The Last of Us : voici l’actrice qui pourrait incarner le rôle controversé d’Abby dans la saison 2

Alors que la série The Last of Us fait un véritable carton sur Amazon Prime Video, les fans commencent déjà à s’imaginer qui pourrait incarner Abby dans la deuxième saison. Il semblerait qu’une actrice en particulier soit toute trouvée pour jouer ce rôle si controversé.

Abby dans The Last of Us Part II © Naughty Dog

Les fans de The Last of Us et de son adaptation sur HBO pensent qu’ils ont peut-être compris qui jouera Abby dans la deuxième saison de la série. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Abby est l’antagoniste et protagoniste secondaire du jeu The Last of Us Part II.

Nous ne révélerons pas exactement ce qu’elle fait pour ne pas divulgâcher l’histoire à celles et ceux qui n’auraient pas joué à la suite, mais sachez qu’elle joue un rôle extrêmement important, en plus d’avoir divisé une poignée de fans. Rappelons que Laura Bailey, doubleuse d’Abby Andersona dans The Last of Us Part II, avait été jusqu’à recevoir des menaces de mort la ciblant elle et sa famille.

Qui incarnera Abby dans l’éventuelle saison 2 de The Last of Us ?

Pour le moment, nous n’en sommes qu’à un seul épisode de The Last of Us. Très appréciée par la critique, la série a même fait exploser les compteurs de HBO Max Outre-Atlantique. Les créateurs de l’émission espèrent qu’ils pourront adapter le deuxième jeu à partir de la deuxième saison, mais c’est encore loin d’être officiel.

Quoi qu’il en soit, certains fans pensent que HBO a déjà les yeux rivés sur l’actrice d’Abby. Mais alors, de qui parle-t-on ? Visiblement, ce serait l’actrice Shannon Berry qui incarnerait Abby, pour plusieurs raisons. Premièrement, elle ressemble beaucoup au personnage, et même elle l’avait fait remarquer sur les réseaux sociaux. Mais ce n’est pas tout.

D’autres fans ont remarqué que le créateur de la série et producteur des jeux vidéo, Neil Druckmann, la suit sur Instagram. Berry suit également Bella Ramsey (Ellie dans la série télévisée) et le compte Instagram officiel de la franchise. Cela ne signifie peut-être pas grand-chose, mais sur Internet, les fans pensent que ces coïncidences ont un sens.

Notons qu’il faudra probablement un certain temps avant que nous entendions parler du casting de la saison 2 de The Last of Us, d’autant plus que la saison n’a pas encore officiellement été annoncée.