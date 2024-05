The Last of Us saison 2 : la date de sortie se précise, bonne nouvelle pour les fans

Après la diffusion des premières images officielles de la deuxième saison de The Last of Us, les fans attendent encore plus impatiemment la suite de la série. Les nouveaux épisodes pourraient arriver assez tôt en 2025.

La saison 2 de la série HBO The Last of Us est en cours de tournage au Canada, plus précisément en Colombie-Britannique. Pedro Pascal, Bella Ramsey et tous les acteurs du casting s’y trouvent pour jouer les scènes qui composeront les prochains épisodes du show.

Max, qui diffusera la série en France, dévoilait récemment les premières images officielles de la deuxième saison de The Last of Us, sur lesquelles Joel et Ellie apparaissent. Voici quand les téléspectateurs devraient les retrouver à l’écran.

La saison 2 de The Last of Us sortirait au premier semestre 2025

Étant donné que la saison 2 de The Last of Us est toujours en cours de tournage, Le programme ne sera pas diffusé avant 2025 sur Max. Une fenêtre extrêmement large qui frustre logiquement les fans souhaitant avoir une idée plus précise de la période à laquelle ils retrouveront TLOU.

Le média Deadline rétrécit nettement cette fenêtre de sortie en indiquant que la deuxième saison de The Last of Us devrait arriver lors du premier semestre 2025. Le tournage doit se terminer au mois d’août, alors une diffusion à cette période semble crédible si la post-production se déroule sans accroc.

D’ici là, HBO livrera le très attendu premier trailer de la saison 2 de The Last of Us. Les téléspectateurs pourront découvrir le nouveau personnage clé de ces prochains épisodes, Abby, incarnée par Kaitlyn Dever.

Rappelons que cette saison 2 adaptera une partie du jeu vidéo The Last of Us Part 2 de Naughty Dog. Elle devrait offrir de grands moments d’émotion au public. Reste à voir si les scénaristes Craig Mazin et Neil Druckmann, auteur de l’histoire de TLOU, suivront fidèlement les événements du jeu vidéo ou choisiront de décontenancer les fans du jeu sorti sur PS4 en juin 2020. D’ailleurs, un indice sur le scénario de The Last of Us 3 se cacherait peut-être dans cet opus.