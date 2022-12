Dune 2 : le tournage est enfin terminé, une sortie fin 2023 possible

Sur Instagram, Timothée Chalamet, qui incarne Paul Atréides dans le film Dune de Denis Villeneuve, vient d’annoncer qu’ils avaient officiellement terminé la production de Dune, deuxième partie. Cela signifie que le film devrait bel et bien sortir en novembre 2023.

Dune © Villeneuve Films

Timothée Chalamet s’est rendu sur ses réseaux sociaux pour annoncer qu’il avait officiellement terminé la production de Dune, deuxième partie. L’annonce venait avec une photo de Chalamet aux côtés de son père, Marc Chalamet, tout sourire. La question est désormais de savoir quand est-ce que nous verrons la suite de Dune sur grand écran.

Quand verra-t-on Dune 2 au cinéma et à quoi s’attendre ?

Étant donné que le tournage est terminé, le réalisateur Denis Villeneuve et son équipe créative vont à présent entamer un long travail, celui de la post-production. Cela laisse un peu moins d’un an aux équipes pour monter le film, puisque Dune, deuxième partie est attendu au cinéma en France le 1er novembre 2023. Une date qui paraît dorénavant possible, en espérant qu’il n’y ait pas de nouvelle vague de Covid-19 ou d’autres soucis.

Voici le synopsis officiel du film. Paul Atréides se rallie à Chani et aux Fremen tout en préparant sa revanche contre ceux qui ont détruit sa famille. Alors qu’il doit faire un choix entre l’amour de sa vie et le destin de la galaxie, il devra néanmoins tout faire pour empêcher un terrible futur que lui seul peut prédire.

La distribution artistique comprendra Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya, Javier Bardem, Josh Brolin et Stephen McKinley Henderson. Les nouveaux membres de la distribution incluent Christopher Walken en tant qu’empereur Shaddam IV, Florence Pugh en tant que princesse Irulan, Austin Butler en tant que Feyd-Rautha, Léa Seydoux en tant que Lady Margot et Souheila Yacoub en tant que Shishakli.

Dans cette suite, Denis Villeneuve a promis une incroyable tempête de sable qui sera, selon lui, « le défi le plus technique » de sa carrière.

Source : Instagram