The Boys, saison 4 : deux nouvelles héroïnes dévoilées en images

Il n’a pas fallu longtemps avant que The Boys officialise sa saison 4. Il faut dire que la troisième a été un énorme succès grâce à une histoire toujours aussi prenante. Sans oublier la présence de Soldier Boy avec des scènes à mourir de rire. La série, qui prépare son spin-off Gen V, se concentre à fond sur ses héros qui moquent les éternels personnages Marvel et DC Comics. Un régal pour les spectateurs de Prime Video !

Mais aujourd’hui, place aux premières images de deux nouvelles héroïnes : Firecracker et Sister Sage.

Firecracker et Sister Sage rejoignent The Boys

Meet Sage. She’s already a thousand steps ahead of you.



And let's just say Firecracker has a short fuse. pic.twitter.com/Ci3li8j1LJ — THE BOYS (@TheBoysTV) October 10, 2022

La saison 4 de The Boys promet énormément. Du moins en termes de casting. Jeffrey Dean Morgan intègre la distribution mais ce n’est pas tout ! Les fans découvriront deux nouvelles Supes répondant au nom de Firecracker et Sister Sage.

Valorie Curry joue Firecracker. L’actrice a récemment été aperçue dans la série The Lost Symbol et va bientôt jouer dans Star Heyward. Pour incarner Sister Sage, The Boys lance son dévolu sur Susan Heyward. La femme interprète Rose Granger-Wealsey dans la pièce de théâtre Harry Potter et l’Enfant maudit. Sans oublier Orange in the New Black sur Netflix et Hello Tomorrow sur Apple TV+.

Pour le moment, on ne sait pas grand chose de ces héroïnes. Mais ces costumes prouvent que Laura Jean Shannon, qui a volontairement sexualisé The Deep, a fait du bon boulot !

Une saison 4 encore mystérieuse !

Une nouvelle saison attendue – Crédit : Amazon Studios

À l’heure actuelle, on ne sait pas ce que nous réserve la saison 4 de The Boys. Homelander a retrouvé son fils, Ryan, qui passe du côté obscur de la Force lorsque son paternel assassine de sang-froid un manifestant.

Butcher se retrouve avec la mort aux trousses à cause d’une trop grande dépendance au Composé V temporaire. Quant à Starlight, elle a quitté les Sept pour intégrer l’équipe des Boys !

