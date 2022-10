The Boys : retour confirmé de ce super-héros majeur déjà à l’entraînement

© Amazon Studios

Il n’a fallu que très peu de temps à The Boys pour annoncer sa saison 4. Désormais, Homelander veut sauver les USA après la scène choquante de l’épisode final. On apprend également que Butcher n’a plus beaucoup de temps à vivre à cause du Composé V temporaire mais surtout que Soldier Boy retourne en cryogénisation.

La fin de parcours pour le personnage incarné par Jensen Ackles ? Pas vraiment si l’on en croit cette image dévoilée sur le Twitter officiel de The Boys.

Soldier Boy prêt à revenir dans la bataille

More like Shoulder Boy, innit pic.twitter.com/rFGFDVpb5D — THE BOYS (@TheBoysTV) October 19, 2022

Après les premières images des héroïnes qui rejoignent la saison 4 de The Boys, place à Jensen Ackles ! L’acteur de Supernatural s’illustre sur le Twitter officiel de la série avec une photographie durant son entraînement sportif. L’interprète de Soldier Boy semble reprendre la musculation pour entrer parfaitement dans le costume moulant du super-héros.

Pour rappel, Soldier Boy est le plus grand super-héros de l’Amérique avant Homelander. C’est lors de la saison 3 que le personnage débarque dans la série pour se venger de ses anciens camarades qui l’ont piégé. En échange, il accepte d’aider Butcher et les Boys à éliminer Homelander.

Une saison 4 très attendue par les fans

La saison 4 de The Boys est actuellement en tournage et l’équipe partage régulièrement de nouvelles images. De quoi faire plaisir aux fans qui sont restés sur un twist ending choquant lors du final. Reste à savoir quelle trajectoire va prendre Homelander maintenant que ses soutiens acceptent qu’il tue de sang-froid des innocents. Ces épisodes supplémentaires promettent de nouvelles intrigues qui moquent toujours plus la société actuelle.

Le tournage de la saison 4 se déroule depuis août dernier. Pour le moment, toujours pas de date de sortie pour la série Prime Video.

