The Mandalorian : Luke Skywalker serait le digne héritier du Darksaber

Le Darksaber aperçu dans The Mandalorian – Crédit : Lucasfilm

The Mandalorian est la série star de Disney+. Une série dirigée par Jon Favreau, qui ne serait pas un grand fan des Derniers Jedi, tout comme George Lucas. Et dans le final de la saison 1, The Mandalorian révèle que Moff Gideon est en possession d’une arme unique : le Darksaber. Mais selon plusieurs théories, l’arme aurait dû appartenir à Luke Skywalker.

Une arme chargée d’histoire

Retour sur la création de cette arme unique, le Darksaber. Une arme lourde de sens et créée, selon la légende, par Tarre Vizsla, un Mandalorien qui a rejoint l’Ordre Jedi. Car dans la mythologie Star Wars, les deux factions sont en guerre. Le Darksaber a été transmis sur plusieurs générations de Mandaloriens et utilisé pour tuer nombre de Jedi. Cette arme est d’autant plus unique que son design rappelle des épées plus traditionnelles, et est teintée de noir.

Et selon la théorie de fans, Luke Skywalker serait le possesseur légitime de l’arme bien qu’il ne l’ai jamais manié et que Moff Gideon en soit le propriétaire dans The Mandalorian.

Le Clan Vizsla a transmis pendant des siècles à ses descendants le Darksaber. C’est ensuite Dark Maul qui a récupéré l’arme en vainquant Pre Vizsla qui, selon la légende, lui revient de droit. Puis Dark Maul fût tué par Obi-Wan Kenobi. Cela signifie donc que le mentor de Luke Skywalker est devenu le propriétaire légitime du Darksaber après avoir éliminé l’ancien.

Mais comment Luke Skywalker aurait-il obtenu le droit de posséder le Darksaber ? Deux théories se dessinent.

La première est que Palpatine, et non Obi-Wan, serait le réel propriétaire du Darksaber après avoir terrassé (mais pas tué) Dark-Maul pendant l’épisode « The Lawless » de Clone Wars. Car jamais il n’est précisé si son possesseur doit être éliminé ou simplement vaincu lors d’un duel. Après que Dark Vador a tué Palpatine dans Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir, ce dernier aurait récupéré un bref moment le Darksaber avant de mourir et le léguer à Luke Skywalker, son fils.

La seconde théorie prend un chemin un chouïa différent. Après avoir tué Obi-Wan Kenobi, qui détient le Darksaber, et non Palpatine, Dark Vador en aurait hérité. A sa mort dans les bras de Luke Skywalker, le héros en aurait récupéré la possession.

Même si le Darksaber reste bien mystérieux, l’arme alimente toujours les théories auprès des fans sur son réel propriétaire. Et The Mandalorian a relancé l’intérêt autour de cette lame teintée de noir au design unique.

La saison 2 de The Mandalorian bientôt disponible

The Mandalorian de retour en octobre – Crédit : Lucasfilm

The Mandalorian, qui a mis en scène ce Darksaber, sera bientôt de retour dans une seconde saison. Disney+ a officialisé sa mise en ligne pour le mois d’octobre 2020. Comme la première saison, un épisode par semaine sera disponible, signant le grand retour de Baby Yoda et du chasseur de primes incarné par Pedro Pascal.

Source : ScreenRant