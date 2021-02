The Legend of Zelda Skyward Sword HD : les visuels de la boîte du jeu Switch sont dévoilés

Nintendo a dévoilé l’aperçu des visuels de la boîte de The Legend of Zelda Skyward Sword HD dont la sortie officielle est prévue pour le 16 juillet 2021. La boîte du remaster du jeu de 2011 laisse apercevoir Link avec Fay et Ghirahim en arrière-plan.

Les visuels de The Legend of Zelda Skyward Sword HD – Crédit : Nintendo

The Legend of Zelda Skyward Sword HD a été annoncé lors du Nintendo Direct diffusé le 17 février. À défaut d’en savoir plus sur The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 qui est pourtant très attendu par les joueurs, ces derniers pourront se consoler avec Skyward Sword HD dès le 16 juillet 2021.

Link, Ghirahim et Fay sont au centre de la jaquette de The Legend of Zelda Skyward Sword HD

Nintendo of America a partagé sur Twitter le premier aperçu de la boîte de The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Il a tweeté : « voici un aperçu de la boîte et du visuel clé de The Legend of Zelda Skyward Sword HD avec Ghirahim, Link et Fay ». Comme vous pouvez le voir sur l’image, Link se tient au centre en brandissant l’Épée Divine. En arrière-plan du visuel de la jaquette, il est possible d’apercevoir la ville Célesbourg avec des Célestriers en plein vol. De plus, le vilain Ghirahim et l’esprit Fay se tiennent de part et d’autre de Link.

Here’s a look at the box art and key visual for The Legend of #Zelda: #SkywardSwordHD, featuring Ghirahim, Link, and Fi! https://t.co/P6mij2at3m pic.twitter.com/BvG6IE9vHv — Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 23, 2021

Skyward Sword est le premier opus de la franchise Zelda dans lequel Link est droitier. D’ailleurs, la franchise a failli avoir une série Netflix qui aurait finalement été annulée à cause d’une fuite. Link a toujours manié traditionnellement son épée de la main gauche. Néanmoins, le changement a été effectué pour s’ajuster aux contrôles de la Nintendo Wii.

Le remaster de Skyward Sword sera l’occasion idéale pour se replonger dans les univers de Célesbourg, de la forêt de Firone, du volcan d’Ordinn et du désert de Lanelle. Pour les nouveaux joueurs, le remaster permettra justement de découvrir ces univers sur la Nintendo Switch avec des contrôles adaptés aux Joy-Con.

The Legend of Zelda : Skyward Sword HD est d’ores et déjà disponible en précommande. Les Joy-Con éditions spéciale The Legend of Zelda : Skyward Sword HD sont aussi disponibles en précommande. Cependant, les stocks s’écoulent rapidement. Enfin, nous n’avons toujours pas de nouvelles de la compilation des jeux Zelda avec Phantom Hourglass qui pourrait sortir en 2021, selon plusieurs sources.

