The Last of Us Part 2 Remastered : date de sortie, prix, nouveautés, tout savoir

The Last of Us Part II Remastered arrive le 19 janvier 2024 exclusivement sur PS5. Alors que le titre original proposait une expérience narrative et ludique exceptionnelle dans un monde post-apocalyptique, que propose cette édition remasterisée ? On vous résume tout ici.

Après des fuites de la part d’employés et de la base de données de la PS5, Naughty Dog a enfin confirmé que The Last of Us Part 2 Remastered existait, et pas seulement. Le studio a révélé une date de sortie ainsi qu’une variété d’autres détails sur le jeu, notamment un tout nouveau mode de jeu et des améliorations techniques intéressantes.

Les fans se demandaient quelle valeur ajoutée une version remastérisée du jeu (sorti très tard dans le cycle de vie de la PS4), pouvait réellement apporter, et il semble que Naughty Dog se soit posé la même question, essayant d’éviter les accusations de récupération éhontée. Voici tout ce que vous devez savoir sur The Last of Us Part 2 Remastered.

The Last of Us Part 2 Remastered sortira le 19 janvier 2024, pour PlayStation 5 uniquement. Le jeu est actuellement affiché au prix de 49,99 € sur le PlayStation Store en France. Ce prix est susceptible de changer, mais il est peu probable qu’il varie de manière significative.

Si vous possédez déjà l’édition standard de The Last of Us Part II sur PlayStation 4, vous pouvez passer à la version Remastered pour seulement 10 €. Cette mise à niveau sera disponible le 19 janvier 2024, le même jour que la sortie de la version Remastered.

The Last of Us Part 2 Remastered sera disponible en édition standard, mais aussi en édition WLF (collector) au prix de 109,99 €. L’édition spéciale n’est disponible que via PlayStation Direct en France (aussi aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Italie, en Espagne, au Portugal et en Autriche).

L’édition WLF de The Last of Us Part II Remastered comprend les éléments suivants :

Le jeu The Last of Us Part II Remastered sur disque physique

Un boîtier Steelbook

Un écusson Front de libération de Washington

Un set de quatre pins en émail

47 cartes à collectionner Société des Champions, dont 8 cartes holographiques en édition limitée

L’écusson et les pins sont inspirés du Front de libération de Washington, un groupe de survivants qui apparaît dans le jeu. Les cartes à collectionner présentent des illustrations des personnages et des lieux du jeu.

🤔 The Last of Us Part 2 Remastered : quid d’un portage PC ?

À ce stade, un portage PC de The Last of Us Part 2 Remastered n’a pas été annoncé, ni le développement d’un tel portage confirmé. Cela contraste avec la révélation de The Last of Us Part 1 Remake, lors de laquelle un portage PC avait été confirmé être en développement.

The Last of Us Part II Remastered © Naughty Dog

Bien sûr, cela ne signifie pas qu’une version PC du titre n’est pas en préparation, mais il faudra se montrer patient, et peut-être même attendre la sortie de la saison 2 de la série sur HBO, dont le tournage débutera au début de cette année 2024.

👉 Quels sont les nouveaux modes de jeu de The Last of Us Part 2 Remastered ?

The Last of Us Part 2 Remastered ne se contente pas d’améliorer les graphismes et les performances du jeu original, il propose également du contenu inédit pour prolonger l’expérience. Voici les principaux modes de jeu qui seront disponibles dans cette version :

Mode Sans Retour : un mode de survie inspiré du genre roguelike, qui vous met au défi de rester en vie le plus longtemps possible dans une série de rencontres aléatoires. Vous pourrez choisir votre chemin, votre personnage, vos armes et vos compétences, mais si vous mourez, vous devrez tout recommencer. Vous pourrez débloquer des personnages jouables inédits, comme Abby, Lev, Dina, Jesse ou Tommy, ainsi que des skins et des bonus.

un mode de survie inspiré du genre roguelike, qui vous met au défi de rester en vie le plus longtemps possible dans une série de rencontres aléatoires. Vous pourrez choisir votre chemin, votre personnage, vos armes et vos compétences, mais si vous mourez, vous devrez tout recommencer. Vous pourrez débloquer des personnages jouables inédits, comme Abby, Lev, Dina, Jesse ou Tommy, ainsi que des skins et des bonus. Mode Guitare Libre : un mode musical qui vous permet de jouer de la guitare avec différents personnages et à différents endroits du jeu. Vous pourrez débloquer des instruments et des pédales d’effets audio pour modifier vos performances.

un mode musical qui vous permet de jouer de la guitare avec différents personnages et à différents endroits du jeu. Vous pourrez débloquer des instruments et des pédales d’effets audio pour modifier vos performances. Mode Speedrun : un mode chronométré qui vous invite à terminer le jeu ou des chapitres spécifiques le plus rapidement possible. Vous pourrez comparer vos temps avec ceux des autres joueurs et tenter de battre des records.

: un mode chronométré qui vous invite à terminer le jeu ou des chapitres spécifiques le plus rapidement possible. Vous pourrez comparer vos temps avec ceux des autres joueurs et tenter de battre des records. Mode Niveaux Perdus : un mode qui vous permet de découvrir des niveaux qui ont été coupés du jeu final. Vous pourrez écouter les commentaires des développeurs qui vous expliqueront pourquoi ces niveaux ont été abandonnés et comment ils ont évolué. Trois niveaux ont été annoncés : Jackson Dance, Boar Hunt et Sewers.

: un mode qui vous permet de découvrir des niveaux qui ont été coupés du jeu final. Vous pourrez écouter les commentaires des développeurs qui vous expliqueront pourquoi ces niveaux ont été abandonnés et comment ils ont évolué. Trois niveaux ont été annoncés : Jackson Dance, Boar Hunt et Sewers. Commentaire du Réalisateur : des lignes de commentaire nouvellement enregistrées de Neil Druckmann, Halley Gross, Troy Baker, Ashley Johnson, et Laura Bailey.

👉 Que faut-il attendre du mode Sans Retour ?

Sans Retour est potentiellement le mode de jeu le plus attendu. Il s’agit d’un mode de jeu très difficile et exigeant, qui vous met au défi de survivre à des situations périlleuses avec des ressources limitées. Vous devrez faire des choix stratégiques sur votre équipement, vos compétences, vos alliés et vos ennemis.

Attention, car vous ne pourrez pas revenir en arrière ni sauvegarder votre progression, ce qui signifie que chaque décision compte et que la mort est permanente. Vous commencerez avec Ellie et Abby comme personnages jouables, mais il existe également d’autres personnages à débloquer, notamment certains jouables pour la toute première fois dans la série.

En progressant dans les divers défis, vous pourrez déverrouiller d’une part les habitants de Jackson du côté d’Ellie (Dina, Joel, Tommy et Jesse) et d’autre part les membres du WLF du côté d’Abby (Manny, Mel, Owen et Nora).

Chaque personnage a ses propres caractéristiques de jeu, comme la vitesse, la santé, la force, la furtivité, etc. Si vous aimez les jeux de survie, d’action et d’aventure, le mode Sans Retour est fait pour vous. Il vous permettra de tester vos limites, de développer vos talents, et de vivre une histoire captivante et émouvante.

Entre chaque session, vous pourrez choisir une récompense (furtivité, combat, etc.) et upgrade de plus en plus votre héros, dans la grande tradition du rogue-lite.

🧐 The Last of Us Part 2 Remastered : quelles améliorations techniques ?

En termes d’améliorations par rapport à la version PS4, The Last of Us Part 2 Remastered offre des options visuelles améliorées comme une sortie 4K native en mode Fidélité, 1440p mis à l’échelle en 4K en mode Performance, une option de fréquence d’images débloquée pour les téléviseurs compatibles VRR, une résolution de texture plus élevée, une augmentation des distances de niveau de détail, de meilleures ombres, et plus encore.

Le mode Photo a été amélioré avec plusieurs nouvelles options également, tout comme pour The Last of Us Part 1 Remake. Naughty Dog promet également des temps de chargement plus rapides pour le jeu sur PS5. Les fonctions de retour haptique et de gâchettes adaptatives de la manette sans fil PS5 DualSense seront utilisées par le titre également.

Les manettes DualSense seront utilisés pour des fonctions d’accessibilité améliorées également, comme une qui traduit l’audio descriptif et la parole en vibrations, indiquant le rythme de la parole.

Les nouveautés techniques de The Last of Us Part II Remastered sont donc les suivantes :

Résolution 4K native en mode Fidélité (4K à 30 IPS)

(4K à 30 IPS) Mode Performance avec une résolution dynamique de 1440p (1440p à 60 IPS)

(1440p à 60 IPS) Amélioration des textures, des effets visuels et des animations

Support du HDR

Support du VRR

Pour rappel donc, The Last of Us Part II Remastered sera disponible le 19 janvier 2024, pour PS5.