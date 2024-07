The Boys : un final sous forme de film ? L’un des acteurs est déjà partant !

Laz Alonso (la Crème) veut que la saison 5 de The Boys termine sur un cliffhanger

L’acteur souhaite qu’après ce cliffhanger, Eric Kripke réalise un film pour terminer The Boys

Laz Alonso a déjà partagé son idée à Eric Kripke

Depuis plusieurs semaines, les abonnés Prime Video profitent de la saison 4 de The Boys. L’épisode 7 nous a dévoilé son teaser et pour l’avant-dernier de cette nouvelle fournée, la série met les petits plats dans les grands avant son final déjà annoncé. Car pour rappel, le créateur Eric Kripke a confirmé que la saison 5 sera la dernière.

La Crème est partant pour finir sur un film The Boys

Mais alors quel avenir pour The Boys après la saison 5 ? Déjà, il y aura la saison 2 (et les autres ?) du spin-off Gen V qui se concentre sur de jeunes Supes formé à l’université Godolkin de Vought International. Une autre production est également confirmée par Eric Kripke lui-même et s’appellera The Boys Mexico.

Alors qu’une trilogie cinématographique The Boys a été envisagée par Sony en 2008, Laz Alonso, qui incarne la Crème dans, a sa petite idée pour terminer la série. Interrogé lors d’une interview pour le podcast Happy Sad Confused, l’acteur exprime son souhait d’un film après la saison 5 de The Boys. Laz Alonso a même glissé l’idée à Eric Kripke.

“J’ai proposé en vain à Eric [Kripke] de terminer la série par un film. Par exemple, faire du dernier épisode de la saison 5 un cliffhanger et annoncer un film que nous tournons depuis le début de la série, à peu près. Mais il [Kripke] s’en sort toujours d’une manière ou d’une autre” déclare Laz Alonso.

Rappelons que le créateur de la série a plusieurs fois exprimé son souhait d’en finir avec la saison 5. Il y a donc peu de chances que The Boys se termine sur un film même si l’espoir est toujours permis pour les fans. En tout cas, Laz Alonso est partant !