The Boys : une parodie de Wolverine est sur le point de débarquer

La nouvelle saison de The Boys approche à grands pas. Après de long mois d’attente, la plus irrévérencieuse des séries s’apprête enfin à faire son retour, promettant déjà de belles surprises. Eric Kripke l’a promis : cette nouvelle mouture ne fera pas dans la demi-mesure. Outre l’orgie Herogasm et l’entrée de Soldier Boy, de nouveaux visages commencent également à se dévoiler. La saison 3 sera donc marquée par les débuts de Ground Hawk, parodie assumée de Wolverine. La nouvelle vient tout juste d’être confirmée, via un « faux » bulletin d’informations, support promotionnel habituel du programme.

Ground Hawk s’apprête à faire son entrée ! – Crédit : Dynamite Entertainment

« On dirait que Ground Hawk, le supe au petit marteau et au caractère bien trempé, est de retour » peut-on ainsi entendre à l’écran. Une arrivée qui promet donc de rabattre une nouvelle fois les cartes parmi les héros déjà établis.

« Nous savons qu’il n’est pas du genre à se détourner d’un combat ou d’une bouteille bon marché. Après un incident avec les forces de l’ordre de Chicago, Ground Hawk a été admis pour la cinquième fois au Vought Global Wellness Center. C’est un record. Et cela prouve bien qu’il faut encore réessayer » explique ainsi le reporter. « Nous espérons que cette fois, ce sera la bonne ».

Le personnage est apparu pour le première fois dans le tome 24 des comics sources. Ground Hawk est en tout point similaire à Wolverine : même mine patibulaire et carrure imposante. Mais au lieu d’immenses griffes, ce sont des marteaux en métal qui dépassent de ses mains. Ce protagoniste est un membre féroce des G-Men, pastiche un peu lourdingue des X-Men. Et ce dernier semble avoir bien des tracas avec la justice, luttant sans cesse contre sa dépendance à l’alcool.

Cette future apparition à l’écran suggère que cette nouvelle saison n’a pas fini de nous surprendre. Est également annoncée, Crimson Countess, une nouvelle super-héroïne complètement déjantée. La saison 3 devrait logiquement débarquer sur nos écrans à l’aube du second trimestre 2022.

