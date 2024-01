The Last of Us Part 2 Remastered pas cher : où acheter le jeu au meilleur prix ?

Naughty Dog a récemment annoncé la sortie de The Last Us Part 2 Remastered pour le 19 janvier prochain. Ce nouveau jeu va, en plus d’améliorer les graphismes, proposer du contenu exclusif pour prolonger l’expérience des joueurs. Voici où précommander la version remastérisée de The Last of Us Part 2.

Alors que les rumeurs enflaient, le studio Naughty Dog a officialisé l’arrivée de The Last of Us Part 2 Remastered. Le jeu est actuellement en précommande et il sera disponible sur PlayStation 5 à partir du 19 janvier prochain. Cela fait maintenant presque 3 ans que l’opus d’origine est arrivé sur nos consoles. Mais attention, cette nouvelle version ne se contente pas uniquement d’améliorer les graphismes, elle va également ajouter un nouveau mode de jeu. Voici où acheter The Last of Us Part 2 Remastered moins cher et au meilleur prix.

💰 Où acheter The Last of Us Part 2 Remastered au meilleur prix ?

Last of Us Part 2 Remastered (PS5) Amazon 44.99€

Carrefour 42.99€

E.Leclerc 44.99€

Cdiscount 49€

Cultura 49.99€

Rakuten 59.99€ Plus d'offres

Cette version remastérisée de The Last of Us Part 2 est proposée uniquement sur PS5 au tarif de 49,99 euros. Cependant, comme souvent de nos jours, on trouve également une version collector intitulée W.L.F.. Voici le détail des deux éditions :

The Last of Us Part 2 Remastered (standard) à 49,99 euros comprend le jeu de base et il n’y a pas de bonus pour les précommandes

comprend le jeu de base et il n’y a pas de bonus pour les précommandes The Last of Us Part II Remastered (édition W.L.F) à 109,99 euros inclut le jeu, un boîtier steelbook, un écusson « Front de libération de Washington », un set de 4 pins en émail et 47 cartes à collectionner « Société des Champions », dont 8 cartes holographiques. Seul bémol, cette version est actuellement en rupture de stock chez les différents revendeurs.

En ce moment, c’est Carrefour qui offre le prix le plus avantageux avec un tarif indiqué de 42,99 euros. Enfin, pour rappel, les possesseurs de la version PS4 devront débourser 10 euros pour avoir accès à ce remastered le 19 janvier. D’ailleurs, aucune version PC n’est attendu pour le moment.

Quelles nouveautés pour The Last of Us Part 2 Remastered ?

The Last of Us Part 2 Remastered ne se contente pas d’améliorer les différentes performances du jeu, il apporte également du contenu supplémentaire. En effet, on retrouve désormais plusieurs modes de jeux qui étaient absents de l’édition d’origine. On peut citer les modes : Sans Retour, Guitare Libre, Speedrunx et Niveaux Perdus. Le premier ressemble essentiellement à un mode survie où vous allez devoir combattre de nombreux ennemis et améliorer vos armes et compétences. Cependant, si vous mourez, vous devez recommencer depuis le début. Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre dossier complet dédié à ce remastered.

Sinon, on trouve également une partie « Commentaire du Réalisateur » avec des enregistrements de Neil Druckmann, Halley Gross ou Troy Baker. D’autre part, Naughty Dog a annoncé avoir amélioré la partie photo en ajoutant plusieurs options. Bien évidemment, il faut aussi évoquer les améliorations techniques du titre.



Tout d’abord, les graphismes ont été améliorés avec de la 4K native en mode fidélité. Les textures sont plus belles à voir et même les ombres offrent un meilleur rendu. De même, on retrouve le support des technologies VRR et HDR. D’autre part, ce nouveau jeu utilise les fonctionnalités offertes par la manette DualSense pour une bonne immersion. Pour conclure, le studio a annoncé des temps de chargement plus rapides que par le passé.

