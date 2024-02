The Acolyte a une date de sortie, une utilisatrice de Pixel porte plainte contre Google : c’est le récap’

Tous les matins, on revient sur nos actualités les plus importantes de la veille. Hier, on apprenait que le permis moto ne serait bientôt plus gratuit, qu’un jeu était offert sur l’Epic Games Store, et que Volkswagen alertait sur l’importation de voitures fabriquées en Chine non conformes au marché européen. Ce vendredi au programme, c’est The Acolyte, smartphones Pixel et compte Google. Bonne lecture !

Le compte Google a une toute nouvelle page de connexion

Google nouvelle page de connexion

Déployée depuis le 21 février, la nouvelle page de connexion Google se pare d’un design plus moderne et adaptatif. Cette mise à niveau subtile s’inscrit dans la lignée du Material Design, une charte graphique pensée par Google pour garantir une expérience utilisateur optimale sur tous les appareils. La nouvelle page de connexion se distingue par son design épuré et minimaliste. Le logo Google occupe désormais une place centrale, tandis que les champs de saisie pour l’adresse e-mail et le mot de passe sont disposés verticalement. Cette disposition permet une meilleure lisibilité et facilite la saisie des informations sur les écrans tactiles.

Une utilisatrice de Pixel porte plainte contre Google

© Tom’s Guide

Fatiguée de la surchauffe de son Pixel 6 Pro, une cliente a décidé de porter plainte contre Google. Jennifer Hyatt affirme que son téléphone devenait tellement chaud qu’il en était inutilisable. Elle a dû passer par plusieurs remplacements avant de résoudre son problème. Au cours de cette quête à la recherche d’un Pixel 6 Pro fonctionnel, tous les smartphones par lesquels elle est passée présentait les mêmes problèmes de surchauffe que le téléphone originel. Elle affirme maintenant devant la justice que Google a vendu sciemment ces Pixel 6 Pro en sachant qu’ils présentaient des problèmes de surchauffe, violant ainsi les lois de Californie.

Disney+ réserve un copieux programme à ses abonnés cette année. En marge des productions Marvel comme Echo et Agatha : Darkhold Diaries, la franchise Star Wars sera mise à l’honneur par l’entremise de deux nouvelles séries : Skeleton Crew et surtout The Acolyte qui fait la une aujourd’hui, sa date de sortie précise ayant enfin été dévoilée (officieusement). Selon les informations de Collider, le programme serait diffusé à partir du 5 juin 2024. Comme à l’accoutumée, la diffusion devrait se faire au compte-gouttes sur un rythme hebdomadaire. Disney et Lucasfilm devraient logiquement communiquer sous peu.