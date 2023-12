The Last of Us est la plus piratée des séries en 2023, voici le classement complet

Comme tous les ans, beaucoup de séries ont été victimes de piratage. Et forcément, certaines ont été plus piratées que d’autres. Voici le classement complet avec The Last of Us en tête des téléchargements illégaux en 2023.

L’année 2023 a été très riche en séries populaires et tous les mois, de nouvelles productions arrivent sur les plateformes de streaming. Face à la multiplication des offres de SVOD, le piratage repart à la hausse puisque les consommateurs ne peuvent pas payer tous les abonnements. Torrentfreak publie le classement des 10 séries les plus piratées en 2023 en se basant sur le trafic de BitTorrent.

The Last of Us s’empare de la première place des séries piratées

Après avoir été la plus recherchée des séries sur Google en 2023, The Last of Us s’offre la première place des plus piratées, sans surprise. Il faut dire que l’adaptation du premier jeu porté par Pedro Pascal (Joel) et Bella Ramsey (Ellie) était très attendu et a reçu des éloges. Il faudra toutefois attendre un long moment pour découvrir la saison 2. La bonne nouvelle, c’est que des scènes supprimées du second jeu seront intégrées.

Pedro Pascal revient également dans le classement avec The Mandalorian en seconde position. L’acteur joue Din Djarin, le personnage principal. L’année 2023 a donc été placée sous le signe du comédien dont la carrière ne cesse de prendre de l’ampleur. Les productions Marvel et Star Wars de Disney+ ont été massivement piratées puisqu’on trouve Loki, Ashoka et Secret Invasion.

Apple TV+ a également dû faire au piratage massif de ses productions comme Silo avec Rebecca Ferguson que l’on retrouvera dans Dune 2 en 2024. Monach : Legacy of Monsters s’invite également dans ce classement, la série met en scène Godzilla. On ne retrouve qu’une production Prime Video avec Gen V, le spin-off de The Boys.

Voici le classement complet des séries les plus piratées en 2023 :

The Last of Us (HBO) The Mandalorian (Disney+) Loki (Disney+) Ahsoka (Disney+) Secret Invasion (Disney+) Silo (Apple TV+) Monarch : Legacy of Monsters (Apple TV+) Tulsa King (Paramount+) Gen V (Prime Video) Ted Lasso (Apple TV+)

Gardez toutefois en tête que ce classement ne reflète pas le piratage mondial puisqu’il ne se base que sur BitTorrent. Mais il donne une vague idée des séries qui ont été très piratées.