Star Wars : Baby Yoda de The Mandalorian existe dans l’univers Marvel

Baby Yoda inspire même Les 4 Fantastiques – Crédit : Lucasfilm

The Mandalorian, dont la saison 2 est déjà prévue, a été un énorme succès au lancement de Disney+. Sans aucun doute le programme fort du service de SVOD, cette série se déroulant dans l’univers Star Wars a un gros argument : Baby Yoda. Un personnage crée spécialement pour l’occasion qui aura conquis le cœur des fans dès sa première apparition. Un personnage qui existe dans l’univers Marvel et que l’on retrouve dans le numéro 0 d’Empyre : Fantastic Four, sorti le 8 juillet 2020.

Baby Yoda partage le même univers que Les 4 Fantastiques

Baby Yoda inspire les enfants – Crédit : Marvel

Marvel, Star Wars sont deux franchises appartenant à Disney. Cela justifie amplement leur existence croisée dans un même univers dans les comics. C’est en tout cas ce que prouve l’évocation de Baby Yoda dans le numéro 0 d’Empyre : Fantastic Four, mettant en scène Les 4 Fantastiques.

Dans ce numéro, l’équipe se retrouve sur une planète extraterrestre, dans un casino, après avoir manqué d’oxygène. Franklin et Valeria Richards, enfants de Jane Storm et Mr. Fantastique, trouvent alors une parade pour entrer alors qu’ils sont mineurs. Franklin dit au videur que lui et sa sœur sont d’une race extraterrestre qui paraît plus jeune que son âge véritable.

Lorsque Valeria demande à Franklin comme lui est venue cette idée, le jeune homme s’exclame : « Baby Yoda. Si il peut avoir 50 ans… ».

Il semblerait que le personnage, à l’apparence d’un bébé malgré son grand âge, ait donc inspiré l’un des 4 Fantastiques.

Baby Yoda, évoqué pour la première fois dans un comics Marvel

C’est la première fois que le nom de Baby Yoda est évoqué dans un comics Marvel. On peut imaginer que les héros partagent un même univers avec le personnage. Etant donné que Les 4 Fantastiques se trouvent dans l’Espace et croisent des espèces extraterrestres, Baby Yoda doit se trouver là, quelque part, victime de sa réputation !

L’idée d’un énorme clin d’œil n’est pas à exclure également. Disney aurait ainsi pu avoir envie de rapprocher ses deux licences pour faire plaisir aux fans. Cette petite évocation a en tout cas de quoi amuser les enfants de Mr. Fantastique et Jane Storm, qui a déjà gagné un nouveau pouvoir grâce à sa fille.

Ce n’est pas la première fois que ces deux univers s’entrechoquent. Au cinéma, Steve Rogers évoque Star Wars comme faisant partie des films à rattraper pour parfaire sa pop culture post-hibernation dans Civil War.De son côté, Spider-Man est un fan inconditionnel de la licence et s’en inspire même pour maîtriser le gigantesque Ant-Man en l’enroulant de son fil à la manière des Snowspeeder abattant les AT-AT dans l’Empire Contre-Attaque. Là où le comic book des 4 Fantastiques se démarque c’est en ne précisant pas si Baby Yoda est réel dans cet univers ou s’il s’agit d’un personnage fictif.

Concernant la raison du lien entre les deux licences, les frères Russo avaient expliqué que « les personnages du MCU, ressemblent simplement aux personnages de Star Wars. » Une raison valable.

Source : Wegotthiscovered