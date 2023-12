Temu porte plainte contre son rival Shein, l’accusant de pratiques “mafieuses”

Le torchon brûle entre les deux géants du e-commerce. Temu vient déposer une plainte contre Shein, dénonçant ses pratiques “mafieuses”. Le détaillant chinois affirme que son concurrent intimide ses fournisseurs et ses marchands.

© Envato

Temu est un détaillant chinois qui vend des produits à bas coût dont des vêtements. De quoi le mettre en concurrence directe avec Shein, une autre plateforme chinoise qui vend également des habits à des prix agressifs. Les deux mastodontes sont loin d’entretenir des relations au beau fixe. Après avoir chacun intenté (puis abandonné) des actions en justice contre l’autre, Temu vient de revenir à la charge.

La plateforme vient de déposer une plainte aux Etats-Unis, accusant Shein d'”intimidation de type mafieux”. L’entreprise WhaleCo Inc, qui sévit outre-Atlantique sous le nom de Temu, affirme que son rival utilise le prétexte de la propriété intellectuelle pour décourager ses marchands et ses fournisseurs. Elle accuse Shein de les avoir intimidés en les détenant dans leurs bureaux, en confisquant leurs téléphones et en leur proférant des menaces.

Temu relance les hostilités contre Shein

“Nous avons intenté un procès à Shein parce que leurs actions se sont récemment intensifiées. Ils ont commencé à détenir illégalement des marchands, à leur demander de force leur téléphone, à voler nos comptes marchands et nos mots de passe, à voler nos secrets d’affaires et à forcer simultanément les marchands à quitter notre plateforme”, explique un porte-parole de Temu. “Leurs actions sont trop exagérées ; nous n’avions pas d’autre choix que de les poursuivre en justice”, ajoute-t-il.

Sollicité par CNBC, Shein n’a pas encore daigné réagir à ces accusations. Les deux entreprises sont de féroces concurrents dans le domaine de la vente en ligne. Temu se concentre sur la vente de produits à bas prix fabriqués en Chine, de la mode aux produits ménagers en passant par la tech. Il est accusé d’avoir recours à des pratiques commerciales agressives et de collecter des informations sensibles sur ses clients. Des arnaques ont en outre été dénoncées.

Fondé en 2008, Shein s’appuie également sur des fabricants sous contrat, principalement en Chine, pour concevoir, produire et expédier ses vêtements à bas prix. Il suscite aussi régulièrement la controverse. Audrey Millet, auteur du Livre noir de la mode, explique dans une étude que plusieurs tests scientifiques ont mis au jour des résidus de produits toxiques dans certains vêtements vendus par Shein. Les conditions de travail des employés sont également régulièrement dénoncées.