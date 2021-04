The Walking Dead : bientôt un spin-off consacré à Negan ?

The Walking Dead se conclura l’année prochaine, mais la chaîne AMC a déjà de nouveaux spin-offs dans ses cartons. Et l’un d’entre eux pourrait être consacré au plus populaire des méchants de la série : Negan.

Negan est le méchant le plus ancien de The Walking Dead. Introduit dans la saison 6, l’ancien leader des Sauveurs est toujours là, naviguant aujourd’hui parmi les héros de la série. Bien que sa place ait beaucoup évolué, il demeure un des vilains les plus marquants de The Walking Dead. AMC envisagerait donc de lui consacrer un nouveau spin-off.

Negan et sa terrible batte Lucille – Crédit : AMC

La chaîne américaine a en effet créé un sondage officiel dans lequel elle demande à ses téléspectateurs s’ils seraient intéressés par une série entièrement dédiée à Negan. La question posée évoque « l’histoire passée de Negan avant de rencontrer le groupe de Rick ». Le spin-off ne suivrait donc pas les aventures futures du personnage, mais plutôt ses origines.

Ce sondage survient une semaine après la diffusion de Here’s Negan, un épisode anthologique de la saison 10 centré sur Negan et sa femme Lucille, incarnée par l’épouse de l’acteur Hilarie Burton. Trois options de réponse sont proposées : une nouvelle série limitée, de nouveaux épisodes, ou une nouvelle série illimitée (qui pourrait donc durer plusieurs saisons). Le sondage n’est disponible qu’aux abonnés à AMC, il n’est donc pour l’instant pas possible de consulter les résultats.

D’autres spin-offs de The Walking Dead déjà en préparation

Dans une récente interview, l’acteur Jeffrey Dean Morgan a confié qu’AMC avait approché plusieurs membres du casting de la série au sujet d’éventuels spin-offs. Deux ont déjà répondu positivement, puisque la chaîne sortira prochainement un nouveau show dédié au parcours de Daryl et Carol après la saison finale de The Walking Dead.

La franchise créée par Robert Kirkman n’est donc pas près de disparaître. Après Fear the Walking Dead and World Beyond, The Walking Dead fera bientôt ses premiers pas au cinéma avec une trilogie de films sur le héros Rick Grimes. Le premier chapitre n’a cependant toujours pas de date de sortie. En attendant, les fans découvriront l’ultime saison de la série principale dès l’été prochain. Le premier épisode sera diffusé le 22 août 2021.

Source : ComicBook.com