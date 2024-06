The Last of Us : la série pourrait s’étaler sur 4 saisons

La saison 2 de The Last of Us adaptera une partie du second volet du jeu. Dans un entretien récent, le co-showrunner Craig Mazin reconnaît qu’une troisième saison pourrait ne pas suffire pour raconter fidèlement l’histoire. Si les téléspectateurs sont au rendez-vous, une quatrième saison pourrait ainsi voir le jour.

L’intrigue du premier opus de The Last of Us a pu tenir dans une saison. Craig Mazin et Neil Druckmann se sont même permis de prendre des chemins détournés en racontant notamment l’histoire de Bill et Frank. La suite de la série adaptera The Last of Us Part II dont l’intrigue foisonnante ne tiendra pas sur une seule saison. Entre les différentes quêtes de vengeance sur fond de guerre entre le Front de Libération de Washington et les Séraphites, il y aura beaucoup de choses à raconter.

Dans un entretien récent, le co-showrunner Craig Mazin confirme que le second acte adaptera seulement une partie du jeu. Et pour cause, une voire deux saisons supplémentaires seront nécessaires pour rendre justice au matériel source et prendre le temps de creuser les différents arcs narratifs.

The Last of Us : Craig Mazin tease déjà une quatrième saison

“Nous ne pensons pas que nous serons en mesure de raconter toute l’histoire en seulement deux saisons [2 et 3] car nous prenons notre temps et explorons des voies intéressantes, ce que nous avons déjà fait un peu dans la première saison”, explique le cinéaste. Etaler la série sur plusieurs saisons se justifie donc à l’aune de l’histoire riche et complexe de The Last of Us Part II.

“Une chose est absolument certaine, je ne vois pas comment nous pourrions raconter l’histoire restante après la fin de la saison 2 en une seule saison supplémentaire”, insiste Mazin. Il faudra aussi que les téléspectateurs soient au rendez-vous. Au vu du succès d’audience du premier acte, on a toutefois peu de doutes là-dessus.

La série a réussi à séduire les amoureux du jeu mais aussi les néophytes, happés par l’histoire prenante de Joel et Ellie. Elle devrait donc poursuivre aisément son petit bonhomme de chemin. Alors que le tournage est toujours en cours, nous disposons déjà d’une fenêtre de sortie officieuse. Selon Deadline, la saison 2 de The Last of Us pourrait sortir au cours du premier semestre 2025.