Fire TV sous contrôle : Amazon met fin aux apps tierces non officielles

Stop aux applications pirates sur Fire TV

Amazon intensifie progressivement le contrôle de son écosystème Fire TV. La société avait longtemps toléré l’installation et l’utilisation d’applications tierces, mais elle adopte désormais une approche beaucoup plus stricte pour limiter l’accès aux contenus non autorisés. Certaines applications identifiées comme pirates ne peuvent même plus être installées, et ce, avant même leur lancement.

Cette évolution s’inscrit dans une stratégie progressive. Depuis plus d’un an, les utilisateurs ont d’abord constaté des messages d’avertissement lorsqu’une application jugée problématique était lancée. Puis Amazon est passé au blocage total, empêchant certaines apps de fonctionner sur les Fire TV Stick. Aujourd’hui, le groupe va encore plus loin en interceptant les tentatives d’installation dès que le nom du package figure sur sa liste noire interne.

Tous les appareils Fire TV ne sont pas affectés de la même manière

Les modèles récents équipés de Vega OS, comme le Fire TV Stick Select, bloquent par conception le sideloading, rendant impossible toute installation manuelle d’applications tierces. En revanche, les modèles plus anciens, toujours basés sur Android et Fire OS, peuvent encore accepter des APK installés manuellement. C’est sur ces appareils que le contrôle s’est renforcé. Certaines applications sont désormais bloquées à l’installation ou empêchées de fonctionner même si elles parviennent à passer le premier filtre.

Jusqu’ici, de nombreux utilisateurs contournent ces restrictions en renommant ou dupliquant les fichiers APK. Cette méthode ne fonctionne plus sur les Fire TV récents, Amazon ayant fermé cette brèche. L’installation directe d’applications non autorisées devient ainsi beaucoup plus difficile, exigeant un niveau technique plus élevé pour quiconque souhaite continuer à utiliser des contenus non officiels.

Ce nouveau filtrage ne met pas fin au piratage sur Fire TV

Il existe toujours des outils qui permettent de modifier les APK avant installation. De plus, des versions alternatives d’applications sont toujours diffusées hors des circuits officiels. Amazon réussit surtout à compliquer la tâche pour le grand public et les utilisateurs occasionnels, tout en orientant la plateforme vers un usage strictement légal et contrôlé.

Cette évolution traduit la volonté de l’entreprise de recentraliser le contrôle sur Fire TV et de transformer l’appareil en une plateforme de streaming sécurisée, pensée avant tout pour les contenus officiels.

Source : Amazon