouvelle plateforme remplace Oqee by Free et s’ouvre à l’ensemble des Français, pas seulement aux abonnés Freebox. Elle permet d’accéder gratuitement à plus de 170 chaînes (dont 16 chaînes de la TNT), 25 000 programmes en replay et un catalogue fourni de films et séries. Une offre payante donne accès à encore davantage de contenus (dont les chaînes et programmes du groupe TF1).

Dans un communiqué de presse commun, France TV et le Groupe TF1 ont vivement critiqué “l’initiative de Free visant à commercialiser leurs services sans aucune concertation préalable avec les éditeurs concernés”. Et de dénoncer une “méthode brutale et unilatérale”, révélant un “mépris des droits des ayants droit créateurs et acteurs du secteur audiovisuel et de leurs partenaires commerciaux”.

Le communiqué de TF1 et France TV sur Free TV suscite l’étonnement de Free

Les deux groupes craignent que Free TV soit nuisible pour la valorisation de leurs contenus et de leurs plateformes de SVOD respectives, TF1+ et France.tv. “Free s’approprie les services des groupes TF1 et France Télévisions sans porter une démarche concertée visant à sécuriser leurs valorisations et leurs monétisations”, ajoute le communiqué qui exhorte l’Arcom à s’en mêler.

Interrogé par Tom’s Guide, le groupe Iliad, maison-mère de Free, se défend : “Nous avons pris connaissance de cette réaction de TF1 et France TV avec un peu d’étonnement car nos contrats nous permettent bien de distribuer leurs chaines. Nous sommes partenaires avec ces éditeurs et avec les ayants droit depuis plus de 20 ans. Nous avons été le premier distributeur à rendre accessible les chaines de la TNT dans les offres audiovisuelles sur internet et collaborons sans cesse avec ces éditeurs pour garantir l’accessibilité de leurs contenus en tenant compte de l’évolution des usages et du paysage audiovisuel”.

Et l’opérateur de défendre la pertinence de sa nouvelle plateforme pour les usagers : “La dispersion croissante des chaînes et des plateformes rend l’expérience TV de plus en plus confuse, fragmentée, nos services Free TV et Free TV+, jusque-là disponibles uniquement pour nos abonnés box ou mobile, visent à rendre un maximum de contenus accessibles au plus grand nombre à travers une plateforme unique dans l’intérêt de tous”.

“Nous avons donc à cœur de préserver le dialogue avec nos partenaires et menons des discussions avec eux en ce sens”, conclut Free.