The Mandalorian : Karl Urban (The Boys) dans le rôle de Pedro Pascal ?

Pedro Pascal sur le départ et prêt à céder son rôle de Din Djarin dans The Mandalorian pour Karl Urban ? La star de The Boys répond à la folle rumeur !

Le principal intéressé répond à la rumeur – Crédit : Amazon Studios

Depuis le lancement de Disney+, Pedro Pascal campe Din Djarin dans The Mandalorian. Mais depuis plusieurs semaines, une rumeur parle d’un départ pour le comédien dont le visage reste caché par un casque dans la série. Il faut dire que l’homme tourne l’adaptation télévisée de The Last of Us, son agenda est chargé ! Des informations parlent de Karl Urban, star de The Boys sur Prime Video, pour prendre sa place. En interview pour Radio X en Angleterre, l’acteur répond à cette folle rumeur diffusée en ligne par certains gros comptes sur les réseaux sociaux.

Karl Urban réfute cette incroyable rumeur

Karl Urban dans le rôle de Dredd – Crédit : Lionsgate

The Boys dévoile un nouveau trailer pour sa saison 3. L’occasion de préparer la venue de nouveaux super-héros mais surtout le retour de Karl Urban. Le comédien enchaîne donc les plateaux pour faire la promotion de ces épisodes supplémentaires. Présent en Angleterre dans les locaux de Radio X, l’homme en a profité pour débunker une énorme rumeur. Celle de sa venue dans The Mandalorian pour remplacer Pedro Pascal en tant que Din Djarin.

C’est une grosse nouvelle pour moi [rires]. C’est un peu comme si on disait : « Oh, qui connaissons-nous capable de bosser sous un casque ? Oh, je sais. Prenons Karl Urban. Il a joué Dredd ! ». Allez les gars, c’est non. – Karl Urban

En parlant de Dredd, Karl Urban fait référence à son rôle dans l’adaptation de 2012. Un film plutôt bien reçu à sa sortie dans lequel le comédien porte le casque du célèbre personnage. Sauf qu’on aperçoit son menton contrairement à Din Djarin dont le visage est couvert au complet.

Un rôle campé avec brio par Pedro Pascal

Si Disney+ propose beaucoup de séries basée sur Star Wars dont Obi-Wan Kenobi à la fin du mois, The Mandalorian fait figure de fer de lance. C’est au lancement de la plateforme de streaming que la série débute comme argument pour pousser à l’abonnement. Si l’on ne voit jamais Pedro Pascal dans le rôle de Din Djarin, il serait dommage de le remplacer par quelqu’un d’autre ! Ne serait-ce qu’au niveau de la carrure et du langage corporel.

Source : ScreenRant